https://sarabic.ae/20250124/خبير-في-الشأن-الفلسطيني-الضفة-الغربية-تشهد-تطهيرا-عرقيا-وسيناريو-الهجرة-قادم-1097118280.html

خبير في الشأن الفلسطيني: الضفة الغربية تشهد تطهيرا عرقيا وسيناريو الهجرة قادم

خبير في الشأن الفلسطيني: الضفة الغربية تشهد تطهيرا عرقيا وسيناريو الهجرة قادم

سبوتنيك عربي

أكد الباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي عصمت منصور أنّ "إسرائيل تشهد عملية تطهير عرقي بطيئة في الضفة الغربية، تهدف إلى دفع الفلسطينيين إلى مغادرة... 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T15:07+0000

2025-01-24T15:07+0000

2025-01-24T15:07+0000

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أوضح منصور في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الحكومة الإسرائيلية تحت قيادة بنيامين نتنياهو تتبع خطة إيديولوجية استيطانية لا تعتبر مفاجئة، حيث أن إسرائيل تعمل على نهب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية منذ البداية"، معتبرًا أنّ "تحركات الاحتلال أصبحت أكثر وضوحًا، مع وجود استراتيجيات جديدة لفتح جبهات في الضفة الغربية، مستفيدًا من التطورات الأخيرة في غزة".وشدّد ضيف "سبوتنيك" أنّ "العمليات العسكرية في الضفة الغربية أصبحت "طويلة الأمد ومدمرة"، مع التركيز على تدمير مخيم جنين في المرحلة الحالية، فيما يلوح في الأفق احتمال الانتقال إلى طولكرم وشمال الضفة الغربية، تحت ذريعة "الأمن"". وأضاف أنّ "الهدف هو فرض مزيد من الضغط على الفلسطينيين لدفعهم نحو الرحيل أو العيش في ظروف غير إنسانية".من ناحية أخرى، سلّط منصور الضوء على الوضع "الصعب" للسلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنّها "تمر في أضعف مراحلها على الإطلاق، ولا تمتلك القدرة على مواجهة التحديات اليومية أو الانقسامات الداخلية". وبيّن أنّ "السلطة غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية أو مواجهة الانقسام بين الضفة وغزة، الذي أضعف قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات التي تفرضها إسرائيل".ولفت منصور إلى أنّ "الأردن يتابع بقلق شديد الأوضاع في الضفة الغربية، خاصة بسبب تداعيات السياسة الإسرائيلية على الحدود المشتركة، إضافة إلى التطورات في سوريا". وقال منصور: "إذا تم تسليم مفاتيح الضفة الغربية لسموتريتش، فإنه سيسعى بكل قوة لتنفيذ مشروعه، الذي يهدف إلى دفع الفلسطينيين إما للهجرة أو القبول بالعيش في ذلّ".وحول ما يخص غزة، اعتبر منصور أن ما يجري هناك هو "عملية إبادة عرقية"، قائلاً: "ما يحدث في غزة هو محاولة لإجبار الناس على الرحيل، وهذا الأمر سيمتد إلى الضفة الغربية". وقال منصور إنّ "الوضع في غزة و الضفة يعكس بشكل جلي الخطة الإسرائيلية طويلة الأمد لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين".

https://sarabic.ae/20250124/إعلام-القيادة-السياسية-توعز-للجيش-الإسرائيلي-بعدم-الانسحاب-من-القطاع-الشرقي-لجنوب-لبنان-1097112888.html

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