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فيدان: حزب العمال الكردستاني "ينتهك سيادة العراق" ويجب التعاون بين أنقرة وبغداد لمكافحته
فيدان: حزب العمال الكردستاني "ينتهك سيادة العراق" ويجب التعاون بين أنقرة وبغداد لمكافحته
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن حزب العمال الكردستاني "ينتهك سيادة العراق"، لافتًا إلى ضرورة التعاون بين بغداد وأنقرة ودمشق، في مكافحته، على حد قوله. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T11:58+0000
2025-01-26T11:58+0000
2025-01-26T11:58+0000
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وقال الوزير التركي، خلال زيارته للعاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، إن "تنظيم "بي كي كي" ينتهك سيادة العراق ويهدد أمنه.. ويهدد تركيا والعراق وسوريا، وعلينا التعاون في مكافحته".وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المسلحين الأكراد في سوريا، في حال رفضهم تسليم أسلحتهم.وأضاف أن "تركيا ستفتح قنصليتها في حلب قريبا، وأنها تتوقع زيادة في حركة المرور على حدودها مع سوريا، في صيف العام المقبل".
https://sarabic.ae/20250126/الجيش-اللبناني-مقتل-جندي-وإصابة-آخر-برصاص-العدو-الإسرائيلي-في-المناطق-الحدودية-الجنوبية-1097167273.html
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العراق, العالم, العالم العربي
العراق, العالم, العالم العربي
فيدان: حزب العمال الكردستاني "ينتهك سيادة العراق" ويجب التعاون بين أنقرة وبغداد لمكافحته
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن حزب العمال الكردستاني "ينتهك سيادة العراق"، لافتًا إلى ضرورة التعاون بين بغداد وأنقرة ودمشق، في مكافحته، على حد قوله.
وقال الوزير التركي، خلال زيارته للعاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، إن "تنظيم "بي كي كي" ينتهك سيادة العراق ويهدد أمنه.. ويهدد تركيا والعراق وسوريا، وعلينا التعاون في مكافحته".
وأضاف أن "التفاهم في الأمن والاستقرار بين البلدين (العراق وتركيا)، أمر في غاية الأهمية وخاصة محاربة داعش (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) والـ"بي كي كي".
وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المسلحين الأكراد في سوريا، في حال رفضهم تسليم أسلحتهم.
وقال أردوغان أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان: "إما أن يلقي القتلة الانفصاليون (أكراد سوريا) أسلحتهم، أو يدفنوا في الأراضي السورية مع أسلحتهم".
وأضاف أن "تركيا ستفتح قنصليتها في حلب قريبا، وأنها تتوقع زيادة في حركة المرور على حدودها مع سوريا، في صيف العام المقبل".