الصناعات التراثية… حرف يدوية تقاوم الحداثة في معرض القاهرة الدولي للكتاب... صور
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمنتجات يدوية من الصناعات التراثية لسيدات حلايب وشلاتين ، حيث يشاركن. لتمثيل محافظة البحر الأحمر في الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حصري
تعد الصناعات التراثية أحد أوجه الحفاظ على التراث الثقافي، الذي يعبر عن خصوصية المجتمعات ويعكس صور الحياة قديما.
في مصر تتنوع الصناعات التراثية بصورة كبيرة في محافظاتها المتعددة، إذ تتشابه في الكثير منها، فيما تحمل بعضها خصوصية تعبر عن المحافظة سواء كانت زراعية أو صحراوية، الأمر الذي يعكس طبيعة الحياة قديما في تلك المحافظات.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمنتجات يدوية من الصناعات التراثية لسيدات حلايب وشلاتين ، حيث يشاركن. لتمثيل محافظة البحر الأحمر في الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
منتجات يدوية من الصناعات التراثية لسيدات حلايب وشلاتين ، حيث يشاركن. لتمثيل محافظة البحر الأحمر في الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تتميز محافظة البحر الأحمر بخصوصية عالية، حيث تنتمي للمحافظات الصحراوية المطلة على البحر الأحمر، ما يمنحها خصوصية وجمالا، يعبر عنه تراثها وصناعاتها التراثية، التي تشارك بها سيدات من المحافظة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
قالت كريمة سعيد، منسق جناح حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، إن الصناعات اليدوية والحرف التراثية ما زالت لها مكانتها وجودتها التي تضاهي الصناعات الحديثة، وتتفوق عليها.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمنتجات يدوية من الصناعات التراثية لسيدات حلايب وشلاتين ، حيث يشاركن. لتمثيل محافظة البحر الأحمر في الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
منتجات يدوية من الصناعات التراثية لسيدات حلايب وشلاتين ، حيث يشاركن. لتمثيل محافظة البحر الأحمر في الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، على هامش مشاركتها في الدورة الـ56 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن المجموعة تشارك للمرة الثامنة في دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث كانت الفكرة في البداية هي عرض التراث المصرية، لكنها تطورت لتوفير فرص عمل لربات المنازل فيما بعد.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمنتجات يدوية من الصناعات التراثية لسيدات حلايب وشلاتين ، حيث يشاركن. لتمثيل محافظة البحر الأحمر في الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
منتجات يدوية من الصناعات التراثية لسيدات حلايب وشلاتين ، حيث يشاركن. لتمثيل محافظة البحر الأحمر في الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وتابعت: "المنتجات التي نعرضها هي من المنتجات الطبيعية من الجلد والخوص والخرز، وتصنع منها بعض أدوات الديكور، وأخرى تستخدم للأغراض الشخصية، منها الشنط والاكسسوار والأساور، وزينة المرأة".
كانت تستخدم الصناعات اليدوية قديما للتأقلم مع المناخ والطقس، حيث كانت تستخدم الصناعات الجلدية للتأقلم مع ظروف المطر والبرودة، بما في ذلك صوف الخروف، وجلد الماعز، كما تصنع بعض الأطباق بأشكالها المختلفة من زعف النخيل.
ولفتت المتحدثة إلى أن النساء في البحر الأحمر يحرصن على تأسيس المشروعات الصغيرة الخاصة بالصناعات اليدوية، والتي تدر دخلا لهن وتحافظ على التراث.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمنتجات يدوية من الصناعات التراثية لسيدات حلايب وشلاتين ، حيث يشاركن. لتمثيل محافظة البحر الأحمر في الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
منتجات يدوية من الصناعات التراثية لسيدات حلايب وشلاتين ، حيث يشاركن. لتمثيل محافظة البحر الأحمر في الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ووفقا للمتحدثة فإن نحو 250 فرصة عمل توفرها المشروعات الصغيرة للنساء هناك.
وأشارت إلى أن الصناعات اليدوية أكثر دقة من الصناعات ذاتها عبر الآلات والأجهزة التكنولوجية الحديثة، حيث يصبح عمرها الافتراضي أطول.
وافتتح معرض الكتاب أبوابه أمام الجمهور صباح أمس الجمعة، حيث شهدت الساعات الأولى من المعرض إقبالًا جماهيريًا واسعًا من مختلف الفئات العمرية.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمنتجات يدوية من الصناعات التراثية لسيدات حلايب وشلاتين ، حيث يشاركن. لتمثيل محافظة البحر الأحمر في الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
منتجات يدوية من الصناعات التراثية لسيدات حلايب وشلاتين ، حيث يشاركن. لتمثيل محافظة البحر الأحمر في الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المعرض، الذي يقام هذا العام تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، يجمع بين دور نشر محلية ودولية تقدم مجموعة متنوعة من الكتب في شتى المجالات، بما في ذلك الأدب، والتاريخ، والتنمية الذاتية، والعلوم، كما يتميز بتنظيم أنشطة ثقافية وورش عمل تناسب كافة الأعمار، مما جذب العائلات والطلاب على حد سواء.
يستمر المعرض حتى 5 فبراير/شباط، وتشهد الدورة الـ56 فعاليات ثقافية وفنية يشارك فيها نخبة من الكتاب والمثقفين المصريين والعرب والأجانب.