https://sarabic.ae/20250125/فيديو-أثار-تفاعلا-واسعا-هذا-ما-قاله-محمد-بن-راشد-للاعب-إيراني-هو-الأغلى-في-الإمارات-1097139531.html

فيديو أثار تفاعلا واسعا.. هذا ما قاله محمد بن راشد للاعب إيراني هو الأغلى في الإمارات

فيديو أثار تفاعلا واسعا.. هذا ما قاله محمد بن راشد للاعب إيراني هو الأغلى في الإمارات

سبوتنيك عربي

شهدت بطولة دبي لسباق الخيل، لقاء لافتا بين المهاجم الإيراني سردار آزمون، لاعب نادي شباب الأهلي الإماراتي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وزراء دولة... 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T10:27+0000

2025-01-25T10:27+0000

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ولاقى اللقاء اهتماما كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد أن قال الشيخ محمد بن راشد، للاعب: "أنت رجل عظيم"، في إشارة إلى تقديره الكبير لأداء سردار.يشار إلى أن محمد بن راشد، هو الرئيس الفخري لنادي شباب الأهلي، النادي الذي يضم اللاعب الإيراني في صفوفه.وحسب تقارير إماراتية، يتصدّر سردار آزمون، قائمة أغلى اللاعبين في دوري الإمارات، حيث تُقدر قيمته السوقية بين 3.5 إلى 4.7 مليون يورو، متفوقاً بذلك على العديد من النجوم البارزين.ويُعدّ المهاجم الإيراني من أبرز اللاعبين في الدوري هذا الموسم، إذ سجل 8 أهداف في 9 مباريات وقدّم تمريرتين حاسمتين، ما جعله واحداً من أكثر اللاعبين تأثيراً في البطولة.ويرتبط آزمون بعقد مع شباب الأهلي حتى عام 2027.

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