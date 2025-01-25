https://sarabic.ae/20250125/حزب-الله-اللبناني-يشجب-إعادة-إدراج-أنصار-الله-اليمنية-على-لوائح-الإرهاب-الأمريكية-1097151450.html

"حزب الله" اللبناني يشجب إعادة إدراج "أنصار الله" اليمنية على ‌‏لوائح الإرهاب الأمريكية

"حزب الله" اللبناني يشجب إعادة إدراج "أنصار الله" اليمنية على ‌‏لوائح الإرهاب الأمريكية

سبوتنيك عربي

شجب "حزب الله" اللبناني قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بإعادة إدراج جماعة "أنصار الله"، ضمن ‏ما يُسمّى ‌‏لوائح الإرهاب الأمريكية، معتبرا أن هذا "القرار... 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T15:48+0000

2025-01-25T15:48+0000

2025-01-25T15:48+0000

العالم العربي

أخبار حزب الله

أنصار الله

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وقال الحزب، في بيان اليوم السبت: "نشجب قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بإعادة إدراج حركة أنصار الله ضمن ‏ما يُسمّى ‌‏"لوائح الإرهاب الأمريكية"، ونعتبره تصنيفًا ظالمًا واعتداءً مباشرًا على ‏الشعب اليمني ‏المظلوم الذي عانى، ولا يزال يعاني، من الحصار والإرهاب والعدوان ‏الأمريكي المتواصل على ‏أرضه ومقدّراته منذ سنين مضت".‏وأكد أن "هذا القرار الأمريكي المجحف الذي يأتي في سياق دعم الكيان الإسرائيلي المتهالك، لن يثني ‏اليمن الشريف عن مواصلة دعمه ‏للشعب الفلسطيني في قضيّته المحقّة ولن يبدّل من ‏قناعاته وعزيمته لمواجهة ‏الأطماع الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة".‏‏كما أعرب "حزب الله" عن "فخره واعتزازه بالدور المشرّف الذي قامت به حركة أنصار ‏الله إسنادًا لغزّة، ‏حيث كان لها دور كبير في تعزيز صمود المقاومة الفلسطينية، وكانت شريكة في الانتصار ‏على إسرائيل".كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إعادة إدراج جماعة الحوثي اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.وتفرض هذه الخطوة عقوبات أشد من تلك التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، على الجماعة المتحالفة مع إيران.وتابع البيان: "أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا بالمنطقة، واستقرار التجارة البحرية العالمية".

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