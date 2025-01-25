مهرجان رأس السنة الصينية في حديقة جامعة موسكو الحكومية

مهرجان السنة الصينية الجديدة في الحديقة النباتية التابعة لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود" في العاصمة الروسية موسكو
مهرجان السنة الصينية الجديدة في الحديقة النباتية التابعة لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود" في العاصمة الروسية موسكو
مهرجان السنة الصينية الجديدة في الحديقة النباتية التابعة لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود" في العاصمة الروسية موسكو
مهرجان السنة الصينية الجديدة في الحديقة النباتية التابعة لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود" في العاصمة الروسية موسكو
مهرجان السنة الصينية الجديدة في الحديقة النباتية التابعة لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود" في العاصمة الروسية موسكو
مهرجان السنة الصينية الجديدة في الحديقة النباتية التابعة لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود" في العاصمة الروسية موسكو
مهرجان السنة الصينية الجديدة في الحديقة النباتية التابعة لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود" في العاصمة الروسية موسكو
مهرجان السنة الصينية الجديدة في الحديقة النباتية التابعة لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود" في العاصمة الروسية موسكو
مهرجان السنة الصينية الجديدة في الحديقة النباتية التابعة لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود" في العاصمة الروسية موسكو
مهرجان السنة الصينية الجديدة في الحديقة النباتية التابعة لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود" في العاصمة الروسية موسكو
مهرجان السنة الصينية الجديدة في الحديقة النباتية التابعة لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود" في العاصمة الروسية موسكو
مهرجان السنة الصينية الجديدة في الحديقة النباتية التابعة لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود" في العاصمة الروسية موسكو
مهرجان السنة الصينية الجديدة في الحديقة النباتية التابعة لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود" في العاصمة الروسية موسكو
مهرجان السنة الصينية الجديدة في الحديقة النباتية التابعة لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود" في العاصمة الروسية موسكو
مهرجان السنة الصينية الجديدة في الحديقة النباتية التابعة لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود" في العاصمة الروسية موسكو
مهرجان السنة الصينية الجديدة في الحديقة النباتية التابعة لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود" في العاصمة الروسية موسكو
مهرجان السنة الصينية الجديدة في الحديقة النباتية التابعة لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود" في العاصمة الروسية موسكو
مهرجان السنة الصينية الجديدة في الحديقة النباتية التابعة لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود" في العاصمة الروسية موسكو
مهرجان السنة الصينية الجديدة في الحديقة النباتية التابعة لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود" في العاصمة الروسية موسكو
مهرجان السنة الصينية الجديدة في الحديقة النباتية التابعة لجامعة موسكو الحكومية "أبتيكارسكي أوغورود" في العاصمة الروسية موسكو