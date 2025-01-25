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https://sarabic.ae/20250125/الشيوخ-الأمريكي-يصادق-بغالبية-ضئيلة-على-تعيين-هيغسيث-وزيرا-للدفاع--1097127061.html
الشيوخ الأمريكي يصادق بغالبية ضئيلة على تعيين هيغسيث وزيرا للدفاع
الشيوخ الأمريكي يصادق بغالبية ضئيلة على تعيين هيغسيث وزيرا للدفاع
سبوتنيك عربي
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة بغالبية ضئيلة على تعيين بيت هيغسيث وزيرا للدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترامب، رغم معارضة المعسكر الديموقراطي وثلاثة أعضاء... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T03:27+0000
2025-01-25T03:27+0000
خطط ترامب
ترامب
وزير الدفاع الأمريكي
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ونجح هيغسيث، في تجاوز مجلس الشيوخ بصعوبة بعد أن أدلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بصوته الحاسم.وكان اختيار هيغسيث، الميجور السابق في الجيش البالغ 44 عاما، لتولي منصب وزير الدفاع، قد أثار احتجاجات، خصوصا بسبب قلة خبرته في إدارة أقوى جيش في العالم فضلا عن بعض التصريحات المثيرة للجدل الصادرة عنه مثل معارضته وجود نساء في الوحدات القتالية.وواجه هيغسيث جلسة استماع صعبة في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر، حيث وعد بوقف شرب الكحول إذا تم تأكيده في المنصب.وهيغسيث، هو مقدم سابق في قناة "فوكس نيوز" وضابط في الحرس الوطني الأمريكي، وقد خدم في أفغانستان والعراق وخليج غوانتانامو في كوبا. وأصبح محط انتقادات علنية بعد ترشيحه من قبل ترامب لأحد المناصب الوزارية الرئيسية.
https://sarabic.ae/20241113/ترامب-يعين-مقدم-البرامج-في-قناة-فوكس-نيوز-بيت-هيغسيث-وزيرا-للدفاع-1094744357.html
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خطط ترامب, ترامب, وزير الدفاع الأمريكي
خطط ترامب, ترامب, وزير الدفاع الأمريكي

الشيوخ الأمريكي يصادق بغالبية ضئيلة على تعيين هيغسيث وزيرا للدفاع

03:27 GMT 25.01.2025
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПолитический комментатор Пит Хегсет
Политический комментатор Пит Хегсет - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة بغالبية ضئيلة على تعيين بيت هيغسيث وزيرا للدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترامب، رغم معارضة المعسكر الديموقراطي وثلاثة أعضاء جمهوريين في المجلس.
ونجح هيغسيث، في تجاوز مجلس الشيوخ بصعوبة بعد أن أدلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بصوته الحاسم.
بيت هيغسيث، مرشح ترامب لوزارة الدفاع الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
ترامب يعتزم تعيين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيغسيث وزيرا للدفاع
13 نوفمبر 2024, 00:40 GMT
وكان اختيار هيغسيث، الميجور السابق في الجيش البالغ 44 عاما، لتولي منصب وزير الدفاع، قد أثار احتجاجات، خصوصا بسبب قلة خبرته في إدارة أقوى جيش في العالم فضلا عن بعض التصريحات المثيرة للجدل الصادرة عنه مثل معارضته وجود نساء في الوحدات القتالية.
وواجه هيغسيث جلسة استماع صعبة في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر، حيث وعد بوقف شرب الكحول إذا تم تأكيده في المنصب.
وهيغسيث، هو مقدم سابق في قناة "فوكس نيوز" وضابط في الحرس الوطني الأمريكي، وقد خدم في أفغانستان والعراق وخليج غوانتانامو في كوبا. وأصبح محط انتقادات علنية بعد ترشيحه من قبل ترامب لأحد المناصب الوزارية الرئيسية.
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