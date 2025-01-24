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"قارب عسكري" يعترض سفينة تجارية قرب السعودية ويطالبها بدخول المياه الإيرانية
"قارب عسكري" يعترض سفينة تجارية قرب السعودية ويطالبها بدخول المياه الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أنها تلقت بلاغا بشأن حادثة وقعت على مسافة 86 ميلا بحريا شمال شرق رأس تنورة في السعودية. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T07:08+0000
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وأوضحت الهيئة أن ربان إحدى السفن أفاد باقتراب قارب عسكري صغير، قام بتوجيه أشعة ليزر خضراء نحو جسم السفينة.وأكدت الهيئة أن الحادثة تخضع حاليا للتحقيق، مشددة على أهمية التزام السفن المارة في المنطقة بالحيطة والحذر، والانتباه لأي أنشطة قد تبدو مريبة.وفي وقت لاحق، أعلنت الهيئة أن الواقعة انتهت، وأن السفينة تتابع إبحارها نحو وجهة الرسو.
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السعودية, إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
السعودية, إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

"قارب عسكري" يعترض سفينة تجارية قرب السعودية ويطالبها بدخول المياه الإيرانية

07:08 GMT 24.01.2025
© AP Photo / Jon Gambrellخليج عمان
خليج عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Jon Gambrell
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أنها تلقت بلاغا بشأن حادثة وقعت على مسافة 86 ميلا بحريا شمال شرق رأس تنورة في السعودية.
وأوضحت الهيئة أن ربان إحدى السفن أفاد باقتراب قارب عسكري صغير، قام بتوجيه أشعة ليزر خضراء نحو جسم السفينة.

وأضافت الهيئة أن "القارب العسكري الصغير استمر في مطالبة السفينة بالتوجه نحو ميناء داخل المياه الإقليمية الإيرانية".

وأكدت الهيئة أن الحادثة تخضع حاليا للتحقيق، مشددة على أهمية التزام السفن المارة في المنطقة بالحيطة والحذر، والانتباه لأي أنشطة قد تبدو مريبة.
وفي وقت لاحق، أعلنت الهيئة أن الواقعة انتهت، وأن السفينة تتابع إبحارها نحو وجهة الرسو.
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