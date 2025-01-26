صور ساحرة لصغار حدائق الحيوان الروسية

شبل النمر وهو يداعب أحد أبويه بلقطة عاطفية
أول صغير ضبع بني ولد في حديقة حيوان موسكو، واسمه "أكيلا". تم اختياراسم الصغير من قبل المشاركين في مشروع "المواطن النشط"
أول صغير ضبع بني ولد في حديقة حيوان موسكو، واسمه "أكيلا". تم اختياراسم الصغير من قبل المشاركين في مشروع "المواطن النشط"
الدب القطبي "جيردا" مع دياسمه في حديقة حيوان نوفوسيبيرسك، التي تحمل اسم" روستيسلاف شيلو"
الدب القطبي "جيردا" مع دياسمه في حديقة حيوان نوفوسيبيرسك، التي تحمل اسم" روستيسلاف شيلو"
آكل النمل العملاق حديث الولادة في حديقة الحيوان بكالينينغراد
آكل النمل العملاق حديث الولادة في حديقة الحيوان بكالينينغراد
قطط "بالاس" في حديقة الحيوان في نوفوسيبيرسك
الباندا كاتيوشا (يسار) مع والدتها "ديندين" في حديقة الحيوان بموسكو
الباندا كاتيوشا (يسار) مع والدتها "ديندين" في حديقة الحيوان بموسكو
أنثى قرد الطمارين المتلبسة مع صغيرها حديث الولادة، في حديقة الحيوان بكالينينغراد
أنثى قرد الطمارين المتلبسة مع صغيرها حديث الولادة، في حديقة الحيوان بكالينينغراد
المدربة إليزافيتا تشيزوفا، والحوت الأبيض "جيسيكا"، في منتزه بريمورسكي المائي
المدربة إليزافيتا تشيزوفا، والحوت الأبيض "جيسيكا"، في منتزه بريمورسكي المائي
يقوم جرو ذئب قطبي يبلغ من العمر شهرين، ويُدعى "فيليس" بالمشي بالهواء الطلق في حديقة "روف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك
يقوم جرو ذئب قطبي يبلغ من العمر شهرين، ويُدعى "فيليس" بالمشي بالهواء الطلق في حديقة "روف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك
عائلة من الكبوشين البني في حديقة حيوان لينينغراد في مدينة سانت بطرسبورغ
عائلة من الكبوشين البني في حديقة حيوان لينينغراد في مدينة سانت بطرسبورغ
ديسم الدب الماليزي "ماشا" في حديقة الحيوان بموسكو
شبل نمر في حديقة الحيوان بماريوبول