الدوري السعودي... السومة يقود العروبة أمام التعاون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:07 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تحرق منازل وتجبر فلسطينيين في جنين على النزوح، أول زيارة لوزير للخارجية السعودية إلى لبنان منذ 15 عاما
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:16 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
11:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يؤكد استعداده لقاء ترامب للحديث حول جميع القضايا التي تهم موسكو وواشنطن، إسرائيل تؤجل إنسحاب قواتها من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250125/الدوري-السعودي-السومة-يقود-العروبة-أمام-التعاون-1097152882.html
الدوري السعودي... السومة يقود العروبة أمام التعاون
الدوري السعودي... السومة يقود العروبة أمام التعاون
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بأن اللاعب السوري عمر السومة، يأتي على رأس بعثة فريق العروبة الأول لكرة القدم، للمرة الأولى قائمة الأسماء المغادرة إلى... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T16:19+0000
2025-01-25T16:19+0000
مجتمع
رياضة
مباريات الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104269/11/1042691148_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_51e9227502e3d83f102d1c68c19e3367.jpg
وذكرت صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم السبت، أن عمر السومة يأتي على رأس بعثة العروبة لمواجهة التعاون في الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن إدارة النادي الشمالي قد تمكنت من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، بعد إنهاء كافة الالتزامات التي حالت دون تسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.وقامت إدارة النادي بتسديد 750 ألف دولار لنادي كلوج الروماني، نظير حصوله، الصيف الماضي، على خدمات الكرواتي كارلو موهار، لاعب الوسط.ويأتي هذا في وقت ينتظر نادي العروبة شهادة الكفاءة المالية، خلال الساعات الـ24 المقبلة، ليتمكَّن عمر السومة، نجم الأهلي السعودي بين 2014 و2022، من المشاركة في المباراة المفترض إقامتها غدا الأحد أمام التعاون.وكان الجهاز الفني لفريق العروبة، بقيادة العراقي عدنان حمد، قد افتقد عمر السومة أمام الخليج والقادسية، ضمن الجولتين السابقتين على الترتيب، حيث خسر الفريق بثلاثية نظيفة من الخليج، وثنائية أمام القادسية، ويقبع في المركز الـ 16، أول مراكز الهبوط، برصيد 13 نقطة.ويشار إلى أن نجم المنتخب السوري، عمر السومة، كان يلعب في صفوف الأهلي السعودي، حتى العام 2022، وهو العام الذي هبط فيه الفريق السعودي للدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه.
https://sarabic.ae/20220628/بعد-هبوط-الأهلي-السعودي-عمر-السومة-يدخل-حسابات-القادسية-الكويتي-1064377198.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104269/11/1042691148_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_08a127d2ccb4b0cd6453f1bf44f707af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار كرة القدم
رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار كرة القدم

الدوري السعودي... السومة يقود العروبة أمام التعاون

16:19 GMT 25.01.2025
© Sputnik . Youssed Abdenالدوري السعودي
الدوري السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© Sputnik . Youssed Abden
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بأن اللاعب السوري عمر السومة، يأتي على رأس بعثة فريق العروبة الأول لكرة القدم، للمرة الأولى قائمة الأسماء المغادرة إلى القصيم، من أجل مواجهة التعاون السعودي.
وذكرت صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم السبت، أن عمر السومة يأتي على رأس بعثة العروبة لمواجهة التعاون في الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن إدارة النادي الشمالي قد تمكنت من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، بعد إنهاء كافة الالتزامات التي حالت دون تسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقامت إدارة النادي بتسديد 750 ألف دولار لنادي كلوج الروماني، نظير حصوله، الصيف الماضي، على خدمات الكرواتي كارلو موهار، لاعب الوسط.
لاعب كرة القدم السوري عمر السومة، 15 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
مجتمع
بعد هبوط الأهلي السعودي... عمر السومة يدخل حسابات القادسية الكويتي
28 يونيو 2022, 17:02 GMT
ويأتي هذا في وقت ينتظر نادي العروبة شهادة الكفاءة المالية، خلال الساعات الـ24 المقبلة، ليتمكَّن عمر السومة، نجم الأهلي السعودي بين 2014 و2022، من المشاركة في المباراة المفترض إقامتها غدا الأحد أمام التعاون.
وكان الجهاز الفني لفريق العروبة، بقيادة العراقي عدنان حمد، قد افتقد عمر السومة أمام الخليج والقادسية، ضمن الجولتين السابقتين على الترتيب، حيث خسر الفريق بثلاثية نظيفة من الخليج، وثنائية أمام القادسية، ويقبع في المركز الـ 16، أول مراكز الهبوط، برصيد 13 نقطة.
ويشار إلى أن نجم المنتخب السوري، عمر السومة، كان يلعب في صفوف الأهلي السعودي، حتى العام 2022، وهو العام الذي هبط فيه الفريق السعودي للدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала