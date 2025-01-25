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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
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13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://sarabic.ae/20250125/خبير-ممارسات--كييف-النازية-ضد-المتحدثين-بالروسية-غير-مقبولة-وموسكو-تسعى-لحماية-أمنها-1097131751.html
خبير: ممارسات كييف النازية ضد المتحدثين بالروسية غير مقبولة وموسكو تسعى لحماية أمنها
خبير: ممارسات كييف النازية ضد المتحدثين بالروسية غير مقبولة وموسكو تسعى لحماية أمنها
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في الشأن الدولي الدكتور وسام جواد، أن "الأزمة الأوكرانية تتعلق باعتداءات أوكرانية على مناطق شرقية تسكنها أغلبية روسية"، وأضاف أن "هناك تحذيرات كثيرة... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T07:48+0000
2025-01-25T07:48+0000
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار أوكرانيا
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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وأشار جواد، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى تجربته الشخصية في كييف، حيث كان "شاهدًا على ممارسات النظام الأوكراني النازية خلال زياراته لأصدقائه في المدينة"، موضحًا أن "الاعتداءات كانت تستهدف المواطنين الذين يتحدثون اللغة الروسية".وأوضح الخبير في الشأن الدولي أنه "على الرغم من وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإنهاء العملية العسكرية في يوم واحد، إلا أنه تراجع الآن وقال إن العملية تتطلب جهودًا أكبر، ما يعني أن الحل لا يتوقف فقط على ترامب، بل يتطلب إيجاد صيغة مقبولة من الطرفين لحل القضية"، وأكد أن "المعادلة الأوكرانية معقدة، وأن القضية تتطلب توافقًا أكبر من مجرد تصريحات سياسية أو وعود غير قابلة للتحقيق".ولفت جواد إلى أن "هناك مساعٍ لإضعاف روسيا عبر دعم أوكرانيا وزيادة التواجد العسكري الغربي فيها"، مشيرًا إلى أن "هذه المحاولات لم تُحقق نتائج سياسية ملموسة على الساحة العالمية"، وشدّد على أن "توسيع حلف الناتو في أوكرانيا، لم يحقق الأهداف التي كان يأملها الجانب الأوكراني، ومع ذلك، استطاعت روسيا توسيع علاقاتها بشكل فعال مع العديد من الدول، وخاصة في القارة الأفريقية، التي تتطلع إلى بناء علاقات استراتيجية وطيدة مع موسكو".وأضاف أن "روسيا تلتقي مع العديد من الدول على أساس المصالح المشتركة ذات المنفعة المتبادلة".وأوضح جواد أن "روسيا تسعى حاليًا لتوسيع علاقاتها في أفريقيا، حيث قامت بإعداد برنامج خاص يعزز العلاقات الطيبة مع الدول الأفريقية، ويستهدف بناء تعاون اقتصادي وسياسي طويل الأمد"، وأضاف أن "العديد من الدول الأفريقية تتطلع لبناء علاقات قوية مع روسيا، نظرًا لأنها كانت عمودًا فقريًا للاتحاد السوفيتي سابقًا، مما جعلها شريكًا هامًا في العديد من القضايا الدولية".واختتم الخبير في الشأن الدولي، بالتحذير من أن "أي زيادة في الوحدات العسكرية الغربية في أوكرانيا، ستؤدي إلى نتائج مأساوية على المدى الطويل"، داعيًا إلى "تجنب التصعيد العسكري في المنطقة".
https://sarabic.ae/20250125/القوات-الروسية-على-بعد-5-كيلومترات-من-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك-1097129676.html
https://sarabic.ae/20220729/الجيش-الأوكراني-يقتل-عناصره-السابقين-ما-الهدف؟-1065726590.html
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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار أوكرانيا
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار أوكرانيا

خبير: ممارسات كييف النازية ضد المتحدثين بالروسية غير مقبولة وموسكو تسعى لحماية أمنها

07:48 GMT 25.01.2025
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© Sputnik . Taisija Voroncova
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حصري
رأى الخبير في الشأن الدولي الدكتور وسام جواد، أن "الأزمة الأوكرانية تتعلق باعتداءات أوكرانية على مناطق شرقية تسكنها أغلبية روسية"، وأضاف أن "هناك تحذيرات كثيرة من روسيا، بخصوص الوضع في أوكرانيا، لكن لم يكن هناك أي اهتمام بتلك التحذيرات من الأطراف المعنية".
وأشار جواد، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى تجربته الشخصية في كييف، حيث كان "شاهدًا على ممارسات النظام الأوكراني النازية خلال زياراته لأصدقائه في المدينة"، موضحًا أن "الاعتداءات كانت تستهدف المواطنين الذين يتحدثون اللغة الروسية".

