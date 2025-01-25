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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250125/القوات-الروسية-على-بعد-5-كيلومترات-من-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك-1097129676.html
القوات الروسية على بعد 5 كيلومترات من مقاطعة دنيبروبيتروفسك
القوات الروسية على بعد 5 كيلومترات من مقاطعة دنيبروبيتروفسك
سبوتنيك عربي
أكد قائد سرية في الجيش الروسي ملقب بنداء "فاريك"، أن القوات الروسية أصبحت على بعد 5 كيلومترات من مقاطعة دنيبروبيتروفسك. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T06:46+0000
2025-01-25T06:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال القائد لوكالة "سبوتنيك": "نحن في موقع قيادة الكتيبة الثانية من اللواء 114، في اتجاه قسطنطينيبولسكو خلف كوراخوفو. لا يزال العدو يحاول المقاومة، ولكننا نخترقه بطريقة أو بأخرى، ونخترق معاقله ونتراجع حتى يتراجع إلى مقاطعة دنيبروبتروفسك. هناك 5 كيلومترات متبقية من اتجاهنا إلى مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن مدينة كوراخوفو أصبحت تحت السيطرة، وتقع المدينة على بعد 46 كيلومترًا من دونيتسك و30 كيلومترًا جنوب كراسنوارميسك.وأدى تحرير كوراخوفو إلى إنشاء رأس جسر لهجوم القوات الروسية في الجزء الشرقي من مقاطعة زابوروجيه، على طول الطريق السريع زابوريزجيه - دونيتسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250124/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-تيموفيفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097106440.html
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القوات الروسية على بعد 5 كيلومترات من مقاطعة دنيبروبيتروفسك

06:46 GMT 25.01.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية فرق الاستجابة السريعة المتنقلة لحماية ومواجهة هجمات الطائرات من دون طيار التي يشنها المسلحون الأوكرانيون
القوات المسلحة الروسية فرق الاستجابة السريعة المتنقلة لحماية ومواجهة هجمات الطائرات من دون طيار التي يشنها المسلحون الأوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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تابعنا عبر
أكد قائد سرية في الجيش الروسي ملقب بنداء "فاريك"، أن القوات الروسية أصبحت على بعد 5 كيلومترات من مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وقال القائد لوكالة "سبوتنيك": "نحن في موقع قيادة الكتيبة الثانية من اللواء 114، في اتجاه قسطنطينيبولسكو خلف كوراخوفو. لا يزال العدو يحاول المقاومة، ولكننا نخترقه بطريقة أو بأخرى، ونخترق معاقله ونتراجع حتى يتراجع إلى مقاطعة دنيبروبتروفسك. هناك 5 كيلومترات متبقية من اتجاهنا إلى مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وأشار إلى أن القوات الروسية المتقدمة تتقدم باتجاه قسطنطينيبولسكو، وتحاصر العدو الذي يسيطر حاليا على قرية داتشنوي جنوب كوراخوفو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن مدينة كوراخوفو أصبحت تحت السيطرة، وتقع المدينة على بعد 46 كيلومترًا من دونيتسك و30 كيلومترًا جنوب كراسنوارميسك.
وأدى تحرير كوراخوفو إلى إنشاء رأس جسر لهجوم القوات الروسية في الجزء الشرقي من مقاطعة زابوروجيه، على طول الطريق السريع زابوريزجيه - دونيتسك.
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 09:11 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:16 GMT
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