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القوات الروسية تحرر بلدة تيموفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250124/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-تيموفيفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097106440.html
القوات الروسية تحرر بلدة تيموفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة تيموفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدة تيموفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T09:11+0000
2025-01-24T09:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحرير بلدة سولينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وواصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 570عسكريًا، و4 مركبات قتال مشاة وناقلات جند مدرعة، وعددا من المدافع".وأشار البيان إلى أن خلال الأسبوع "وحدات من مجموعة "الجنوب" حسنت من مواقعها التكتيكية. واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1680جنديًا وعددا من المدافع، وتم تدمير وثلاث محطات حرب إلكترونية و13 مستودع ذخيرة".
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تحرر بلدة تيموفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:11 GMT 24.01.2025 (تم التحديث: 09:18 GMT 24.01.2025)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدة تيموفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع في بيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحرير بلدة سولينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وواصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 570عسكريًا، و4 مركبات قتال مشاة وناقلات جند مدرعة، وعددا من المدافع".
وأشار البيان إلى أن خلال الأسبوع "وحدات من مجموعة "الجنوب" حسنت من مواقعها التكتيكية. واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1680جنديًا وعددا من المدافع، وتم تدمير وثلاث محطات حرب إلكترونية و13 مستودع ذخيرة".
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