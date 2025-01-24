الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يرقص مع فرقة "ذا فيلاج بيبول" في تجمع حاشد قبل حفل التنصيب الرئاسي.
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يرقص مع فرقة "ذا فيلاج بيبول" في تجمع حاشد قبل حفل التنصيب الرئاسي.
أشخاص يستجمون في مجرى مائي في نهر سالتوس ديل بيراريتا في فترة ما بعد الظهر الصيفية في بيريبيوي، باراغواي.
أشخاص يستجمون في مجرى مائي في نهر سالتوس ديل بيراريتا في فترة ما بعد الظهر الصيفية في بيريبيوي، باراغواي.
يؤدي راقصو الباراشيكوس عروضهم في الشوارع الرئيسية خلال احتفال "القديس سيباستيان" في تشيابا دي كورزو، المكسيك.
يؤدي راقصو الباراشيكوس عروضهم في الشوارع الرئيسية خلال احتفال "القديس سيباستيان" في تشيابا دي كورزو، المكسيك.
يرتدي السكان المحليون أزياء تقليدية أثناء استعدادهم لموكب صغير للعام الصغير، أو شياونيان، الذي يمثل بداية الاستعدادات للعام القمري الجديد ومهرجان الربيع، في بكين، الصين.
يرتدي السكان المحليون أزياء تقليدية أثناء استعدادهم لموكب صغير للعام الصغير، أو شياونيان، الذي يمثل بداية الاستعدادات للعام القمري الجديد ومهرجان الربيع، في بكين، الصين.
تشارك مجموعة من الإندونيسيين في بروفة عرض يوم الجمهورية 2025، في مسار كارتافيا في نيودلهي، الهند.
تشارك مجموعة من الإندونيسيين في بروفة عرض يوم الجمهورية 2025، في مسار كارتافيا في نيودلهي، الهند.
رجل أثناء الاستحمام بالمعمودية في إزمايلوفسكي الكرملين في موسكو.
رجل أثناء الاستحمام بالمعمودية في إزمايلوفسكي الكرملين في موسكو.
الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس والسيدة الثانية أوشا فانس يرقصون مع أفراد آخرين من العائلة في حفل ستارلايت، وهو جزء من حفل تنصيب الرئيس الستين، الثلاثاء 21 يناير 2025، في واشنطن.
الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس والسيدة الثانية أوشا فانس يرقصون مع أفراد آخرين من العائلة في حفل ستارلايت، وهو جزء من حفل تنصيب الرئيس الستين، الثلاثاء 21 يناير 2025، في واشنطن.
ظهر كتل الجليد العائمة على طول نهر هدسون أثناء تحرك سفينة في كينغستون، نيويورك، في يوم شديد البرودة.
ظهر كتل الجليد العائمة على طول نهر هدسون أثناء تحرك سفينة في كينغستون، نيويورك، في يوم شديد البرودة.
يبارك كاهن كلبًا خلال حفل "مباركة الحيوانات" بمناسبة يوم سان أنطونيو آباد، في كاتدرائية سان برناردينو دي سيينا، في مدينة مكسيكو، المكسيك.
يبارك كاهن كلبًا خلال حفل "مباركة الحيوانات" بمناسبة يوم سان أنطونيو آباد، في كاتدرائية سان برناردينو دي سيينا، في مدينة مكسيكو، المكسيك.
فتاة تملأ زجاجة ماء في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، سوريا، وهو أحد أفقر الأحياء في دمشق.
فتاة تملأ زجاجة ماء في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، سوريا، وهو أحد أفقر الأحياء في دمشق.
يسير الناس بالقرب من زهرة رافليسيا أرنولدي، التي تحمل لقب أكبر زهرة فردية في العالم من حيث القطر في غابة بالوبواه في غرب سومطرة، إندونيسيا.
يسير الناس بالقرب من زهرة رافليسيا أرنولدي، التي تحمل لقب أكبر زهرة فردية في العالم من حيث القطر في غابة بالوبواه في غرب سومطرة، إندونيسيا.
رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق في فندق بمنتجع كارتال كايا للتزلج في محافظة بولو، شمال غربي تركيا.
رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق في فندق بمنتجع كارتال كايا للتزلج في محافظة بولو، شمال غربي تركيا.
يقوم أحد المنظمين بتلطيخ وجه القديس أنطونيوس بالدقيق أثناء احتفال سانتاتونا في العصور الوسطى بمناسبة عيد القديس أنطونيوس، في إسبانيا.
يقوم أحد المنظمين بتلطيخ وجه القديس أنطونيوس بالدقيق أثناء احتفال سانتاتونا في العصور الوسطى بمناسبة عيد القديس أنطونيوس، في إسبانيا.
حرباء النمر في حديقة حيوان الزواحف "عالم آخر" في فلاديفوستوك الروسية.
حرباء النمر في حديقة حيوان الزواحف "عالم آخر" في فلاديفوستوك الروسية.
يخلي المصلون خيمتهم المحترقة بعد اندلاع حريق كبير في منطقة مهرجان ماها كومبه ميلا في الله أباد، الهند.
يخلي المصلون خيمتهم المحترقة بعد اندلاع حريق كبير في منطقة مهرجان ماها كومبه ميلا في الله أباد، الهند.
زوجان يرتديان ملابس واقية كاملة أثناء البحث في بقايا منزلهما الذي احترق في حريق إيتون في ألتادينا، كاليفورنيا.
زوجان يرتديان ملابس واقية كاملة أثناء البحث في بقايا منزلهما الذي احترق في حريق إيتون في ألتادينا، كاليفورنيا.
أشخاص ينظرون ويلتقطون الصور بينما تبدأ زهرة الجثة في التفتح في سيدني، أستراليا.
أشخاص ينظرون ويلتقطون الصور بينما تبدأ زهرة الجثة في التفتح في سيدني، أستراليا.