https://sarabic.ae/20250125/لماذا-يرتفع-عدد-التوائم-رغم-انخفاض-معدلات-المواليد؟--1097141320.html
لماذا يرتفع عدد التوائم رغم انخفاض معدلات المواليد؟
لماذا يرتفع عدد التوائم رغم انخفاض معدلات المواليد؟
سبوتنيك عربي
لا شك أن إنجاب توأم أو 3 توائم أو أكثر هو متعة للعديد من العائلات، ولكن يمكن أن يأتي مع صعوبات إضافية، متعلقة بالمخاطر الصحية للأم، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T11:52+0000
2025-01-25T11:52+0000
2025-01-25T11:52+0000
مجتمع
منوعات
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097141165_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_de658af8f4856ea7c7090a8a54424081.jpg
وتوقع باحثون ارتفاع معدل ولادات التوائم على مستوى العالم مقابل انخفاض في معدلات المواليد بشكل عام.ويتكون التوأم عندما يتم تخصيب بويضتين منفصلتين في ذات الوقت، أو عندما تنقسم البويضة المخصبة إلى اثنتين، ويمكن أن تحدث الولادات المتعددة أيضًا نتيجة "فرط الإباضة"، عندما يتم إطلاق أكثر من بويضة في ذات فترة الإباضة.وعلى الرغم من ندرة حدوثها، إلا أن "فرط الإباضة" قد يؤدي أيضًا إلى الحمل الطبيعي لما يُعرف باسم "حالات الحمل المتعددة من الدرجة الأعلى"، أي شيء من 3 توائم إلى عدم وجود توائم (9 أطفال).وتنبأت الأبحاث الحديثة التي تبحث بشكل خاص في البلدان ذات الدخل المنخفض، بارتفاع حالات الولادة المتعددة في جميع البلدان من عام 2050 إلى عام 2100، بحسب موقع "sciencealert".
https://sarabic.ae/20250104/علماء-يكتشفون-جينا-نادرا-مسؤولا-عن-شكل-وحجم-الأسنان-1096467578.html
https://sarabic.ae/20250121/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-جديدة-لعمل-الخلايا-العصبية--1096993553.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097141165_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_8f50951e4143ae1f435d9bdc99abb9fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, علوم
لماذا يرتفع عدد التوائم رغم انخفاض معدلات المواليد؟
لا شك أن إنجاب توأم أو 3 توائم أو أكثر هو متعة للعديد من العائلات، ولكن يمكن أن يأتي مع صعوبات إضافية، متعلقة بالمخاطر الصحية للأم، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الرعاية.
وتوقع باحثون ارتفاع معدل ولادات التوائم على مستوى العالم مقابل انخفاض في معدلات المواليد بشكل عام.
ويرجع الباحثون السبب إلى الدوافع الاجتماعية مثل الحمل في سن أكبر والاستخدام الأكبر لعلاجات الخصوبة، بالإضافة إلى العلاجات الهرمونية خاصة مع اقتراب سن اليأس.
ويتكون التوأم عندما يتم تخصيب بويضتين منفصلتين في ذات الوقت، أو عندما تنقسم البويضة المخصبة إلى اثنتين، ويمكن أن تحدث الولادات المتعددة أيضًا نتيجة "فرط الإباضة"، عندما يتم إطلاق أكثر من بويضة في ذات فترة الإباضة.
ومن المرجح أن تحدث هذه الظاهرة عند النساء مع تقدمهن في السن بسبب التغيرات في الأنماط الهرمونية للدورة الشهرية مع اقترابهن من سن اليأس.
وعلى الرغم من ندرة حدوثها، إلا أن "فرط الإباضة" قد يؤدي أيضًا إلى الحمل الطبيعي لما يُعرف باسم "حالات الحمل المتعددة من الدرجة الأعلى"، أي شيء من 3 توائم إلى عدم وجود توائم (9 أطفال).
وتُظهِر البيانات من إنجلترا وويلز، في عام 2023، أنه بالنسبة للنساء تحت سن العشرين، كانت واحدة من كل 2000 حالة ولادة متعددة، ولكن بالنسبة للنساء في سن 35-39، يرتفع هذا المعدل إلى واحدة من كل 57 حالة.
وتنبأت الأبحاث الحديثة التي تبحث بشكل خاص في البلدان ذات الدخل المنخفض، بارتفاع حالات الولادة المتعددة في جميع البلدان من عام 2050 إلى عام 2100، بحسب موقع "sciencealert
".