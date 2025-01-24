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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250124/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-121-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1097094997.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 121 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 121 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 121 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T04:41+0000
2025-01-24T04:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأوضح البيان أنه تم تدمير 6 مسيرات فوق أراضي مقاطعة موسكو، و6 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 مسيرات فوق أراضي مقاطعة فورونيج، واثنتان فوق أراضي مقاطعة تولا، واثنتان فوق أراضي مقاطعة أوريول، واثنتان فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وواحدة فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق أراضي العاصمة موسكو.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250120/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-فادحة-لنظام-كييف-على-محور-كورسك--1096964630.html
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روسيا
روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 121 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:41 GMT 24.01.2025
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 121 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 121 طائرة مسيرة، إذ تم إسقاط 37 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و20 مسيرة فوق أراضي مقاطعة ريازان، و17 مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و17 مسيرة فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و7 مسيرات فوق أراضي مقاطعة روستوف".

وأوضح البيان أنه تم تدمير 6 مسيرات فوق أراضي مقاطعة موسكو، و6 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 مسيرات فوق أراضي مقاطعة فورونيج، واثنتان فوق أراضي مقاطعة تولا، واثنتان فوق أراضي مقاطعة أوريول، واثنتان فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وواحدة فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق أراضي العاصمة موسكو.
طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر فادحة لنظام كييف على محور كورسك
20 يناير, 11:11 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم الروسية ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:58 GMT
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