https://sarabic.ae/20250125/القوات-الروسية-على-بعد-5-كيلومترات-من-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك-1097129676.html
القوات الروسية على بعد 5 كيلومترات من مقاطعة دنيبروبيتروفسك
القوات الروسية على بعد 5 كيلومترات من مقاطعة دنيبروبيتروفسك
سبوتنيك عربي
أكد قائد سرية في الجيش الروسي ملقب بنداء "فاريك"، أن القوات الروسية أصبحت على بعد 5 كيلومترات من مقاطعة دنيبروبيتروفسك. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T06:46+0000
2025-01-25T06:46+0000
2025-01-25T06:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096789569_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_007cddbe87f0c9ca3f80081f5051a53d.jpg
وقال القائد لوكالة "سبوتنيك": "نحن في موقع قيادة الكتيبة الثانية من اللواء 114، في اتجاه قسطنطينيبولسكو خلف كوراخوفو. لا يزال العدو يحاول المقاومة، ولكننا نخترقه بطريقة أو بأخرى، ونخترق معاقله ونتراجع حتى يتراجع إلى مقاطعة دنيبروبتروفسك. هناك 5 كيلومترات متبقية من اتجاهنا إلى مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن مدينة كوراخوفو أصبحت تحت السيطرة، وتقع المدينة على بعد 46 كيلومترًا من دونيتسك و30 كيلومترًا جنوب كراسنوارميسك.وأدى تحرير كوراخوفو إلى إنشاء رأس جسر لهجوم القوات الروسية في الجزء الشرقي من مقاطعة زابوروجيه، على طول الطريق السريع زابوريزجيه - دونيتسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250124/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-تيموفيفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097106440.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية على بعد 5 كيلومترات من مقاطعة دنيبروبيتروفسك
أكد قائد سرية في الجيش الروسي ملقب بنداء "فاريك"، أن القوات الروسية أصبحت على بعد 5 كيلومترات من مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وقال القائد لوكالة "سبوتنيك": "نحن في موقع قيادة الكتيبة الثانية من اللواء 114، في اتجاه قسطنطينيبولسكو خلف كوراخوفو. لا يزال العدو يحاول المقاومة، ولكننا نخترقه بطريقة أو بأخرى، ونخترق معاقله ونتراجع حتى يتراجع إلى مقاطعة دنيبروبتروفسك. هناك 5 كيلومترات متبقية من اتجاهنا إلى مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأشار إلى أن القوات الروسية المتقدمة تتقدم باتجاه قسطنطينيبولسكو، وتحاصر العدو الذي يسيطر حاليا على قرية داتشنوي جنوب كوراخوفو.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن مدينة كوراخوفو أصبحت تحت السيطرة، وتقع المدينة على بعد 46 كيلومترًا من دونيتسك و30 كيلومترًا جنوب كراسنوارميسك.
وأدى تحرير كوراخوفو إلى إنشاء رأس جسر لهجوم القوات الروسية في الجزء الشرقي من مقاطعة زابوروجيه، على طول الطريق السريع زابوريزجيه - دونيتسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.