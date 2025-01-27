https://sarabic.ae/20250127/الخارجية-الروسية-موسكو-منفتحة-على-مقترحات-واقعية-للوساطة-بشأن-أوكرانيا-1097213126.html
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مقترحات واقعية للوساطة بشأن أوكرانيا
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مقترحات واقعية للوساطة بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، بأن روسيا منفتحة على مقترحات السلام الواقعية للوساطة في الصراع الأوكراني، لكن الدول التي تدعي دور الوسيط لا... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T16:28+0000
2025-01-27T16:28+0000
2025-01-27T16:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
ونشرت وزارة الخارجية الروسية أن غالوزين قال خلال اجتماع مع السفير التركي تانجو بيلجيتش: "أُبلغت أنقرة أن الدول التي تدعي دور الوسيط في حل الأزمة الأوكرانية يجب أن تلتزم بمبدأ المسافة المتساوية وعدم الارتباط بأحد أطراف الصراع".وختم البيان: "خلال المحادثة، تم التطرق أيضًا إلى القضايا الراهنة المتعلقة بتطور الوضع في الفضاء ما بعد السوفييتي. وجرى تبادل للآراء بشأن منطقة القوقاز، وتم التأكيد على الالتزام بمواصلة تطوير الحوار والتعاون المثمر بين روسيا وتركيا".وفي يونيو/ حزيران 2024، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، والتي تتضمن توقف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلان استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
https://sarabic.ae/20250118/تركيا-تبدي-استعدادها-للقيام-بدور-الوسيط-بين-كييف-وموسكو-1096915355.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مقترحات واقعية للوساطة بشأن أوكرانيا
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، بأن روسيا منفتحة على مقترحات السلام الواقعية للوساطة في الصراع الأوكراني، لكن الدول التي تدعي دور الوسيط لا ينبغي أن ترتبط بأحد أطراف الصراع.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية أن غالوزين قال خلال اجتماع مع السفير التركي تانجو بيلجيتش: "أُبلغت أنقرة أن الدول التي تدعي دور الوسيط في حل الأزمة الأوكرانية يجب أن تلتزم بمبدأ المسافة المتساوية وعدم الارتباط بأحد أطراف الصراع".
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الاجتماع أعلن أيضا عن انفتاح موسكو على مبادرات السلام الواقعية ومقترحات الوساطة.
وختم البيان: "خلال المحادثة، تم التطرق أيضًا إلى القضايا الراهنة المتعلقة بتطور الوضع في الفضاء ما بعد السوفييتي. وجرى تبادل للآراء بشأن منطقة القوقاز، وتم التأكيد على الالتزام بمواصلة تطوير الحوار والتعاون المثمر بين روسيا وتركيا".
وفي يونيو/ حزيران 2024، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، والتي تتضمن توقف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلان استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.