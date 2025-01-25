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https://sarabic.ae/20250125/فيديو-أثار-تفاعلا-واسعا-هذا-ما-قاله-محمد-بن-راشد-للاعب-إيراني-هو-الأغلى-في-الإمارات-1097139531.html
فيديو أثار تفاعلا واسعا.. هذا ما قاله محمد بن راشد للاعب إيراني هو الأغلى في الإمارات
فيديو أثار تفاعلا واسعا.. هذا ما قاله محمد بن راشد للاعب إيراني هو الأغلى في الإمارات
سبوتنيك عربي
شهدت بطولة دبي لسباق الخيل، لقاء لافتا بين المهاجم الإيراني سردار آزمون، لاعب نادي شباب الأهلي الإماراتي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وزراء دولة... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T10:27+0000
2025-01-25T10:27+0000
مجتمع
منوعات
أخبار الإمارات العربية المتحدة
إيران
رياضة
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أخبار كرة القدم
الأخبار
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ولاقى اللقاء اهتماما كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد أن قال الشيخ محمد بن راشد، للاعب: "أنت رجل عظيم"، في إشارة إلى تقديره الكبير لأداء سردار.يشار إلى أن محمد بن راشد، هو الرئيس الفخري لنادي شباب الأهلي، النادي الذي يضم اللاعب الإيراني في صفوفه.وحسب تقارير إماراتية، يتصدّر سردار آزمون، قائمة أغلى اللاعبين في دوري الإمارات، حيث تُقدر قيمته السوقية بين 3.5 إلى 4.7 مليون يورو، متفوقاً بذلك على العديد من النجوم البارزين.ويُعدّ المهاجم الإيراني من أبرز اللاعبين في الدوري هذا الموسم، إذ سجل 8 أهداف في 9 مباريات وقدّم تمريرتين حاسمتين، ما جعله واحداً من أكثر اللاعبين تأثيراً في البطولة.ويرتبط آزمون بعقد مع شباب الأهلي حتى عام 2027.
إيران
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منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, رياضة, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , أخبار كرة القدم, الأخبار
منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, رياضة, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , أخبار كرة القدم, الأخبار

فيديو أثار تفاعلا واسعا.. هذا ما قاله محمد بن راشد للاعب إيراني هو الأغلى في الإمارات

10:27 GMT 25.01.2025
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وزراء دولة الإمارات وحاكم دبي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وزراء دولة الإمارات وحاكم دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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شهدت بطولة دبي لسباق الخيل، لقاء لافتا بين المهاجم الإيراني سردار آزمون، لاعب نادي شباب الأهلي الإماراتي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وزراء دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي.
ولاقى اللقاء اهتماما كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد أن قال الشيخ محمد بن راشد، للاعب: "أنت رجل عظيم"، في إشارة إلى تقديره الكبير لأداء سردار.
يشار إلى أن محمد بن راشد، هو الرئيس الفخري لنادي شباب الأهلي، النادي الذي يضم اللاعب الإيراني في صفوفه.
وحسب تقارير إماراتية، يتصدّر سردار آزمون، قائمة أغلى اللاعبين في دوري الإمارات، حيث تُقدر قيمته السوقية بين 3.5 إلى 4.7 مليون يورو، متفوقاً بذلك على العديد من النجوم البارزين.

في المرتبة الثانية بين أغلى اللاعبين الحاليين في دوري الإمارات، يظهر اسم سفيان رحيمي المغربي، الذي تُقدّر قيمته بين 3.1 إلى 4 ملايين يورو.

ويُعدّ المهاجم الإيراني من أبرز اللاعبين في الدوري هذا الموسم، إذ سجل 8 أهداف في 9 مباريات وقدّم تمريرتين حاسمتين، ما جعله واحداً من أكثر اللاعبين تأثيراً في البطولة.
ويرتبط آزمون بعقد مع شباب الأهلي حتى عام 2027.
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