https://sarabic.ae/20250125/أسعد-دول-العالم-لديها-جانب-مظلم-1097142818.html

أسعد دول العالم لديها "جانب مظلم"

أسعد دول العالم لديها "جانب مظلم"

سبوتنيك عربي

أصبح قياس مستويات السعادة الذاتية في أي دولة بمثابة "رياضة دولية"، حيث ينظر الناس باهتمام "وقليل من الغيرة" إلى دول مثل الدنمارك، التي تتصدر باستمرار تصنيفات... 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T12:42+0000

2025-01-25T12:42+0000

2025-01-25T12:42+0000

مجتمع

علوم

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كما أدى ذلك إلى اكتساب الممارسات الدنماركية مثل أسلوب الحياة "هيجي" شعبية في أماكن أخرى، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس أليرت" العلمي.وأضافت الدراسة: "إن العيش في بلدان أكثر سعادة قد يكون جيدًا للعديد من الناس، ولكن بالنسبة للبعض، قد ينتهي الأمر بهم إلى الشعور بعدم القدرة على التحمل، ويكون له تأثير معاكس".ووفقا له، "يتم نقل هذا الضغط إلينا أيضًا من خلال قنوات مثل وسائل التواصل الاجتماعي وكتب المساعدة الذاتية والإعلانات. في النهاية، يطوّر الناس إحساسًا بأنواع المشاعر التي يقدرها أو لا يقدرها من هو حولهم".وأشار باستيان إلى أنه "وفي مفارقة ساخرة، أظهرت أبحاثنا السابقة أن كلما زاد تعرض الناس للضغط بالشعور بالسعادة وليس الحزن، زاد ميلهم إلى الاكتئاب".وبينما ركزت هذه الأبحاث السابقة في الغالب على الأشخاص الذين يعيشون في أستراليا أو الولايات المتحدة الأمريكية، كنا فضوليين بشأن كيف قد تكون هذه التأثيرات واضحة أيضًا في بلدان أخرى.في دراستنا، أجرينا استطلاعًا على 7443 شخصًا من 40 دولة حول رفاهيتهم العاطفية ورضاهم عن الحياة (الرفاهية المعرفية) وشكاوى المزاج (الرفاهية السريرية)، ثم درسنا هذا مقابل تصورهم عن الضغوط الاجتماعية للشعور بالإيجابية، وفقا لمؤلفي الدراسة.لقد وجدنا أن العلاقة تغيرت بالفعل، وكانت أقوى في البلدان التي احتلت مرتبة أعلى في مؤشر السعادة العالمي. أي أنه في بلدان مثل الدنمارك، كان الضغط الاجتماعي الذي يشعر به بعض الناس ليكونوا سعداء ينبئ بشكل خاص بضعف الصحة العقلية.في هذه البلدان، يمكن بسهولة النظر إلى الشعور بالسعادة باعتباره القاعدة المتوقعة، ويزيد هذا الأمر من الضغوط الاجتماعية، التي يشعر بها الناس للالتزام بهذه القاعدة، ويؤدي إلى تفاقم العواقب بالنسبة لأولئك الذين يفشلون في تحقيقها.

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