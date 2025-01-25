https://sarabic.ae/20250125/خبير-ممارسات--كييف-النازية-ضد-المتحدثين-بالروسية-غير-مقبولة-وموسكو-تسعى-لحماية-أمنها-1097131751.html

خبير: ممارسات كييف النازية ضد المتحدثين بالروسية غير مقبولة وموسكو تسعى لحماية أمنها

خبير: ممارسات كييف النازية ضد المتحدثين بالروسية غير مقبولة وموسكو تسعى لحماية أمنها

سبوتنيك عربي

رأى الخبير في الشأن الدولي الدكتور وسام جواد، أن "الأزمة الأوكرانية تتعلق باعتداءات أوكرانية على مناطق شرقية تسكنها أغلبية روسية"، وأضاف أن "هناك تحذيرات كثيرة... 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T07:48+0000

2025-01-25T07:48+0000

2025-01-25T07:48+0000

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دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022

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وأشار جواد، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى تجربته الشخصية في كييف، حيث كان "شاهدًا على ممارسات النظام الأوكراني النازية خلال زياراته لأصدقائه في المدينة"، موضحًا أن "الاعتداءات كانت تستهدف المواطنين الذين يتحدثون اللغة الروسية".وأوضح الخبير في الشأن الدولي أنه "على الرغم من وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإنهاء العملية العسكرية في يوم واحد، إلا أنه تراجع الآن وقال إن العملية تتطلب جهودًا أكبر، ما يعني أن الحل لا يتوقف فقط على ترامب، بل يتطلب إيجاد صيغة مقبولة من الطرفين لحل القضية"، وأكد أن "المعادلة الأوكرانية معقدة، وأن القضية تتطلب توافقًا أكبر من مجرد تصريحات سياسية أو وعود غير قابلة للتحقيق".ولفت جواد إلى أن "هناك مساعٍ لإضعاف روسيا عبر دعم أوكرانيا وزيادة التواجد العسكري الغربي فيها"، مشيرًا إلى أن "هذه المحاولات لم تُحقق نتائج سياسية ملموسة على الساحة العالمية"، وشدّد على أن "توسيع حلف الناتو في أوكرانيا، لم يحقق الأهداف التي كان يأملها الجانب الأوكراني، ومع ذلك، استطاعت روسيا توسيع علاقاتها بشكل فعال مع العديد من الدول، وخاصة في القارة الأفريقية، التي تتطلع إلى بناء علاقات استراتيجية وطيدة مع موسكو".وأضاف أن "روسيا تلتقي مع العديد من الدول على أساس المصالح المشتركة ذات المنفعة المتبادلة".وأوضح جواد أن "روسيا تسعى حاليًا لتوسيع علاقاتها في أفريقيا، حيث قامت بإعداد برنامج خاص يعزز العلاقات الطيبة مع الدول الأفريقية، ويستهدف بناء تعاون اقتصادي وسياسي طويل الأمد"، وأضاف أن "العديد من الدول الأفريقية تتطلع لبناء علاقات قوية مع روسيا، نظرًا لأنها كانت عمودًا فقريًا للاتحاد السوفيتي سابقًا، مما جعلها شريكًا هامًا في العديد من القضايا الدولية".واختتم الخبير في الشأن الدولي، بالتحذير من أن "أي زيادة في الوحدات العسكرية الغربية في أوكرانيا، ستؤدي إلى نتائج مأساوية على المدى الطويل"، داعيًا إلى "تجنب التصعيد العسكري في المنطقة".

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