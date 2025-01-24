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فرض قيود مؤقتة على عمل عدة مطارات روسية
فرض قيود مؤقتة على عمل عدة مطارات روسية
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث الرسمي باسم وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روس أفياتسيا" فجر اليوم الجمعة، فرض قيود مؤقتة على استقبال وإقلاع الطائرات في عدة مطارات روسية. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
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قازان
روسيا
وزارة النقل الروسية
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موسكو – سبوتنيك. وكتب المتحدث باسم الهيئة عبر قناته على "تلغرام": "لضمان سلامة الرحلات الجوية، تم في وقت مبكر من صباح اليوم فرض قيود مؤقتة على استقبال وإقلاع الطائرات في مطارات "قازان، نيجنكامسك، بينزا، سامارا، وساراتوف".وفرضت قيود مؤقتة على مطاري "دوموديدوفو" و"جوكوفسكي" في الساعة 0:22 بتوقيت موسكو، ثم تم توسيعها لاحقا لتشمل مطار "فنوكوفو" في الساعة 1:32 بتوقيت موسكو.وجاء في بيان الهيئة عبر قناتها على "تلغرام": "تم رفع القيود المفروضة على استقبال وإقلاع الطائرات في مطارات 'فنوكوفو' و'دوموديدوفو' و'جوكوفسكي' في الساعة 2:12 بتوقيت موسكو. وقد فُرضت القيود المؤقتة لضمان سلامة الرحلات الجوية المدنية".وأشار البيان إلى أنه خلال فترة فرض القيود، قامت ست طائرات بالهبوط في مطارات احتياطية، منها أربع طائرات كانت متجهة إلى مطار "فنوكوفو"، وطائرتان كانتا متجهتين إلى مطار "دوموديدوفو".هذا وأعلن عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين فجر اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت هجوم طائرات مسيرة كانت متجهة نحو المدينة فوق منطقتي كولومنا ورامينسكوي.
https://sarabic.ae/20250123/الدفاعات-الجوية-الروسية-تتصدى-لهجوم-بطائرات-مسيرة-فوق-موسكو-1097093408.html
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قازان, روسيا, وزارة النقل الروسية
قازان, روسيا, وزارة النقل الروسية

فرض قيود مؤقتة على عمل عدة مطارات روسية

02:40 GMT 24.01.2025
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورطائرة تابعة لشركة طيران "ريد وينغز" تهبط في مطار قازان
طائرة تابعة لشركة طيران ريد وينغز تهبط في مطار قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روس أفياتسيا" فجر اليوم الجمعة، فرض قيود مؤقتة على استقبال وإقلاع الطائرات في عدة مطارات روسية.
موسكو – سبوتنيك. وكتب المتحدث باسم الهيئة عبر قناته على "تلغرام": "لضمان سلامة الرحلات الجوية، تم في وقت مبكر من صباح اليوم فرض قيود مؤقتة على استقبال وإقلاع الطائرات في مطارات "قازان، نيجنكامسك، بينزا، سامارا، وساراتوف".

وأضاف أن طواقم الطائرات ومراقبو الحركة الجوية وفرق المطارات تتخذ جميع الإجراءات اللازمة؛ لضمان سلامة الرحلات.

وفرضت قيود مؤقتة على مطاري "دوموديدوفو" و"جوكوفسكي" في الساعة 0:22 بتوقيت موسكو، ثم تم توسيعها لاحقا لتشمل مطار "فنوكوفو" في الساعة 1:32 بتوقيت موسكو.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم بطائرات مسيرة فوق موسكو
أمس, 23:21 GMT
وجاء في بيان الهيئة عبر قناتها على "تلغرام": "تم رفع القيود المفروضة على استقبال وإقلاع الطائرات في مطارات 'فنوكوفو' و'دوموديدوفو' و'جوكوفسكي' في الساعة 2:12 بتوقيت موسكو. وقد فُرضت القيود المؤقتة لضمان سلامة الرحلات الجوية المدنية".
وأشار البيان إلى أنه خلال فترة فرض القيود، قامت ست طائرات بالهبوط في مطارات احتياطية، منها أربع طائرات كانت متجهة إلى مطار "فنوكوفو"، وطائرتان كانتا متجهتين إلى مطار "دوموديدوفو".
هذا وأعلن عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين فجر اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت هجوم طائرات مسيرة كانت متجهة نحو المدينة فوق منطقتي كولومنا ورامينسكوي.
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