صور ساحرة لصغار حدائق الحيوان الروسية

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة زيلينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:16 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
11:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يؤكد استعداده لقاء ترامب للحديث حول جميع القضايا التي تهم موسكو وواشنطن، إسرائيل تؤجل إنسحاب قواتها من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
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صور ساحرة لصغار حدائق الحيوان الروسية
صور ساحرة لصغار حدائق الحيوان الروسية
سبوتنيك عربي
جمع فريق "سبوتنيك"، مجموعة صور فريدة ومميزة لصغار حدائق الحيوان الروسية. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور ساحرة لصغار حدائق الحيوان الروسية

12:29 GMT 26.01.2025
تابعنا عبر
جمع فريق "سبوتنيك"، مجموعة صور فريدة ومميزة لصغار حدائق الحيوان الروسية.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

شبل النمر وهو يداعب أحد أبويه بلقطة عاطفية

شبل النمر وهو يداعب أحد أبويه بلقطة عاطفية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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شبل النمر وهو يداعب أحد أبويه بلقطة عاطفية

© Photo / Telegram/Московский зоопарк

أول صغير ضبع بني ولد في حديقة حيوان موسكو، واسمه "أكيلا". تم اختياراسم الصغير من قبل المشاركين في مشروع "المواطن النشط"

أول صغير ضبع بني ولد في حديقة حيوان موسكو، واسمه &quot;أكيلا&quot;. تم اختياراسم الصغير من قبل المشاركين في مشروع &quot;المواطن النشط&quot; - سبوتنيك عربي
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© Photo / Telegram/Московский зоопарк

أول صغير ضبع بني ولد في حديقة حيوان موسكو، واسمه "أكيلا". تم اختياراسم الصغير من قبل المشاركين في مشروع "المواطن النشط"

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

الدب القطبي "جيردا" مع دياسمه في حديقة حيوان نوفوسيبيرسك، التي تحمل اسم" روستيسلاف شيلو"

الدب القطبي &quot;جيردا&quot; مع دياسمه في حديقة حيوان نوفوسيبيرسك، التي تحمل اسم&quot; روستيسلاف شيلو&quot; - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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الدب القطبي "جيردا" مع دياسمه في حديقة حيوان نوفوسيبيرسك، التي تحمل اسم" روستيسلاف شيلو"

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آكل النمل العملاق حديث الولادة في حديقة الحيوان بكالينينغراد

آكل النمل العملاق حديث الولادة في حديقة الحيوان بكالينينغراد - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Vitaly Nevar
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آكل النمل العملاق حديث الولادة في حديقة الحيوان بكالينينغراد

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

قطط "بالاس" في حديقة الحيوان في نوفوسيبيرسك

قطط &quot;بالاس&quot; في حديقة الحيوان في نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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قطط "بالاس" في حديقة الحيوان في نوفوسيبيرسك

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

الباندا كاتيوشا (يسار) مع والدتها "ديندين" في حديقة الحيوان بموسكو

الباندا كاتيوشا (يسار) مع والدتها &quot;ديندين&quot; في حديقة الحيوان بموسكو - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Alexey Maishev
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الباندا كاتيوشا (يسار) مع والدتها "ديندين" في حديقة الحيوان بموسكو

© Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور

أنثى قرد الطمارين المتلبسة مع صغيرها حديث الولادة، في حديقة الحيوان بكالينينغراد

أنثى قرد الطمارين المتلبسة مع صغيرها حديث الولادة، في حديقة الحيوان بكالينينغراد - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Vitaly Nevar
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أنثى قرد الطمارين المتلبسة مع صغيرها حديث الولادة، في حديقة الحيوان بكالينينغراد

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المدربة إليزافيتا تشيزوفا، والحوت الأبيض "جيسيكا"، في منتزه بريمورسكي المائي

المدربة إليزافيتا تشيزوفا، والحوت الأبيض &quot;جيسيكا&quot;، في منتزه بريمورسكي المائي - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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المدربة إليزافيتا تشيزوفا، والحوت الأبيض "جيسيكا"، في منتزه بريمورسكي المائي

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يقوم جرو ذئب قطبي يبلغ من العمر شهرين، ويُدعى "فيليس" بالمشي بالهواء الطلق في حديقة "روف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك

يقوم جرو ذئب قطبي يبلغ من العمر شهرين، ويُدعى &quot;فيليس&quot; بالمشي بالهواء الطلق في حديقة &quot;روف روتشي&quot; للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilya Naymushin
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يقوم جرو ذئب قطبي يبلغ من العمر شهرين، ويُدعى "فيليس" بالمشي بالهواء الطلق في حديقة "روف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

عائلة من الكبوشين البني في حديقة حيوان لينينغراد في مدينة سانت بطرسبورغ

عائلة من الكبوشين البني في حديقة حيوان لينينغراد في مدينة سانت بطرسبورغ - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexei Danichev
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عائلة من الكبوشين البني في حديقة حيوان لينينغراد في مدينة سانت بطرسبورغ

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

ديسم الدب الماليزي "ماشا" في حديقة الحيوان بموسكو

ديسم الدب الماليزي &quot;ماشا&quot; في حديقة الحيوان بموسكو - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Zykov
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ديسم الدب الماليزي "ماشا" في حديقة الحيوان بموسكو

© Sputnik . Alexander Sukhov / الانتقال إلى بنك الصور

شبل نمر في حديقة الحيوان بماريوبول

شبل نمر في حديقة الحيوان بماريوبول - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexander Sukhov
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شبل نمر في حديقة الحيوان بماريوبول

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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
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