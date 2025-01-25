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https://sarabic.ae/20250125/رماح-النصر-2025-معلومات-عن-الدول-الـ7-التي-أرسلت-قواتها-إلى-السعودية-1097156778.html
"رماح النصر 2025"... معلومات عن الدول الـ7 التي أرسلت قواتها إلى السعودية
"رماح النصر 2025"... معلومات عن الدول الـ7 التي أرسلت قواتها إلى السعودية
سبوتنيك عربي
تمتلك السعودية قوات عسكرية تجعلها في المرتبة رقم 24 بين أضخم جيوش العالم وتستضيف قوات من 7 دول أخرى في مناورات عسكرية للتركيز على التهديدات الحالية... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
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تحمل المناورات اسم "رماح النصر 2025" وتنطلق غدا الأحد 26 يناير/ كانون الثاني الحالي وتستمر حتى الـ 6 من فبراير/ شباط المقبل، وتتضمن تعزيز الجاهزية القتالية في مجال الحروب الإلكترونية.وتضم قائمة الدول المشاركة بقوات كلا من الولايات المتحدة الأمريكية و3 دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا واليونان ودولتين خليجيتين هما قطر والبحرين، إضافة إلى باكستان.وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن 7 دول أخرى هي أستراليا ومصر وإيطاليا والأردن والمغرب وكوريا الجنوبية وإسبانيا، ستشارك بصفة مراقب.وستشارك القوات المشاركة في المناورات بعمليات تكتيكية معقدة تهدف إلى محاكاة التهديدات في بيئة حرب إلكترونية متقدمة، بينما سيتم دمج فروع القوات المسلحة السعودية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، إلى جانب وحدات عسكرية من دول أخرى ذات قوات نشطة على الأرض.
https://sarabic.ae/20240307/من-طراز-كورفيت-أفانتي-2200-السعودية-تدشن-سفينة-حربية-جديدة-1086780755.html
https://sarabic.ae/20230704/صفقة-طائرات-محتملة-للسعودية-والإمارات-ما-هي-قدرات-القوات-الجوية-للدولتين-في-2023-1078729427.html
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رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , قطر
رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , قطر

"رماح النصر 2025"... معلومات عن الدول الـ7 التي أرسلت قواتها إلى السعودية

19:32 GMT 25.01.2025
© Getty Images / Tom Stoddart Archive / Contributorالجيش السعودي
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© Getty Images / Tom Stoddart Archive / Contributor
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تمتلك السعودية قوات عسكرية تجعلها في المرتبة رقم 24 بين أضخم جيوش العالم وتستضيف قوات من 7 دول أخرى في مناورات عسكرية للتركيز على التهديدات الحالية والمستقبلية.
تحمل المناورات اسم "رماح النصر 2025" وتنطلق غدا الأحد 26 يناير/ كانون الثاني الحالي وتستمر حتى الـ 6 من فبراير/ شباط المقبل، وتتضمن تعزيز الجاهزية القتالية في مجال الحروب الإلكترونية.
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وتضم قائمة الدول المشاركة بقوات كلا من الولايات المتحدة الأمريكية و3 دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا واليونان ودولتين خليجيتين هما قطر والبحرين، إضافة إلى باكستان.
الولايات المتحدة الأمريكية: يصنف جيشها في المرتبة الأولى عالميا ويقدر إنفاقها الدفاعي بـ895 مليار دولار وتمتلك 13 ألف طائرة و445 وحدة بحرية و4640 دبابة.
بريطانيا: يصنف جيشها في المرتبة الـ6 عالميا ويقدر إنفاقها الدفاعي بنحو 72 مليار دولار وتمتلك 631 طائرة حربية و227 دبابة و109 سفن حربية.
فرنسا: يصنف جيشها في المرتبة الـ 7 عالميا ويقدر إنفاقها الدفاعي بنحو 55 مليار دولار وتمتلك 976 طائرة حربية و215 دبابة و129 وحدة بحرية.
اليونان: يصنف جيشها في المرتبة الـ 30 عالميا ويقدر إنفاقها الدفاعي بنحو 6.5 مليار دولار وتمتلك 558 طائرة حربية و1344 دبابة و192 وحدة بحرية.
قطر: يصنف جيشها في المرتبة الـ 72 عالميا ويقدر إنفاقها الدفاعي بنحو 9.4 مليار دولار وتمتلك 251 طائرة حربية و99 دبابة و115 وحدة بحرية.
البحرين: يصنف جيشها في المرتبة الـ 81 عالميا ويقدر إنفاقها الدفاعي بنحو 1.5 مليار دولار وتمتلك 132 طائرة حربية و150 دبابة و64 وحدة بحرية.
باكستان: يصنف جيشها في المرتبة الـ 12 عالميا ويقدر إنفاقها الدفاعي بنحو 1399 مليار دولار وتمتلك 1399 طائرة حربية و2627 دبابة و121 وحدة بحرية.
مقاتلات تايفون سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
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4 يوليو 2023, 14:44 GMT
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن 7 دول أخرى هي أستراليا ومصر وإيطاليا والأردن والمغرب وكوريا الجنوبية وإسبانيا، ستشارك بصفة مراقب.
وستشارك القوات المشاركة في المناورات بعمليات تكتيكية معقدة تهدف إلى محاكاة التهديدات في بيئة حرب إلكترونية متقدمة، بينما سيتم دمج فروع القوات المسلحة السعودية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، إلى جانب وحدات عسكرية من دول أخرى ذات قوات نشطة على الأرض.
© Sputnik / Mohamed Hassanمعلومات عن القوات الجوية السعودية
معلومات عن القوات الجوية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
معلومات عن القوات الجوية السعودية
© Sputnik / Mohamed Hassan
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