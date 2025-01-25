https://sarabic.ae/20250125/الصناعات-التراثية-حرف-يدوية-تقاوم-الحداثة-في-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-صور-1097148317.html

الصناعات التراثية… حرف يدوية تقاوم الحداثة في معرض القاهرة الدولي للكتاب... صور

الصناعات التراثية… حرف يدوية تقاوم الحداثة في معرض القاهرة الدولي للكتاب... صور

سبوتنيك عربي

تعد الصناعات التراثية أحد أوجه الحفاظ على التراث الثقافي، الذي يعبر عن خصوصية المجتمعات ويعكس صور الحياة قديما. 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T14:07+0000

2025-01-25T14:07+0000

2025-01-25T14:07+0000

مصر

أخبار مصر الآن

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097147094_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2551a9c7b58082cf0a0282b27ead4d9.jpg

في مصر تتنوع الصناعات التراثية بصورة كبيرة في محافظاتها المتعددة، إذ تتشابه في الكثير منها، فيما تحمل بعضها خصوصية تعبر عن المحافظة سواء كانت زراعية أو صحراوية، الأمر الذي يعكس طبيعة الحياة قديما في تلك المحافظات.تتميز محافظة البحر الأحمر بخصوصية عالية، حيث تنتمي للمحافظات الصحراوية المطلة على البحر الأحمر، ما يمنحها خصوصية وجمالا، يعبر عنه تراثها وصناعاتها التراثية، التي تشارك بها سيدات من المحافظة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.قالت كريمة سعيد، منسق جناح حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، إن الصناعات اليدوية والحرف التراثية ما زالت لها مكانتها وجودتها التي تضاهي الصناعات الحديثة، وتتفوق عليها.وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، على هامش مشاركتها في الدورة الـ56 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن المجموعة تشارك للمرة الثامنة في دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث كانت الفكرة في البداية هي عرض التراث المصرية، لكنها تطورت لتوفير فرص عمل لربات المنازل فيما بعد.وتابعت: "المنتجات التي نعرضها هي من المنتجات الطبيعية من الجلد والخوص والخرز، وتصنع منها بعض أدوات الديكور، وأخرى تستخدم للأغراض الشخصية، منها الشنط والاكسسوار والأساور، وزينة المرأة".كانت تستخدم الصناعات اليدوية قديما للتأقلم مع المناخ والطقس، حيث كانت تستخدم الصناعات الجلدية للتأقلم مع ظروف المطر والبرودة، بما في ذلك صوف الخروف، وجلد الماعز، كما تصنع بعض الأطباق بأشكالها المختلفة من زعف النخيل.ولفتت المتحدثة إلى أن النساء في البحر الأحمر يحرصن على تأسيس المشروعات الصغيرة الخاصة بالصناعات اليدوية، والتي تدر دخلا لهن وتحافظ على التراث.ووفقا للمتحدثة فإن نحو 250 فرصة عمل توفرها المشروعات الصغيرة للنساء هناك.وأشارت إلى أن الصناعات اليدوية أكثر دقة من الصناعات ذاتها عبر الآلات والأجهزة التكنولوجية الحديثة، حيث يصبح عمرها الافتراضي أطول.وافتتح معرض الكتاب أبوابه أمام الجمهور صباح أمس الجمعة، حيث شهدت الساعات الأولى من المعرض إقبالًا جماهيريًا واسعًا من مختلف الفئات العمرية.المعرض، الذي يقام هذا العام تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، يجمع بين دور نشر محلية ودولية تقدم مجموعة متنوعة من الكتب في شتى المجالات، بما في ذلك الأدب، والتاريخ، والتنمية الذاتية، والعلوم، كما يتميز بتنظيم أنشطة ثقافية وورش عمل تناسب كافة الأعمار، مما جذب العائلات والطلاب على حد سواء.يستمر المعرض حتى 5 فبراير/شباط، وتشهد الدورة الـ56 فعاليات ثقافية وفنية يشارك فيها نخبة من الكتاب والمثقفين المصريين والعرب والأجانب.

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي