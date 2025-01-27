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متمردون يعلنون السيطرة على مدينة غوما في الكونغو الديمقراطية
متمردون يعلنون السيطرة على مدينة غوما في الكونغو الديمقراطية
سبوتنيك عربي
قال زعيم تحالف القوات المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي يضم جماعة "إم23"، إنهم استولوا على مدينة غوما في شرق البلاد. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T02:35+0000
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سبوتنيك. جاء ذلك في أعقاب إعلان رئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، بينتو كيتا، أن المتمردين من جماعة "إم23" والجيش الرواندي هاجموا ضواحي عاصمة إقليم شمال كيفو، غوما، في الكونغو الديمقراطية، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رواندا إلى سحب قواتها من الكونغو الديمقراطية.وأوضح زعيم المتمردين، الذي لم يذكر اسمه، أن قوات حكومة الكونغو الديمقراطية يجب أن تستسلم بحلول الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش).يذكر أنه في يوليو/ تموز 2022، بعد أن أصبح مسلحو حركة إم23 نشطين في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، عُقدت قمة في أنغولا، اتهمت خلالها جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم المتمردين، بينما نفى الجانب الرواندي أي صلة بهم.وتبادلت الدولتان الاتهامات بقصف المناطق الحدودية في القمة، فيما اتفق رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي على تهدئة العلاقات بين البلدين.ووفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، نصت خريطة الطريق على وقف فوري للأعمال العدائية وانسحاب فوري وغير مشروط لمسلحي حركة "إم23" من مواقعهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أن متمردي حركة "إم23" قالوا إنهم لا يعتبرون أنفسهم ملزمين بالامتثال لخريطة الطريق.
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متمردون يعلنون السيطرة على مدينة غوما في الكونغو الديمقراطية

02:35 GMT 27.01.2025
© AP Photo / Moses Sawasawaقوات حكومية خارج مدينة غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية
قوات حكومية خارج مدينة غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Moses Sawasawa
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قال زعيم تحالف القوات المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي يضم جماعة "إم23"، إنهم استولوا على مدينة غوما في شرق البلاد.
سبوتنيك. جاء ذلك في أعقاب إعلان رئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، بينتو كيتا، أن المتمردين من جماعة "إم23" والجيش الرواندي هاجموا ضواحي عاصمة إقليم شمال كيفو، غوما، في الكونغو الديمقراطية، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رواندا إلى سحب قواتها من الكونغو الديمقراطية.
وأوضح زعيم المتمردين، الذي لم يذكر اسمه، أن قوات حكومة الكونغو الديمقراطية يجب أن تستسلم بحلول الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش).
يذكر أنه في يوليو/ تموز 2022، بعد أن أصبح مسلحو حركة إم23 نشطين في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، عُقدت قمة في أنغولا، اتهمت خلالها جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم المتمردين، بينما نفى الجانب الرواندي أي صلة بهم.
وتبادلت الدولتان الاتهامات بقصف المناطق الحدودية في القمة، فيما اتفق رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي على تهدئة العلاقات بين البلدين.
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، نصت خريطة الطريق على وقف فوري للأعمال العدائية وانسحاب فوري وغير مشروط لمسلحي حركة "إم23" من مواقعهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أن متمردي حركة "إم23" قالوا إنهم لا يعتبرون أنفسهم ملزمين بالامتثال لخريطة الطريق.
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