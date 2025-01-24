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مسؤول سعودي: المملكة تسعى إلى برنامج نووي
مسؤول سعودي: المملكة تسعى إلى برنامج نووي
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أعلن مسؤول سعودي، عن أن المملكة العربية السعودية تعمل على إطلاق برنامج نووي، يهدف إلى إنتاج الطاقة وتحويل اليورانيوم إلى وقود نووي. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T16:07+0000
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وأوضح عضو مجلس الوزراء السعودي، ومبعوث المملكة لشؤون المناخ، عادل الجبير، أن "هذا البرنامج سيتيح للمملكة بيع الوقود النووي بأسعار تنافسية، مما يعزز مكانتها الاقتصادية ويزيد من إسهاماتها في قطاع الطاقة العالمي".جاءت تصريحات الجبير خلال جلسة بعنوان "مساهمات المملكة في معالجة التحديات البيئية العالمية"، التي عُقدت ضمن جناح مبادرة "البيت السعودي" في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.وأكد الجبير بأن "المملكة، باعتبارها أكبر منتج للطاقة في العالم، تطمح إلى أن تكون من أبرز مصدري الطاقة على الصعيد الدولي".وأضاف: "نسعى إلى تحويل اليورانيوم إلى وقود يُباع بقيمة أعلى، متضمنا جميع المراحل التي تحول اليورانيوم من خام إلى طاقة، إلى جانب الاستفادة من الصناعات المرتبطة بالمجال وتحقيق العوائد الاقتصادية".وأضاف: أن "هذه المبادرة تأتي في إطار "رؤية المملكة 2030"، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاستدامة من خلال تبني التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة".
https://sarabic.ae/20230924/مسؤولون-أمنيون-إسرائيليون-يرفضون-اتفاقا-يتيح-للسعودية-تخصيب-اليورانيوم-1081335754.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مسؤول سعودي: المملكة تسعى إلى برنامج نووي

16:07 GMT 24.01.2025
CC BY 2.0 / Marabu / تخصيب اليورانيوم - صورة تعبيرية لمحطة الطاقة النووية
تخصيب اليورانيوم - صورة تعبيرية لمحطة الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
CC BY 2.0 / Marabu /
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أعلن مسؤول سعودي، عن أن المملكة العربية السعودية تعمل على إطلاق برنامج نووي، يهدف إلى إنتاج الطاقة وتحويل اليورانيوم إلى وقود نووي.
وأوضح عضو مجلس الوزراء السعودي، ومبعوث المملكة لشؤون المناخ، عادل الجبير، أن "هذا البرنامج سيتيح للمملكة بيع الوقود النووي بأسعار تنافسية، مما يعزز مكانتها الاقتصادية ويزيد من إسهاماتها في قطاع الطاقة العالمي".
جاءت تصريحات الجبير خلال جلسة بعنوان "مساهمات المملكة في معالجة التحديات البيئية العالمية"، التي عُقدت ضمن جناح مبادرة "البيت السعودي" في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.
وأكد الجبير بأن "المملكة، باعتبارها أكبر منتج للطاقة في العالم، تطمح إلى أن تكون من أبرز مصدري الطاقة على الصعيد الدولي".
وقال الجبير: "لا نرغب أن تكون المملكة مجرد وجهة لشركات التعدين التي تكتفي باستخراج المعادن ونقلها للخارج لمعالجتها وتكريرها وإنتاج الطاقة، تاركة وراءها حفرة في الأرض وقيمة لا تتجاوز 10% من إمكاناتها".
وأضاف: "نسعى إلى تحويل اليورانيوم إلى وقود يُباع بقيمة أعلى، متضمنا جميع المراحل التي تحول اليورانيوم من خام إلى طاقة، إلى جانب الاستفادة من الصناعات المرتبطة بالمجال وتحقيق العوائد الاقتصادية".
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24 سبتمبر 2023, 05:36 GMT
وأكد الجبير أن المملكة تطمح إلى الاستفادة من الوظائف والصناعات والأرباح الناتجة عن تعدين وتخصيب اليورانيوم، مشددا على أن "هذا السعي لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بإنتاج الأسلحة النووية، بل يركز على إنتاج الطاقة وتعزيز العوائد الاقتصادية".
وأضاف: أن "هذه المبادرة تأتي في إطار "رؤية المملكة 2030"، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاستدامة من خلال تبني التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة".
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