الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
13:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: العالم ينتظر من ترامب أن يقود السلام في هذه المعركة التي فرضت على روسيا ولم تختارها
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أعداد النازحين السودانيين تزداد جراء الحرب في البلاد... فهل من منقذ؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:07 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
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الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور اللافتة التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع وجمعتها في ألبوم للصور. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

09:45 GMT 24.01.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور اللافتة التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع وجمعتها في ألبوم للصور.
© AP Photo / Evan Vucci

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يرقص مع فرقة "ذا فيلاج بيبول" في تجمع حاشد قبل حفل التنصيب الرئاسي.

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يرقص مع فرقة &quot;ذا فيلاج بيبول&quot; في تجمع حاشد قبل حفل التنصيب الرئاسي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Evan Vucci

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يرقص مع فرقة "ذا فيلاج بيبول" في تجمع حاشد قبل حفل التنصيب الرئاسي.

© AP Photo / Jorge Saenz

أشخاص يستجمون في مجرى مائي في نهر سالتوس ديل بيراريتا في فترة ما بعد الظهر الصيفية في بيريبيوي، باراغواي.

أشخاص يستجمون في مجرى مائي في نهر سالتوس ديل بيراريتا في فترة ما بعد الظهر الصيفية في بيريبيوي، باراغواي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jorge Saenz

أشخاص يستجمون في مجرى مائي في نهر سالتوس ديل بيراريتا في فترة ما بعد الظهر الصيفية في بيريبيوي، باراغواي.

© Getty Images / Hector Quintanar

يؤدي راقصو الباراشيكوس عروضهم في الشوارع الرئيسية خلال احتفال "القديس سيباستيان" في تشيابا دي كورزو، المكسيك.

يؤدي راقصو الباراشيكوس عروضهم في الشوارع الرئيسية خلال احتفال &quot;القديس سيباستيان&quot; في تشيابا دي كورزو، المكسيك. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Hector Quintanar

يؤدي راقصو الباراشيكوس عروضهم في الشوارع الرئيسية خلال احتفال "القديس سيباستيان" في تشيابا دي كورزو، المكسيك.

© Getty Images / Kevin Frayer

يرتدي السكان المحليون أزياء تقليدية أثناء استعدادهم لموكب صغير للعام الصغير، أو شياونيان، الذي يمثل بداية الاستعدادات للعام القمري الجديد ومهرجان الربيع، في بكين، الصين.

يرتدي السكان المحليون أزياء تقليدية أثناء استعدادهم لموكب صغير للعام الصغير، أو شياونيان، الذي يمثل بداية الاستعدادات للعام القمري الجديد ومهرجان الربيع، في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Kevin Frayer

يرتدي السكان المحليون أزياء تقليدية أثناء استعدادهم لموكب صغير للعام الصغير، أو شياونيان، الذي يمثل بداية الاستعدادات للعام القمري الجديد ومهرجان الربيع، في بكين، الصين.

© Getty Images / Hindustan Times/Raj K Raj

تشارك مجموعة من الإندونيسيين في بروفة عرض يوم الجمهورية 2025، في مسار كارتافيا في نيودلهي، الهند.

تشارك مجموعة من الإندونيسيين في بروفة عرض يوم الجمهورية 2025، في مسار كارتافيا في نيودلهي، الهند. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Hindustan Times/Raj K Raj

تشارك مجموعة من الإندونيسيين في بروفة عرض يوم الجمهورية 2025، في مسار كارتافيا في نيودلهي، الهند.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

رجل أثناء الاستحمام بالمعمودية في إزمايلوفسكي الكرملين في موسكو.

رجل أثناء الاستحمام بالمعمودية في إزمايلوفسكي الكرملين في موسكو. - سبوتنيك عربي
6/17
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
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رجل أثناء الاستحمام بالمعمودية في إزمايلوفسكي الكرملين في موسكو.

© AP Photo / Evan Vucci

الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس والسيدة الثانية أوشا فانس يرقصون مع أفراد آخرين من العائلة في حفل ستارلايت، وهو جزء من حفل تنصيب الرئيس الستين، الثلاثاء 21 يناير 2025، في واشنطن.

الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس والسيدة الثانية أوشا فانس يرقصون مع أفراد آخرين من العائلة في حفل ستارلايت، وهو جزء من حفل تنصيب الرئيس الستين، الثلاثاء 21 يناير 2025، في واشنطن. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Evan Vucci

الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس والسيدة الثانية أوشا فانس يرقصون مع أفراد آخرين من العائلة في حفل ستارلايت، وهو جزء من حفل تنصيب الرئيس الستين، الثلاثاء 21 يناير 2025، في واشنطن.

© Getty Images / Anadolu/Lokman Vural Elibol

ظهر كتل الجليد العائمة على طول نهر هدسون أثناء تحرك سفينة في كينغستون، نيويورك، في يوم شديد البرودة.

ظهر كتل الجليد العائمة على طول نهر هدسون أثناء تحرك سفينة في كينغستون، نيويورك، في يوم شديد البرودة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Lokman Vural Elibol

ظهر كتل الجليد العائمة على طول نهر هدسون أثناء تحرك سفينة في كينغستون، نيويورك، في يوم شديد البرودة.

© Getty Images / Anadolu/Daniel Cardenas

يبارك كاهن كلبًا خلال حفل "مباركة الحيوانات" بمناسبة يوم سان أنطونيو آباد، في كاتدرائية سان برناردينو دي سيينا، في مدينة مكسيكو، المكسيك.