وقال إن "هذه الممارسات كانت غير مقبولة، وأسفرت عن قرار روسيا بتنفيذ العملية العسكرية الروسية الخاصة"، وأوضح أن "روسيا لا تسعى إلى تطبيق سياسات نازية، بل تسعى لحماية أراضيها ومدنها"، مشيرًا إلى أن "موسكو تحرص على تجنب استهداف المناطق المدنية قدر الإمكان".

القوات المسلحة الروسية فرق الاستجابة السريعة المتنقلة لحماية ومواجهة هجمات الطائرات من دون طيار التي يشنها المسلحون الأوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية على بعد 5 كيلومترات من مقاطعة دنيبروبيتروفسك
06:46 GMT
وأوضح الخبير في الشأن الدولي أنه "على الرغم من وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإنهاء العملية العسكرية في يوم واحد، إلا أنه تراجع الآن وقال إن العملية تتطلب جهودًا أكبر، ما يعني أن الحل لا يتوقف فقط على ترامب، بل يتطلب إيجاد صيغة مقبولة من الطرفين لحل القضية"، وأكد أن "المعادلة الأوكرانية معقدة، وأن القضية تتطلب توافقًا أكبر من مجرد تصريحات سياسية أو وعود غير قابلة للتحقيق".
ولفت جواد إلى أن "هناك مساعٍ لإضعاف روسيا عبر دعم أوكرانيا وزيادة التواجد العسكري الغربي فيها"، مشيرًا إلى أن "هذه المحاولات لم تُحقق نتائج سياسية ملموسة على الساحة العالمية"، وشدّد على أن "توسيع حلف الناتو في أوكرانيا، لم يحقق الأهداف التي كان يأملها الجانب الأوكراني، ومع ذلك، استطاعت روسيا توسيع علاقاتها بشكل فعال مع العديد من الدول، وخاصة في القارة الأفريقية، التي تتطلع إلى بناء علاقات استراتيجية وطيدة مع موسكو".
جنود أوكرانيون أسرى في أحد السجون بجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
الجيش الأوكراني يقتل عناصره السابقين.. ما الهدف؟
29 يوليو 2022, 10:03 GMT

وأشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أن "الدول الأفريقية شعرت بالمرارة من السياسات الاستعمارية، التي فرضتها الدول الغربية"، وأكد أن "روسيا تسعى إلى تقديم نموذج بديل من خلال بناء علاقات إنسانية وأخلاقية مع هذه الدول، بما يتماشى مع مصالحها المشتركة"، وقال إن "روسيا لم تُفشل اقتصاديًا"، مشيرًا إلى أن "موسكو لا تزال تحافظ على قوتها الاقتصادية رغم التحديات".

وأضاف أن "روسيا تلتقي مع العديد من الدول على أساس المصالح المشتركة ذات المنفعة المتبادلة".
وأوضح جواد أن "روسيا تسعى حاليًا لتوسيع علاقاتها في أفريقيا، حيث قامت بإعداد برنامج خاص يعزز العلاقات الطيبة مع الدول الأفريقية، ويستهدف بناء تعاون اقتصادي وسياسي طويل الأمد"، وأضاف أن "العديد من الدول الأفريقية تتطلع لبناء علاقات قوية مع روسيا، نظرًا لأنها كانت عمودًا فقريًا للاتحاد السوفيتي سابقًا، مما جعلها شريكًا هامًا في العديد من القضايا الدولية".
واختتم الخبير في الشأن الدولي، بالتحذير من أن "أي زيادة في الوحدات العسكرية الغربية في أوكرانيا، ستؤدي إلى نتائج مأساوية على المدى الطويل"، داعيًا إلى "تجنب التصعيد العسكري في المنطقة".
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:16 GMT
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