https://sarabic.ae/20250127/متمردون-يعلنون-السيطرة-على-مدينة-غوما-في-الكونغو-الديمقراطية--1097187470.html
متمردون يعلنون السيطرة على مدينة غوما في الكونغو الديمقراطية
متمردون يعلنون السيطرة على مدينة غوما في الكونغو الديمقراطية
سبوتنيك عربي
قال زعيم تحالف القوات المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي يضم جماعة "إم23"، إنهم استولوا على مدينة غوما في شرق البلاد. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T02:35+0000
2025-01-27T02:35+0000
2025-01-27T02:34+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الكونغو
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1b/1097187313_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_920197eba221ad55e35b726d32f6c206.jpg
سبوتنيك. جاء ذلك في أعقاب إعلان رئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، بينتو كيتا، أن المتمردين من جماعة "إم23" والجيش الرواندي هاجموا ضواحي عاصمة إقليم شمال كيفو، غوما، في الكونغو الديمقراطية، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رواندا إلى سحب قواتها من الكونغو الديمقراطية.وأوضح زعيم المتمردين، الذي لم يذكر اسمه، أن قوات حكومة الكونغو الديمقراطية يجب أن تستسلم بحلول الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش).يذكر أنه في يوليو/ تموز 2022، بعد أن أصبح مسلحو حركة إم23 نشطين في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، عُقدت قمة في أنغولا، اتهمت خلالها جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم المتمردين، بينما نفى الجانب الرواندي أي صلة بهم.وتبادلت الدولتان الاتهامات بقصف المناطق الحدودية في القمة، فيما اتفق رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي على تهدئة العلاقات بين البلدين.ووفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، نصت خريطة الطريق على وقف فوري للأعمال العدائية وانسحاب فوري وغير مشروط لمسلحي حركة "إم23" من مواقعهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أن متمردي حركة "إم23" قالوا إنهم لا يعتبرون أنفسهم ملزمين بالامتثال لخريطة الطريق.
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1b/1097187313_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f41a714b40c29c420ca5637b6c42dc35.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الكونغو, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الكونغو, الأخبار
متمردون يعلنون السيطرة على مدينة غوما في الكونغو الديمقراطية
قال زعيم تحالف القوات المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي يضم جماعة "إم23"، إنهم استولوا على مدينة غوما في شرق البلاد.
سبوتنيك. جاء ذلك في أعقاب إعلان رئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو
الديمقراطية (مونوسكو)، بينتو كيتا، أن المتمردين من جماعة "إم23" والجيش الرواندي هاجموا ضواحي عاصمة إقليم شمال كيفو، غوما، في الكونغو الديمقراطية، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رواندا إلى سحب قواتها من الكونغو الديمقراطية.
وأوضح زعيم المتمردين، الذي لم يذكر اسمه، أن قوات حكومة الكونغو الديمقراطية يجب أن تستسلم بحلول الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش).
يذكر أنه في يوليو/ تموز 2022، بعد أن أصبح مسلحو حركة إم23 نشطين في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، عُقدت قمة في أنغولا، اتهمت خلالها جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم المتمردين، بينما نفى الجانب الرواندي أي صلة بهم.
وتبادلت الدولتان الاتهامات بقصف المناطق الحدودية في القمة، فيما اتفق رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي على تهدئة العلاقات بين البلدين.
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، نصت خريطة الطريق على وقف فوري للأعمال العدائية وانسحاب فوري وغير مشروط لمسلحي حركة "إم23" من مواقعهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أن متمردي حركة "إم23" قالوا إنهم لا يعتبرون أنفسهم ملزمين بالامتثال لخريطة الطريق.