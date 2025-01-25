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https://sarabic.ae/20250125/حزب-الله-اللبناني-يشجب-إعادة-إدراج-أنصار-الله-اليمنية-على-لوائح-الإرهاب-الأمريكية-1097151450.html
"حزب الله" اللبناني يشجب إعادة إدراج "أنصار الله" اليمنية على ‌‏لوائح الإرهاب الأمريكية
"حزب الله" اللبناني يشجب إعادة إدراج "أنصار الله" اليمنية على ‌‏لوائح الإرهاب الأمريكية
سبوتنيك عربي
شجب "حزب الله" اللبناني قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بإعادة إدراج جماعة "أنصار الله"، ضمن ‏ما يُسمّى ‌‏لوائح الإرهاب الأمريكية، معتبرا أن هذا "القرار... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T15:48+0000
2025-01-25T15:48+0000
العالم العربي
أخبار حزب الله
أنصار الله
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وقال الحزب، في بيان اليوم السبت: "نشجب قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بإعادة إدراج حركة أنصار الله ضمن ‏ما يُسمّى ‌‏"لوائح الإرهاب الأمريكية"، ونعتبره تصنيفًا ظالمًا واعتداءً مباشرًا على ‏الشعب اليمني ‏المظلوم الذي عانى، ولا يزال يعاني، من الحصار والإرهاب والعدوان ‏الأمريكي المتواصل على ‏أرضه ومقدّراته منذ سنين مضت".‏وأكد أن "هذا القرار الأمريكي المجحف الذي يأتي في سياق دعم الكيان الإسرائيلي المتهالك، لن يثني ‏اليمن الشريف عن مواصلة دعمه ‏للشعب الفلسطيني في قضيّته المحقّة ولن يبدّل من ‏قناعاته وعزيمته لمواجهة ‏الأطماع الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة".‏‏كما أعرب "حزب الله" عن "فخره واعتزازه بالدور المشرّف الذي قامت به حركة أنصار ‏الله إسنادًا لغزّة، ‏حيث كان لها دور كبير في تعزيز صمود المقاومة الفلسطينية، وكانت شريكة في الانتصار ‏على إسرائيل".كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إعادة إدراج جماعة الحوثي اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.وتفرض هذه الخطوة عقوبات أشد من تلك التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، على الجماعة المتحالفة مع إيران.وتابع البيان: "أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا بالمنطقة، واستقرار التجارة البحرية العالمية".
https://sarabic.ae/20250120/انتصار-سياسي-يضاف-للإنجاز-العسكري-حزب-الله-يعلق-على-اتفاق-غزة-1096978837.html
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العالم العربي, أخبار حزب الله, أنصار الله
العالم العربي, أخبار حزب الله, أنصار الله

"حزب الله" اللبناني يشجب إعادة إدراج "أنصار الله" اليمنية على ‌‏لوائح الإرهاب الأمريكية

15:48 GMT 25.01.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanجماعة أنصار الله في اليمن
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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شجب "حزب الله" اللبناني قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بإعادة إدراج جماعة "أنصار الله"، ضمن ‏ما يُسمّى ‌‏لوائح الإرهاب الأمريكية، معتبرا أن هذا "القرار الأمريكي المجحف يأتي في سياق دعم إسرائيل".
وقال الحزب، في بيان اليوم السبت: "نشجب قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بإعادة إدراج حركة أنصار الله ضمن ‏ما يُسمّى ‌‏"لوائح الإرهاب الأمريكية"، ونعتبره تصنيفًا ظالمًا واعتداءً مباشرًا على ‏الشعب اليمني ‏المظلوم الذي عانى، ولا يزال يعاني، من الحصار والإرهاب والعدوان ‏الأمريكي المتواصل على ‏أرضه ومقدّراته منذ سنين مضت".

‏واعتبر "حزب الله"، أن "الحكومات الأمريكيّة المتعاقبة التي مارست وما زالت تمارس ‏الإرهاب ضد ‏شعوب أمّتنا وتدعم اسرائيل واعتداءاتها الإرهابية وحروبه ‏الإجراميّة البشعة خصوصًا ‏في لبنان وفلسطين هي أولى بالإدراج على لوائح ‏الإرهاب".‏

‏وأكد أن "هذا القرار الأمريكي المجحف الذي يأتي في سياق دعم الكيان الإسرائيلي المتهالك، لن يثني ‏اليمن الشريف عن مواصلة دعمه ‏للشعب الفلسطيني في قضيّته المحقّة ولن يبدّل من ‏قناعاته وعزيمته لمواجهة ‏الأطماع الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة".‏
‏كما أعرب "حزب الله" عن "فخره واعتزازه بالدور المشرّف الذي قامت به حركة أنصار ‏الله إسنادًا لغزّة، ‏حيث كان لها دور كبير في تعزيز صمود المقاومة الفلسطينية، وكانت شريكة في الانتصار ‏على إسرائيل".
علم حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
"انتصار سياسي يضاف للإنجاز العسكري"... "حزب الله" يعلق على اتفاق غزة
20 يناير, 16:04 GMT
كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إعادة إدراج جماعة الحوثي اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب "قرر يوم الأربعاء إدراج حركة الحوثي اليمنية المعروفة رسميا باسم (أنصار الله) على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية".
وتفرض هذه الخطوة عقوبات أشد من تلك التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، على الجماعة المتحالفة مع إيران.
وتابع البيان: "أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا بالمنطقة، واستقرار التجارة البحرية العالمية".
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:12 GMT
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