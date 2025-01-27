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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250127/الخارجية-الروسية-موسكو-منفتحة-على-مقترحات-واقعية-للوساطة-بشأن-أوكرانيا-1097213126.html
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مقترحات واقعية للوساطة بشأن أوكرانيا
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مقترحات واقعية للوساطة بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، بأن روسيا منفتحة على مقترحات السلام الواقعية للوساطة في الصراع الأوكراني، لكن الدول التي تدعي دور الوسيط لا... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T16:28+0000
2025-01-27T16:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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ونشرت وزارة الخارجية الروسية أن غالوزين قال خلال اجتماع مع السفير التركي تانجو بيلجيتش: "أُبلغت أنقرة أن الدول التي تدعي دور الوسيط في حل الأزمة الأوكرانية يجب أن تلتزم بمبدأ المسافة المتساوية وعدم الارتباط بأحد أطراف الصراع".وختم البيان: "خلال المحادثة، تم التطرق أيضًا إلى القضايا الراهنة المتعلقة بتطور الوضع في الفضاء ما بعد السوفييتي. وجرى تبادل للآراء بشأن منطقة القوقاز، وتم التأكيد على الالتزام بمواصلة تطوير الحوار والتعاون المثمر بين روسيا وتركيا".وفي يونيو/ حزيران 2024، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، والتي تتضمن توقف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلان استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
https://sarabic.ae/20250118/تركيا-تبدي-استعدادها-للقيام-بدور-الوسيط-بين-كييف-وموسكو-1096915355.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مقترحات واقعية للوساطة بشأن أوكرانيا

16:28 GMT 27.01.2025
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، بأن روسيا منفتحة على مقترحات السلام الواقعية للوساطة في الصراع الأوكراني، لكن الدول التي تدعي دور الوسيط لا ينبغي أن ترتبط بأحد أطراف الصراع.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية أن غالوزين قال خلال اجتماع مع السفير التركي تانجو بيلجيتش: "أُبلغت أنقرة أن الدول التي تدعي دور الوسيط في حل الأزمة الأوكرانية يجب أن تلتزم بمبدأ المسافة المتساوية وعدم الارتباط بأحد أطراف الصراع".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الاجتماع أعلن أيضا عن انفتاح موسكو على مبادرات السلام الواقعية ومقترحات الوساطة.

علمي روسيا و تركيا في منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تركيا تبدي استعدادها للقيام بدور الوسيط بين كييف وموسكو
18 يناير, 16:53 GMT
وختم البيان: "خلال المحادثة، تم التطرق أيضًا إلى القضايا الراهنة المتعلقة بتطور الوضع في الفضاء ما بعد السوفييتي. وجرى تبادل للآراء بشأن منطقة القوقاز، وتم التأكيد على الالتزام بمواصلة تطوير الحوار والتعاون المثمر بين روسيا وتركيا".

وفي وقت سابق، ذكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده لا تزال مستعدة للقيام بدور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.

وفي يونيو/ حزيران 2024، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، والتي تتضمن توقف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلان استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:44 GMT
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