مسؤول سعودي: المملكة تسعى إلى برنامج نووي
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أعلن مسؤول سعودي، عن أن المملكة العربية السعودية تعمل على إطلاق برنامج نووي، يهدف إلى إنتاج الطاقة وتحويل اليورانيوم إلى وقود نووي.
وأوضح عضو مجلس الوزراء السعودي، ومبعوث المملكة لشؤون المناخ، عادل الجبير، أن "هذا البرنامج سيتيح للمملكة بيع الوقود النووي بأسعار تنافسية، مما يعزز مكانتها الاقتصادية ويزيد من إسهاماتها في قطاع الطاقة العالمي".
جاءت تصريحات الجبير خلال جلسة بعنوان "مساهمات المملكة في معالجة التحديات البيئية العالمية"، التي عُقدت ضمن جناح مبادرة "البيت السعودي" في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.
عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير:— الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) January 22, 2025
نريد أن يكون لدينا برنامج نووي لكي ننتج الطاقة، وأن نشترك في عملية تحويل اليورانيوم إلى وقود حتى نستطيع بيعه بسعر أعلى #SaudiAtDavos | #المملكة_في_دافوس#SaudiHouse | #الإخبارية pic.twitter.com/etKJ8jTLJ1
وأكد الجبير بأن "المملكة، باعتبارها أكبر منتج للطاقة في العالم، تطمح إلى أن تكون من أبرز مصدري الطاقة على الصعيد الدولي".
وقال الجبير: "لا نرغب أن تكون المملكة مجرد وجهة لشركات التعدين التي تكتفي باستخراج المعادن ونقلها للخارج لمعالجتها وتكريرها وإنتاج الطاقة، تاركة وراءها حفرة في الأرض وقيمة لا تتجاوز 10% من إمكاناتها".
وأضاف: "نسعى إلى تحويل اليورانيوم إلى وقود يُباع بقيمة أعلى، متضمنا جميع المراحل التي تحول اليورانيوم من خام إلى طاقة، إلى جانب الاستفادة من الصناعات المرتبطة بالمجال وتحقيق العوائد الاقتصادية".
24 سبتمبر 2023, 05:36 GMT
وأكد الجبير أن المملكة تطمح إلى الاستفادة من الوظائف والصناعات والأرباح الناتجة عن تعدين وتخصيب اليورانيوم، مشددا على أن "هذا السعي لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بإنتاج الأسلحة النووية، بل يركز على إنتاج الطاقة وتعزيز العوائد الاقتصادية".
وأضاف: أن "هذه المبادرة تأتي في إطار "رؤية المملكة 2030"، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاستدامة من خلال تبني التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة".