https://sarabic.ae/20250124/الكرملين-يعلق-على-دعوة-ترامب-منظمة-أوبك-لخفض-أسعار-النفط-1097111992.html
الكرملين يعلق على دعوة ترامب منظمة "أوبك" لخفض أسعار النفط
الكرملين يعلق على دعوة ترامب منظمة "أوبك" لخفض أسعار النفط
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الصراع في أوكرانيا، لا يعتمد على أسعار النفط العالمية. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T11:15+0000
2025-01-24T11:15+0000
2025-01-24T11:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول نيته مطالبة منظمة "أوبك"، وخاصة المملكة العربية السعودية، بخفض أسعار النفط، لأنه يعتقد أن "هذا الإجراء يمكن أن يسهم في إنهاء الصراع في أوكرانيا": "هذا الصراع لا يعتمد على أسعار النفط".وقال ترامب، في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا: "سأطلب من السعودية و"أوبك"، أن تعملا على تخفيض تكلفة النفط، وأنا مندهش أنهم لم يفعلوا ذلك قبل الانتخابات... لو انخفضت الأسعار لكانت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ستنتهي على الفور... كان عليهم فعل ذلك منذ وقت طويل".واعتبر أنه كان "يجب تخفيض أسعار النفط منذ فترة لوقف الصراع بأوكرانيا، لكن في الوقت الحالي فإن الأسعار كافية لجعل الصراع مستمر"، على حد تعبيره.
https://sarabic.ae/20250124/الكرملين-بوتين-مستعد-للتواصل-مع-ترامب-1097107931.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين يعلق على دعوة ترامب منظمة "أوبك" لخفض أسعار النفط
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الصراع في أوكرانيا، لا يعتمد على أسعار النفط العالمية.
وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول نيته مطالبة منظمة "أوبك"، وخاصة المملكة العربية السعودية، بخفض أسعار النفط، لأنه يعتقد أن "هذا الإجراء يمكن أن يسهم في إنهاء الصراع في أوكرانيا": "هذا الصراع لا يعتمد على أسعار النفط".
ويم أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيطالب المملكة العربية السعودية ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بالعمل على خفض أسعار النفط، ما سيؤدي إلى "إنهاء الصراع في أوكرانيا بشكل فوري"، بحسب قوله.
وقال ترامب، في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا: "سأطلب من السعودية و"أوبك"، أن تعملا على تخفيض تكلفة النفط، وأنا مندهش أنهم لم يفعلوا ذلك قبل الانتخابات... لو انخفضت الأسعار لكانت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ستنتهي على الفور... كان عليهم فعل ذلك منذ وقت طويل".
واعتبر أنه كان "يجب تخفيض أسعار النفط منذ فترة لوقف الصراع بأوكرانيا، لكن في الوقت الحالي فإن الأسعار كافية لجعل الصراع مستمر"، على حد تعبيره.