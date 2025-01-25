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السعودية تستضيف مناورات "رماح النصر 2025" المتعددة الجنسيات
السعودية تستضيف مناورات "رماح النصر 2025" المتعددة الجنسيات
سبوتنيك عربي
تنطلق الأسبوع المقبل، فعاليات مناورات "رماح النصر 2025" العسكرية، التي ستشارك فيها قوات من 15 دولة، وذلك في الفترة الممتدة من 26 يناير/ كانون الثاني الجاري إلى... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأشارت وسائل إعلام سعودية، أن مركز الحرب الجوية في السعودية، ستجرى فيه يوم غد الأحد، فعاليات مناورات "رماح النصر 2025"، مع التركيز على التهديدات الحالية والناشئة وتعزيز الجاهزية القتالية في الحرب الإلكترونية.وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن 7 دول أخرى هي أستراليا ومصر وإيطاليا والأردن والمغرب وكوريا الجنوبية وإسبانيا، ستشارك بصفة مراقب.وأضاف العمري: "التمرين سيركز على معالجة التهديدات الحالية والناشئة وتعزيز القدرات التكتيكية وتعزيز الاستراتيجيات العملياتية المشتركة".وستشارك القوات المشاركة في المناورات بعمليات تكتيكية معقدة تهدف إلى محاكاة التهديدات في بيئة حرب إلكترونية متقدمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.وستدمج هذه العمليات فروع القوات المسلحة السعودية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، إلى جانب وحدات عسكرية من دول أخرى ذات قوات نشطة على الأرض.الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات بحرية كبرى في مياه الخليج"تهديد غير مسبوق للجيش الأمريكي"... الصين تختبر سلاحا خارقا
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العالم, السعودية, البحرين, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, قطر, أخبار فرنسا
العالم, السعودية, البحرين, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, قطر, أخبار فرنسا

السعودية تستضيف مناورات "رماح النصر 2025" المتعددة الجنسيات

07:14 GMT 25.01.2025
© AP Photo / Amir Kholousiمناورات عسكرية بين إيران وسلطنة عمان
مناورات عسكرية بين إيران وسلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Amir Kholousi
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تنطلق الأسبوع المقبل، فعاليات مناورات "رماح النصر 2025" العسكرية، التي ستشارك فيها قوات من 15 دولة، وذلك في الفترة الممتدة من 26 يناير/ كانون الثاني الجاري إلى 6 فبراير/ شباط المقبل.
وأشارت وسائل إعلام سعودية، أن مركز الحرب الجوية في السعودية، ستجرى فيه يوم غد الأحد، فعاليات مناورات "رماح النصر 2025"، مع التركيز على التهديدات الحالية والناشئة وتعزيز الجاهزية القتالية في الحرب الإلكترونية.

وتشمل الدول المساهمة بقواتها في المناورات، البحرين واليونان وفرنسا وقطر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وباكستان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن 7 دول أخرى هي أستراليا ومصر وإيطاليا والأردن والمغرب وكوريا الجنوبية وإسبانيا، ستشارك بصفة مراقب.

وقال قائد المناورات اللواء الركن طيار محمد بن علي العمري، إن "الهدف من التمرين هو تعزيز الجاهزية القتالية، وتعزيز تبادل الخبرات في التخطيط والتنفيذ وتوحيد مفهوم العمل العسكري المشترك".

وأضاف العمري: "التمرين سيركز على معالجة التهديدات الحالية والناشئة وتعزيز القدرات التكتيكية وتعزيز الاستراتيجيات العملياتية المشتركة".
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وستشارك القوات المشاركة في المناورات بعمليات تكتيكية معقدة تهدف إلى محاكاة التهديدات في بيئة حرب إلكترونية متقدمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وستدمج هذه العمليات فروع القوات المسلحة السعودية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، إلى جانب وحدات عسكرية من دول أخرى ذات قوات نشطة على الأرض.
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