https://sarabic.ae/20250126/قدرات-الدول-الـ-7-المشاركة-في-المناورات-العسكرية-بالسعودية-1097181092.html
قدرات الدول الـ 7 المشاركة في المناورات العسكرية بالسعودية
قدرات الدول الـ 7 المشاركة في المناورات العسكرية بالسعودية
سبوتنيك عربي
انطلقت اليوم الأحد 26 يناير، مناورات "رماح النصر 2025" العسكرية، التي تشارك فيها قوات من 7 دول، إضافة إلى 7 دول أخرى تشارك بصفة مراقب، وذلك في الفترة الممتدة... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T14:58+0000
2025-01-26T14:58+0000
2025-01-26T14:58+0000
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وأشارت وسائل إعلام سعودية، إلى أن مركز الحرب الجوية في السعودية، ستجرى فيه فعاليات مناورات "رماح النصر 2025"، مع التركيز على التهديدات الحالية والناشئة وتعزيز الجاهزية القتالية في الحرب الإلكترونية.
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انفوجرافيك, инфографика
قدرات الدول الـ 7 المشاركة في المناورات العسكرية بالسعودية
انطلقت اليوم الأحد 26 يناير، مناورات "رماح النصر 2025" العسكرية، التي تشارك فيها قوات من 7 دول، إضافة إلى 7 دول أخرى تشارك بصفة مراقب، وذلك في الفترة الممتدة من 26 يناير/ كانون الثاني الجاري إلى 6 فبراير/ شباط المقبل.
وأشارت وسائل إعلام سعودية، إلى أن مركز الحرب الجوية في السعودية، ستجرى فيه فعاليات مناورات "رماح النصر 2025"، مع التركيز على التهديدات الحالية والناشئة وتعزيز الجاهزية القتالية في الحرب الإلكترونية.