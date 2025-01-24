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خبير في الشأن الفلسطيني: الضفة الغربية تشهد تطهيرا عرقيا وسيناريو الهجرة قادم
خبير في الشأن الفلسطيني: الضفة الغربية تشهد تطهيرا عرقيا وسيناريو الهجرة قادم
سبوتنيك عربي
أكد الباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي عصمت منصور أنّ "إسرائيل تشهد عملية تطهير عرقي بطيئة في الضفة الغربية، تهدف إلى دفع الفلسطينيين إلى مغادرة... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T15:07+0000
2025-01-24T15:07+0000
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تقارير سبوتنيك
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أوضح منصور في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الحكومة الإسرائيلية تحت قيادة بنيامين نتنياهو تتبع خطة إيديولوجية استيطانية لا تعتبر مفاجئة، حيث أن إسرائيل تعمل على نهب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية منذ البداية"، معتبرًا أنّ "تحركات الاحتلال أصبحت أكثر وضوحًا، مع وجود استراتيجيات جديدة لفتح جبهات في الضفة الغربية، مستفيدًا من التطورات الأخيرة في غزة".وشدّد ضيف "سبوتنيك" أنّ "العمليات العسكرية في الضفة الغربية أصبحت "طويلة الأمد ومدمرة"، مع التركيز على تدمير مخيم جنين في المرحلة الحالية، فيما يلوح في الأفق احتمال الانتقال إلى طولكرم وشمال الضفة الغربية، تحت ذريعة "الأمن"". وأضاف أنّ "الهدف هو فرض مزيد من الضغط على الفلسطينيين لدفعهم نحو الرحيل أو العيش في ظروف غير إنسانية".من ناحية أخرى، سلّط منصور الضوء على الوضع "الصعب" للسلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنّها "تمر في أضعف مراحلها على الإطلاق، ولا تمتلك القدرة على مواجهة التحديات اليومية أو الانقسامات الداخلية". وبيّن أنّ "السلطة غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية أو مواجهة الانقسام بين الضفة وغزة، الذي أضعف قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات التي تفرضها إسرائيل".ولفت منصور إلى أنّ "الأردن يتابع بقلق شديد الأوضاع في الضفة الغربية، خاصة بسبب تداعيات السياسة الإسرائيلية على الحدود المشتركة، إضافة إلى التطورات في سوريا". وقال منصور: "إذا تم تسليم مفاتيح الضفة الغربية لسموتريتش، فإنه سيسعى بكل قوة لتنفيذ مشروعه، الذي يهدف إلى دفع الفلسطينيين إما للهجرة أو القبول بالعيش في ذلّ".وحول ما يخص غزة، اعتبر منصور أن ما يجري هناك هو "عملية إبادة عرقية"، قائلاً: "ما يحدث في غزة هو محاولة لإجبار الناس على الرحيل، وهذا الأمر سيمتد إلى الضفة الغربية". وقال منصور إنّ "الوضع في غزة و الضفة يعكس بشكل جلي الخطة الإسرائيلية طويلة الأمد لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين".
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

خبير في الشأن الفلسطيني: الضفة الغربية تشهد تطهيرا عرقيا وسيناريو الهجرة قادم

15:07 GMT 24.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatمساعي إسرائيلية لضم الضفة الغربية في 2025 وتقسيمها إلى ثلاث مناطق
مساعي إسرائيلية لضم الضفة الغربية في 2025 وتقسيمها إلى ثلاث مناطق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
أكد الباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي عصمت منصور أنّ "إسرائيل تشهد عملية تطهير عرقي بطيئة في الضفة الغربية، تهدف إلى دفع الفلسطينيين إلى مغادرة المنطقة، من خلال فرض سياسات تمنعهم من العيش بكرامة". وأضاف أن "المستوطنين ينشرون يافطات تقول إنه "لا مستقبل في الضفة"، وهو ما يعكس حقيقة المشروع الإسرائيلي المستمر".
أوضح منصور في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الحكومة الإسرائيلية تحت قيادة بنيامين نتنياهو تتبع خطة إيديولوجية استيطانية لا تعتبر مفاجئة، حيث أن إسرائيل تعمل على نهب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية منذ البداية"، معتبرًا أنّ "تحركات الاحتلال أصبحت أكثر وضوحًا، مع وجود استراتيجيات جديدة لفتح جبهات في الضفة الغربية، مستفيدًا من التطورات الأخيرة في غزة".

وأشار الباحث إلى في الشأن الفلسطيني أنّ "وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد أصبح "بيضة القبان" في الحكومة الإسرائيلية، ما يعني أن استقرار الحكومة أصبح مرهونًا ببقاء سموتريتش في منصبه، مما منحه قوة كبيرة في تنفيذ خطط الاستيطان في الضفة الغربية". وقال منصور: "استقالة وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق إيتمار بن غفير جعلت مصير الحكومة الإسرائيلية مرتبطًا ببقاء سموتريتش".

وشدّد ضيف "سبوتنيك" أنّ "العمليات العسكرية في الضفة الغربية أصبحت "طويلة الأمد ومدمرة"، مع التركيز على تدمير مخيم جنين في المرحلة الحالية، فيما يلوح في الأفق احتمال الانتقال إلى طولكرم وشمال الضفة الغربية، تحت ذريعة "الأمن"". وأضاف أنّ "الهدف هو فرض مزيد من الضغط على الفلسطينيين لدفعهم نحو الرحيل أو العيش في ظروف غير إنسانية".
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
إعلام: القيادة السياسية توعز للجيش الإسرائيلي بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي لجنوب لبنان
11:49 GMT
من ناحية أخرى، سلّط منصور الضوء على الوضع "الصعب" للسلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنّها "تمر في أضعف مراحلها على الإطلاق، ولا تمتلك القدرة على مواجهة التحديات اليومية أو الانقسامات الداخلية". وبيّن أنّ "السلطة غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية أو مواجهة الانقسام بين الضفة وغزة، الذي أضعف قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات التي تفرضها إسرائيل".
ولفت منصور إلى أنّ "الأردن يتابع بقلق شديد الأوضاع في الضفة الغربية، خاصة بسبب تداعيات السياسة الإسرائيلية على الحدود المشتركة، إضافة إلى التطورات في سوريا". وقال منصور: "إذا تم تسليم مفاتيح الضفة الغربية لسموتريتش، فإنه سيسعى بكل قوة لتنفيذ مشروعه، الذي يهدف إلى دفع الفلسطينيين إما للهجرة أو القبول بالعيش في ذلّ".
وفي ما يتعلق بالأوضاع المعيشية في الضفة، أضاف منصور أنّ "الفلسطينيين يعانون من حصار اقتصادي شديد، حيث باتت الطرق مغلقة أمامهم، ما يعيق حركة التجارة الداخلية وزراعة الأراضي". وأوضح أن "الطرق مغلقة، والحواجز موجودة في كل مكان، مما يجعل من المستحيل الوصول إلى الأراضي الزراعية أو حتى بيع المحاصيل". وأكد أن "هذه الإجراءات هي جزء من استراتيجية سموتريتش التي تهدف إلى محاصرة مصادر الدخل للفلسطينيين، مما يؤدي إلى مزيد من الفقر".
وحول ما يخص غزة، اعتبر منصور أن ما يجري هناك هو "عملية إبادة عرقية"، قائلاً: "ما يحدث في غزة هو محاولة لإجبار الناس على الرحيل، وهذا الأمر سيمتد إلى الضفة الغربية". وقال منصور إنّ "الوضع في غزة و الضفة يعكس بشكل جلي الخطة الإسرائيلية طويلة الأمد لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين".
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