أسعد دول العالم لديها "جانب مظلم"

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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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مساحة حرة
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
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عالم سبوتنيك
إسرائيل تحرق منازل وتجبر فلسطينيين في جنين على النزوح، أول زيارة لوزير للخارجية السعودية إلى لبنان منذ 15 عاما
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19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:16 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
11:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
12:03 GMT
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
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14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
17:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250125/أسعد-دول-العالم-لديها-جانب-مظلم-1097142818.html
أسعد دول العالم لديها "جانب مظلم"
أسعد دول العالم لديها "جانب مظلم"
سبوتنيك عربي
أصبح قياس مستويات السعادة الذاتية في أي دولة بمثابة "رياضة دولية"، حيث ينظر الناس باهتمام "وقليل من الغيرة" إلى دول مثل الدنمارك، التي تتصدر باستمرار تصنيفات... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T12:42+0000
2025-01-25T12:42+0000
مجتمع
علوم
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كما أدى ذلك إلى اكتساب الممارسات الدنماركية مثل أسلوب الحياة "هيجي" شعبية في أماكن أخرى، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس أليرت" العلمي.وأضافت الدراسة: "إن العيش في بلدان أكثر سعادة قد يكون جيدًا للعديد من الناس، ولكن بالنسبة للبعض، قد ينتهي الأمر بهم إلى الشعور بعدم القدرة على التحمل، ويكون له تأثير معاكس".ووفقا له، "يتم نقل هذا الضغط إلينا أيضًا من خلال قنوات مثل وسائل التواصل الاجتماعي وكتب المساعدة الذاتية والإعلانات. في النهاية، يطوّر الناس إحساسًا بأنواع المشاعر التي يقدرها أو لا يقدرها من هو حولهم".وأشار باستيان إلى أنه "وفي مفارقة ساخرة، أظهرت أبحاثنا السابقة أن كلما زاد تعرض الناس للضغط بالشعور بالسعادة وليس الحزن، زاد ميلهم إلى الاكتئاب".وبينما ركزت هذه الأبحاث السابقة في الغالب على الأشخاص الذين يعيشون في أستراليا أو الولايات المتحدة الأمريكية، كنا فضوليين بشأن كيف قد تكون هذه التأثيرات واضحة أيضًا في بلدان أخرى.في دراستنا، أجرينا استطلاعًا على 7443 شخصًا من 40 دولة حول رفاهيتهم العاطفية ورضاهم عن الحياة (الرفاهية المعرفية) وشكاوى المزاج (الرفاهية السريرية)، ثم درسنا هذا مقابل تصورهم عن الضغوط الاجتماعية للشعور بالإيجابية، وفقا لمؤلفي الدراسة.لقد وجدنا أن العلاقة تغيرت بالفعل، وكانت أقوى في البلدان التي احتلت مرتبة أعلى في مؤشر السعادة العالمي. أي أنه في بلدان مثل الدنمارك، كان الضغط الاجتماعي الذي يشعر به بعض الناس ليكونوا سعداء ينبئ بشكل خاص بضعف الصحة العقلية.في هذه البلدان، يمكن بسهولة النظر إلى الشعور بالسعادة باعتباره القاعدة المتوقعة، ويزيد هذا الأمر من الضغوط الاجتماعية، التي يشعر بها الناس للالتزام بهذه القاعدة، ويؤدي إلى تفاقم العواقب بالنسبة لأولئك الذين يفشلون في تحقيقها.
https://sarabic.ae/20250125/لماذا-يرتفع-عدد-التوائم-رغم-انخفاض-معدلات-المواليد؟--1097141320.html
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علوم
علوم

أسعد دول العالم لديها "جانب مظلم"

12:42 GMT 25.01.2025
© Photo / CC0سعادة
سعادة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© Photo / CC0
تابعنا عبر
أصبح قياس مستويات السعادة الذاتية في أي دولة بمثابة "رياضة دولية"، حيث ينظر الناس باهتمام "وقليل من الغيرة" إلى دول مثل الدنمارك، التي تتصدر باستمرار تصنيفات السعادة في العالم.
كما أدى ذلك إلى اكتساب الممارسات الدنماركية مثل أسلوب الحياة "هيجي" شعبية في أماكن أخرى، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس أليرت" العلمي.
وأضافت الدراسة: "إن العيش في بلدان أكثر سعادة قد يكون جيدًا للعديد من الناس، ولكن بالنسبة للبعض، قد ينتهي الأمر بهم إلى الشعور بعدم القدرة على التحمل، ويكون له تأثير معاكس".

وذكر بروك باستيان، المؤلف الرئيسي للدراسة، أنه "ولسنوات عديدة، كنت أنا وزملائي نبحث في الضغوط الاجتماعية، التي قد يشعر بها الناس لتجربة المشاعر الإيجابية وتجنب السلبية".

ووفقا له، "يتم نقل هذا الضغط إلينا أيضًا من خلال قنوات مثل وسائل التواصل الاجتماعي وكتب المساعدة الذاتية والإعلانات. في النهاية، يطوّر الناس إحساسًا بأنواع المشاعر التي يقدرها أو لا يقدرها من هو حولهم".
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لماذا يرتفع عدد التوائم رغم انخفاض معدلات المواليد؟
11:52 GMT
وأشار باستيان إلى أنه "وفي مفارقة ساخرة، أظهرت أبحاثنا السابقة أن كلما زاد تعرض الناس للضغط بالشعور بالسعادة وليس الحزن، زاد ميلهم إلى الاكتئاب".
وبينما ركزت هذه الأبحاث السابقة في الغالب على الأشخاص الذين يعيشون في أستراليا أو الولايات المتحدة الأمريكية، كنا فضوليين بشأن كيف قد تكون هذه التأثيرات واضحة أيضًا في بلدان أخرى.
في دراستنا، أجرينا استطلاعًا على 7443 شخصًا من 40 دولة حول رفاهيتهم العاطفية ورضاهم عن الحياة (الرفاهية المعرفية) وشكاوى المزاج (الرفاهية السريرية)، ثم درسنا هذا مقابل تصورهم عن الضغوط الاجتماعية للشعور بالإيجابية، وفقا لمؤلفي الدراسة.

وأضاف باستيان أن "ما وجدناه أكد نتائجنا السابقة. في جميع أنحاء العالم، عندما يبلغ الناس عن شعورهم بالضغط لتجربة السعادة وتجنب الحزن، فإنهم يميلون إلى تجربة عجز في الصحة العقلية".

لقد وجدنا أن العلاقة تغيرت بالفعل، وكانت أقوى في البلدان التي احتلت مرتبة أعلى في مؤشر السعادة العالمي. أي أنه في بلدان مثل الدنمارك، كان الضغط الاجتماعي الذي يشعر به بعض الناس ليكونوا سعداء ينبئ بشكل خاص بضعف الصحة العقلية.
في هذه البلدان، يمكن بسهولة النظر إلى الشعور بالسعادة باعتباره القاعدة المتوقعة، ويزيد هذا الأمر من الضغوط الاجتماعية، التي يشعر بها الناس للالتزام بهذه القاعدة، ويؤدي إلى تفاقم العواقب بالنسبة لأولئك الذين يفشلون في تحقيقها.
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:59 GMT
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