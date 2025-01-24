https://sarabic.ae/20250124/تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-الروسية-دون-وقوع-إصابات-1097126184.html
تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك الروسية دون وقوع إصابات
تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك الروسية دون وقوع إصابات
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم السبت، عن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T23:41+0000
2025-01-24T23:41+0000
2025-01-24T23:41+0000
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موسكو- سبوتنيك. وكتب بوغوماز في حسابه على "تلغرام": "اكتشاف وتدمير طائرة مسيرة معادية من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية فوق مقاطعة بريانسك".وأكد بوغوماز عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأن خدمات الطوارئ تعمل في المكان.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250119/سلطات-بريانسك-اعتراض-11-طائرة-مسيرة-لنظام-كييف-فوق-أراضي-المقاطعة-1096949175.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك الروسية دون وقوع إصابات
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم السبت، عن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات.
موسكو- سبوتنيك
. وكتب بوغوماز في حسابه على "تلغرام": "اكتشاف وتدمير طائرة مسيرة معادية من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية فوق مقاطعة بريانسك".
وأكد بوغوماز عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأن خدمات الطوارئ تعمل في المكان.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.