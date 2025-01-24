https://sarabic.ae/20250124/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-تيموفيفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097106440.html
القوات الروسية تحرر بلدة تيموفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة تيموفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدة تيموفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T09:11+0000
2025-01-24T09:11+0000
2025-01-24T09:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحرير بلدة سولينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وواصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 570عسكريًا، و4 مركبات قتال مشاة وناقلات جند مدرعة، وعددا من المدافع".وأشار البيان إلى أن خلال الأسبوع "وحدات من مجموعة "الجنوب" حسنت من مواقعها التكتيكية. واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1680جنديًا وعددا من المدافع، وتم تدمير وثلاث محطات حرب إلكترونية و13 مستودع ذخيرة".
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تحرر بلدة تيموفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:11 GMT 24.01.2025 (تم التحديث: 09:18 GMT 24.01.2025)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدة تيموفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع في بيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحرير بلدة سولينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وواصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 570عسكريًا، و4 مركبات قتال مشاة وناقلات جند مدرعة، وعددا من المدافع".
وأشار البيان إلى أن خلال الأسبوع "وحدات من مجموعة "الجنوب" حسنت من مواقعها التكتيكية. واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1680جنديًا وعددا من المدافع، وتم تدمير وثلاث محطات حرب إلكترونية و13 مستودع ذخيرة".