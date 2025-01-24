https://sarabic.ae/20250124/رئيس-دولة-عربية-يعلن-نيته-تسليم-السلطة-لابنه-1097108659.html

رئيس دولة عربية يعلن نيته تسليم السلطة لابنه

رئيس دولة عربية يعلن نيته تسليم السلطة لابنه

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس جزر القمر غزالي عثماني، لأول مرة وبشكل صريح، عزمه تسليم السلطة إلى نجله نور الفتح، عند انتهاء فترة ولايته الرئاسية، في عام 2029. 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T10:35+0000

2025-01-24T10:35+0000

2025-01-24T10:35+0000

جزر القمر

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وحسب موقع "أريز نيوز"، قال عثماني، يوم أمس الخميس، في خطاب أمام أنصاره في جزيرة موهيلي: "سيخلفني ابني رئيسا للدولة والحزب"، في إشارة إلى خططه بعد مغادرته السلطة.وكان عثماني، الذي أعيد انتخابه العام الماضي، قد عيّن نجله نور الفتح، مسؤولا عن تنسيق الشؤون الحكومية، مانحًا إياه سلطات واسعة في مجلس الوزراء.والشهر الماضي، فاز حزب عثماني الحاكم فوزًا حاسمًا في الانتخابات البرلمانية بالبلاد.وكان نور الفتح نجل الرئيس غزالي، قد نفى سابقا أي خطط لتوريث الحكم، مؤكدًا أن جزر القمر ليست مملكة.يشار إلى أن غزالي عثماني، هو سياسي وعسكري تولى رئاسة جزر القمر، منذ عام 2016، وشغل سابقا منصب الرئيس منذ العام 1999 إلى 2002، ومرة أخرى من عام 2002 إلى 2006.يذكر أن أرخبيل جزر القمر يتألف من 3 جزر، هي القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي، ويبلغ عدد سكانها 870 ألف نسمة، يعيش 45% منهم تحت خط الفقر، وفقاً للبنك الدولي.

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