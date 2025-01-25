https://sarabic.ae/20250125/رماح-النصر-2025-معلومات-عن-الدول-الـ7-التي-أرسلت-قواتها-إلى-السعودية-1097156778.html

"رماح النصر 2025"... معلومات عن الدول الـ7 التي أرسلت قواتها إلى السعودية

"رماح النصر 2025"... معلومات عن الدول الـ7 التي أرسلت قواتها إلى السعودية

سبوتنيك عربي

تمتلك السعودية قوات عسكرية تجعلها في المرتبة رقم 24 بين أضخم جيوش العالم وتستضيف قوات من 7 دول أخرى في مناورات عسكرية للتركيز على التهديدات الحالية... 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T19:32+0000

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تحمل المناورات اسم "رماح النصر 2025" وتنطلق غدا الأحد 26 يناير/ كانون الثاني الحالي وتستمر حتى الـ 6 من فبراير/ شباط المقبل، وتتضمن تعزيز الجاهزية القتالية في مجال الحروب الإلكترونية.وتضم قائمة الدول المشاركة بقوات كلا من الولايات المتحدة الأمريكية و3 دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا واليونان ودولتين خليجيتين هما قطر والبحرين، إضافة إلى باكستان.وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن 7 دول أخرى هي أستراليا ومصر وإيطاليا والأردن والمغرب وكوريا الجنوبية وإسبانيا، ستشارك بصفة مراقب.وستشارك القوات المشاركة في المناورات بعمليات تكتيكية معقدة تهدف إلى محاكاة التهديدات في بيئة حرب إلكترونية متقدمة، بينما سيتم دمج فروع القوات المسلحة السعودية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، إلى جانب وحدات عسكرية من دول أخرى ذات قوات نشطة على الأرض.

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رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , قطر