يبارك كاهن كلبًا خلال حفل &quot;مباركة الحيوانات&quot; بمناسبة يوم سان أنطونيو آباد، في كاتدرائية سان برناردينو دي سيينا، في مدينة مكسيكو، المكسيك. - سبوتنيك عربي
9/17
© Getty Images / Anadolu/Daniel Cardenas

يبارك كاهن كلبًا خلال حفل "مباركة الحيوانات" بمناسبة يوم سان أنطونيو آباد، في كاتدرائية سان برناردينو دي سيينا، في مدينة مكسيكو، المكسيك.

© Getty Images / Spencer Platt

فتاة تملأ زجاجة ماء في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، سوريا، وهو أحد أفقر الأحياء في دمشق.

فتاة تملأ زجاجة ماء في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، سوريا، وهو أحد أفقر الأحياء في دمشق. - سبوتنيك عربي
10/17
© Getty Images / Spencer Platt

فتاة تملأ زجاجة ماء في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، سوريا، وهو أحد أفقر الأحياء في دمشق.

© Getty Images / Anadolu/Adi Prima

يسير الناس بالقرب من زهرة رافليسيا أرنولدي، التي تحمل لقب أكبر زهرة فردية في العالم من حيث القطر في غابة بالوبواه في غرب سومطرة، إندونيسيا.

يسير الناس بالقرب من زهرة رافليسيا أرنولدي، التي تحمل لقب أكبر زهرة فردية في العالم من حيث القطر في غابة بالوبواه في غرب سومطرة، إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
11/17
© Getty Images / Anadolu/Adi Prima

يسير الناس بالقرب من زهرة رافليسيا أرنولدي، التي تحمل لقب أكبر زهرة فردية في العالم من حيث القطر في غابة بالوبواه في غرب سومطرة، إندونيسيا.

© AP Photo / IHA

رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق في فندق بمنتجع كارتال كايا للتزلج في محافظة بولو، شمال غربي تركيا.

رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق في فندق بمنتجع كارتال كايا للتزلج في محافظة بولو، شمال غربي تركيا. - سبوتنيك عربي
12/17
© AP Photo / IHA

رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق في فندق بمنتجع كارتال كايا للتزلج في محافظة بولو، شمال غربي تركيا.

© Getty Images / LightRocket/SOPA Images/Elsa A Bravo

يقوم أحد المنظمين بتلطيخ وجه القديس أنطونيوس بالدقيق أثناء احتفال سانتاتونا في العصور الوسطى بمناسبة عيد القديس أنطونيوس، في إسبانيا.

يقوم أحد المنظمين بتلطيخ وجه القديس أنطونيوس بالدقيق أثناء احتفال سانتاتونا في العصور الوسطى بمناسبة عيد القديس أنطونيوس، في إسبانيا. - سبوتنيك عربي
13/17
© Getty Images / LightRocket/SOPA Images/Elsa A Bravo

يقوم أحد المنظمين بتلطيخ وجه القديس أنطونيوس بالدقيق أثناء احتفال سانتاتونا في العصور الوسطى بمناسبة عيد القديس أنطونيوس، في إسبانيا.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

حرباء النمر في حديقة حيوان الزواحف "عالم آخر" في فلاديفوستوك الروسية.

حرباء النمر في حديقة حيوان الزواحف &quot;عالم آخر&quot; في فلاديفوستوك الروسية. - سبوتنيك عربي
14/17
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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حرباء النمر في حديقة حيوان الزواحف "عالم آخر" في فلاديفوستوك الروسية.

© Getty Images / Ritesh Shukla

يخلي المصلون خيمتهم المحترقة بعد اندلاع حريق كبير في منطقة مهرجان ماها كومبه ميلا في الله أباد، الهند.

يخلي المصلون خيمتهم المحترقة بعد اندلاع حريق كبير في منطقة مهرجان ماها كومبه ميلا في الله أباد، الهند. - سبوتنيك عربي
15/17
© Getty Images / Ritesh Shukla

يخلي المصلون خيمتهم المحترقة بعد اندلاع حريق كبير في منطقة مهرجان ماها كومبه ميلا في الله أباد، الهند.

© Getty Images / Mario Tama

زوجان يرتديان ملابس واقية كاملة أثناء البحث في بقايا منزلهما الذي احترق في حريق إيتون في ألتادينا، كاليفورنيا.

زوجان يرتديان ملابس واقية كاملة أثناء البحث في بقايا منزلهما الذي احترق في حريق إيتون في ألتادينا، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
16/17
© Getty Images / Mario Tama

زوجان يرتديان ملابس واقية كاملة أثناء البحث في بقايا منزلهما الذي احترق في حريق إيتون في ألتادينا، كاليفورنيا.

© Getty Images / Don Arnold

أشخاص ينظرون ويلتقطون الصور بينما تبدأ زهرة الجثة في التفتح في سيدني، أستراليا.

أشخاص ينظرون ويلتقطون الصور بينما تبدأ زهرة الجثة في التفتح في سيدني، أستراليا. - سبوتنيك عربي
17/17
© Getty Images / Don Arnold

أشخاص ينظرون ويلتقطون الصور بينما تبدأ زهرة الجثة في التفتح في سيدني، أستراليا.

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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT
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