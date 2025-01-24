https://sarabic.ae/20250124/فرض-قيود-مؤقتة-على-عمل-عدة-مطارات-روسية-1097093714.html
فرض قيود مؤقتة على عمل عدة مطارات روسية
فرض قيود مؤقتة على عمل عدة مطارات روسية
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث الرسمي باسم وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روس أفياتسيا" فجر اليوم الجمعة، فرض قيود مؤقتة على استقبال وإقلاع الطائرات في عدة مطارات روسية. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T02:40+0000
2025-01-24T02:40+0000
2025-01-24T02:40+0000
قازان
روسيا
وزارة النقل الروسية
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موسكو – سبوتنيك. وكتب المتحدث باسم الهيئة عبر قناته على "تلغرام": "لضمان سلامة الرحلات الجوية، تم في وقت مبكر من صباح اليوم فرض قيود مؤقتة على استقبال وإقلاع الطائرات في مطارات "قازان، نيجنكامسك، بينزا، سامارا، وساراتوف".وفرضت قيود مؤقتة على مطاري "دوموديدوفو" و"جوكوفسكي" في الساعة 0:22 بتوقيت موسكو، ثم تم توسيعها لاحقا لتشمل مطار "فنوكوفو" في الساعة 1:32 بتوقيت موسكو.وجاء في بيان الهيئة عبر قناتها على "تلغرام": "تم رفع القيود المفروضة على استقبال وإقلاع الطائرات في مطارات 'فنوكوفو' و'دوموديدوفو' و'جوكوفسكي' في الساعة 2:12 بتوقيت موسكو. وقد فُرضت القيود المؤقتة لضمان سلامة الرحلات الجوية المدنية".وأشار البيان إلى أنه خلال فترة فرض القيود، قامت ست طائرات بالهبوط في مطارات احتياطية، منها أربع طائرات كانت متجهة إلى مطار "فنوكوفو"، وطائرتان كانتا متجهتين إلى مطار "دوموديدوفو".هذا وأعلن عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين فجر اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت هجوم طائرات مسيرة كانت متجهة نحو المدينة فوق منطقتي كولومنا ورامينسكوي.
https://sarabic.ae/20250123/الدفاعات-الجوية-الروسية-تتصدى-لهجوم-بطائرات-مسيرة-فوق-موسكو-1097093408.html
قازان
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MIA „Rossiya Segodnya“
قازان, روسيا, وزارة النقل الروسية
قازان, روسيا, وزارة النقل الروسية
فرض قيود مؤقتة على عمل عدة مطارات روسية
أعلن المتحدث الرسمي باسم وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روس أفياتسيا" فجر اليوم الجمعة، فرض قيود مؤقتة على استقبال وإقلاع الطائرات في عدة مطارات روسية.
موسكو – سبوتنيك. وكتب المتحدث باسم الهيئة عبر قناته على "تلغرام": "لضمان سلامة الرحلات الجوية، تم في وقت مبكر من صباح اليوم فرض قيود مؤقتة على استقبال وإقلاع الطائرات في مطارات "قازان، نيجنكامسك، بينزا، سامارا، وساراتوف".
وأضاف أن طواقم الطائرات ومراقبو الحركة الجوية وفرق المطارات تتخذ جميع الإجراءات اللازمة؛ لضمان سلامة الرحلات.
وفرضت قيود مؤقتة على مطاري "دوموديدوفو" و"جوكوفسكي" في الساعة 0:22 بتوقيت موسكو، ثم تم توسيعها لاحقا لتشمل مطار "فنوكوفو" في الساعة 1:32 بتوقيت موسكو.
وجاء في بيان الهيئة عبر قناتها على "تلغرام": "تم رفع القيود المفروضة على استقبال وإقلاع الطائرات في مطارات 'فنوكوفو' و'دوموديدوفو' و'جوكوفسكي' في الساعة 2:12 بتوقيت موسكو. وقد فُرضت القيود المؤقتة لضمان سلامة الرحلات الجوية المدنية".
وأشار البيان إلى أنه خلال فترة فرض القيود، قامت ست طائرات بالهبوط في مطارات احتياطية، منها أربع طائرات كانت متجهة إلى مطار "فنوكوفو"، وطائرتان كانتا متجهتين إلى مطار "دوموديدوفو".
هذا وأعلن عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين فجر اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت هجوم طائرات مسيرة كانت متجهة نحو المدينة فوق منطقتي كولومنا ورامينسكوي.