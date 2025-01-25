https://sarabic.ae/20250125/السفارة-العراقية-لدى-أنقرة-وزير-الخارجية-التركي-يزور-بغداد-غدا-الأحد-1097154816.html
السفارة العراقية لدى أنقرة: وزير الخارجية التركي يزور بغداد غدا الأحد
السفارة العراقية لدى أنقرة: وزير الخارجية التركي يزور بغداد غدا الأحد
سبوتنيك عربي
أعلنت السفارة العراقية لدى أنقرة، اليوم السبت، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيزور بغداد يوم غد الأحد. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت السفارة، في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن "وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان يجري زيارة رسمية إلى بغداد يوم غد الأحد الموافق 2025/01/26"، لافتة إلى أن "الزيارة ستتناول أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا والتطورات الإقليمية الراهنة".وهذه الزيارة هي الرابعة لوزير الخارجية التركي إلى العاصمة العراقية بغداد منذ توليه منصبه في حزيران/يونيو 2023.وأجرى فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، يوم الأحد 12 يناير/ كانون الثاني، اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي هاكان فيدان، ناقش الطرفان خلاله الأوضاع الراهنة في سوريا، معتبرين أنها "مقعدة جدًا ويجب ألا تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة".وأكد الجانبان أن الأوضاع الراهنة في سوريا "معقدة جداً ويجب ألا تُشكّل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة".وبحسب البيان، أعرب حسين عن قلق العراق تجاه هذه التطورات، في حين شدد فيدان على أن "أمن العراق واستقراره يمثلان أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا".
https://sarabic.ae/20250125/وزير-الخارجية-العراقي-يرجح-بقاء-القوات-الأمريكية-في-بلاده-بظل-إدارة-ترامب-1097132455.html
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العالم العربي, العالم, أخبار تركيا اليوم, العراق
العالم العربي, العالم, أخبار تركيا اليوم, العراق
السفارة العراقية لدى أنقرة: وزير الخارجية التركي يزور بغداد غدا الأحد
أعلنت السفارة العراقية لدى أنقرة، اليوم السبت، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيزور بغداد يوم غد الأحد.
وذكرت السفارة، في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن "وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان يجري زيارة رسمية إلى بغداد يوم غد الأحد الموافق 2025/01/26"، لافتة إلى أن "الزيارة ستتناول أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا والتطورات الإقليمية الراهنة".
وهذه الزيارة هي الرابعة لوزير الخارجية التركي إلى العاصمة العراقية بغداد منذ توليه منصبه في حزيران/يونيو 2023.
وأجرى فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، يوم الأحد 12 يناير/ كانون الثاني، اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي هاكان فيدان، ناقش الطرفان خلاله الأوضاع الراهنة في سوريا، معتبرين أنها "مقعدة جدًا ويجب ألا تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة".
وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان: "تم خلال الاتصال مناقشة التطورات الأخيرة في سوريا، وتبادل وجهات النظر بشأنها".
وأكد الجانبان أن الأوضاع الراهنة في سوريا "معقدة جداً ويجب ألا تُشكّل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة".
وبحسب البيان، أعرب حسين عن قلق العراق تجاه هذه التطورات، في حين شدد فيدان على أن "أمن العراق واستقراره يمثلان أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا".