https://sarabic.ae/20250125/الدوري-السعودي-السومة-يقود-العروبة-أمام-التعاون-1097152882.html

الدوري السعودي... السومة يقود العروبة أمام التعاون

الدوري السعودي... السومة يقود العروبة أمام التعاون

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بأن اللاعب السوري عمر السومة، يأتي على رأس بعثة فريق العروبة الأول لكرة القدم، للمرة الأولى قائمة الأسماء المغادرة إلى... 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T16:19+0000

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2025-01-25T16:19+0000

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وذكرت صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم السبت، أن عمر السومة يأتي على رأس بعثة العروبة لمواجهة التعاون في الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن إدارة النادي الشمالي قد تمكنت من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، بعد إنهاء كافة الالتزامات التي حالت دون تسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.وقامت إدارة النادي بتسديد 750 ألف دولار لنادي كلوج الروماني، نظير حصوله، الصيف الماضي، على خدمات الكرواتي كارلو موهار، لاعب الوسط.ويأتي هذا في وقت ينتظر نادي العروبة شهادة الكفاءة المالية، خلال الساعات الـ24 المقبلة، ليتمكَّن عمر السومة، نجم الأهلي السعودي بين 2014 و2022، من المشاركة في المباراة المفترض إقامتها غدا الأحد أمام التعاون.وكان الجهاز الفني لفريق العروبة، بقيادة العراقي عدنان حمد، قد افتقد عمر السومة أمام الخليج والقادسية، ضمن الجولتين السابقتين على الترتيب، حيث خسر الفريق بثلاثية نظيفة من الخليج، وثنائية أمام القادسية، ويقبع في المركز الـ 16، أول مراكز الهبوط، برصيد 13 نقطة.ويشار إلى أن نجم المنتخب السوري، عمر السومة، كان يلعب في صفوف الأهلي السعودي، حتى العام 2022، وهو العام الذي هبط فيه الفريق السعودي للدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه.

https://sarabic.ae/20220628/بعد-هبوط-الأهلي-السعودي-عمر-السومة-يدخل-حسابات-القادسية-الكويتي-1064377198.html

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رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار كرة القدم