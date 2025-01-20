https://sarabic.ae/20250120/انتصار-سياسي-يضاف-للإنجاز-العسكري-حزب-الله-يعلق-على-اتفاق-غزة-1096978837.html

"انتصار سياسي يضاف للإنجاز العسكري"... "حزب الله" يعلق على اتفاق غزة

"انتصار سياسي يضاف للإنجاز العسكري"... "حزب الله" يعلق على اتفاق غزة

سبوتنيك عربي

وصف "حزب الله" اللبناني وقف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بأنه هزيمة إستراتيجية جديدة للجيش الإسرائيلي ‏وداعميه. 20.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-20T16:04+0000

2025-01-20T16:04+0000

2025-01-20T16:04+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

أخبار العالم الآن

لبنان

أخبار لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101427/01/1014270101_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_1adc2168626c11bb2e4c2111b7824046.jpg

وجاء في بيان "حزب الله": "يُبارك حزب الله للشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة ولكل قوى المقاومة التي ساندت غزة ‏وللأمة العربية والإسلامية ولأحرار العالم هذا الانتصار الكبير الذي جاء تتويجًا للصمود ‏الأسطوري والتاريخي، على مدار أكثر من 15 شهرًا من بدء ملحمة طوفان الأقصى، والذي ‏شكّل مثالًا يُحتذى به في مواجهة العدوان الصهيوني - الأمربكي على أمتنا ومنطقتنا‎".وأضاف البيان: "أثبتت المقاومة الفلسطينية خلال هذه المعركة أنها قوية وقادرة على كسر عنجهية ‏وجبروت العدو الصهيوني، رغم كل جرائمه وعدوانه الوحشي، وأكدت أن هذا الكيان المؤقت ‏كيان هش لا قدرة له على البقاء والاستمرار، وأنّه لن ينعم بأمن أو استقرار طالما استمر في ‏عدوانه على شعبنا وأرضنا ومقدساتها‎".وأردف البيان: "الولايات المتحدة الأمريكية هي شريكة كاملة في الجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبها ‏العدو بحق الشعب الفلسطيني، وهي تتحمّل كل المسؤولية بسبب دعمها المستمر والمتواصل لهذا ‏الاحتلال عسكريًا وأمنيًا واستخباريًا وسياسيًا ودبلوماسيًا".وتابع: "نُبارك جهود قوى جبهات الإسناد شركاء النصر الكبير الذين كان لهم دور محوري في دعم ‏المقاومة وتعزيز صمودها وقدموا كوكبة من الشهداء الأبرار على طريق القدس. نُحيي ‏الجمهورية الإسلامية في إيران التي شكّلت ‏عمودًا أساسيًا في صمود المقاومة وتحمّلت كل الضغوطات والمخاطر لأجل فلسطين. ونُحيي ‏المقاومة الإسلامية في العراق التي لم تتوقف مُسيراتها وصواريخها وتجاوزت كل العوائق إسنادًا ‏لغزة".وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث "كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة".وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالسجن المؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.مصر تدعو الاتحاد الأوروبي للبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيدا لإعادة إعمار غزةتقرير: أمريكا تدرس نقل أهالي قطاع غزة إلى هذه الدولة

https://sarabic.ae/20250120/الخارجية-الإيرانية-ما-حدث-في-غزة-هو-هزيمة-نكراء-لإسرائيل-وداعميها-1096957206.html

https://sarabic.ae/20250120/1096967025.html

https://sarabic.ae/20250120/حركة-حماس-تؤكد-أن-إسرائيل-أفرجت-عن-الدفعة-الأولى-من-الأسرى-الفلسطينيين-1096963936.html

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان