https://sarabic.ae/20250128/الإنسان-الطائر-والذكاء-الاصطناعي-المارق-القادر-على-الاستنساخ-الذاتي-1097243751.html
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
سبوتنيك عربي
هناك العديد من الأشياء الرائعة التي يمكن للبشر القيام بها، إلا أنه لا يمكننا الطيران بمفردنا ولكن إذا كان بإمكاننا تحقيق ذلك، فما حجم أجنحتنا الذي سيسهّل لنا... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T14:18+0000
2025-01-28T14:18+0000
2025-01-28T14:18+0000
راديو
مرايا العلوم
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الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
سبوتنيك عربي
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
بالطبع، تعتمد الإجابة على حجم الشخص. ولكن شخصًا يبلغ وزنه نحو 70 كيلوجرامًا وطوله 1.5 متر على الأقل سيكون طول جناحيه نحو 6 أمتار.هذا الموضوع ومواضيع أخرى نناقشها في حلقة جديدة من برنامج "مرايا العلوم" على أثير إذاعة "سبوتنيك":- أظهر باحثون أن نموذجين لغويين كبيرين شائعين يمكنهما استنساخ نفسيهما.- أصبح شرب المياه القلوية اتجاهًا شائعًا، حيث تزعم العديد من الشركات أنها تقدم مجموعة متنوعة من الفوائد، من تحسين الترطيب إلى الوقاية من الأمراض المزمنة.- باموكالي: "قلعة القطن" التركية المُشكلة من الحجر الجيري الأبيض والتي ألهمت عبادة قديمة.. نظرة على صخور الترافرتين ومنحدرات الحجر الجيري وبرك المياه الحرارية.- إن القارة القطبية الجنوبية أنتارتيكا - تذوب، وبدأت التفاصيل الحاسمة تتبلور حول كيفية حدوث ذلك بالضبط.يمكنك الاستماع إلى الحلقة كاملة في ملف الصوت المرفق.
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مرايا العلوم, аудио
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
هناك العديد من الأشياء الرائعة التي يمكن للبشر القيام بها، إلا أنه لا يمكننا الطيران بمفردنا ولكن إذا كان بإمكاننا تحقيق ذلك، فما حجم أجنحتنا الذي سيسهّل لنا المهمة؟
بالطبع، تعتمد الإجابة على حجم الشخص. ولكن شخصًا يبلغ وزنه نحو 70 كيلوجرامًا وطوله 1.5 متر على الأقل سيكون طول جناحيه نحو 6 أمتار.
هذا الموضوع ومواضيع أخرى نناقشها في حلقة جديدة من برنامج "مرايا العلوم" على أثير إذاعة "سبوتنيك":
- أظهر باحثون أن نموذجين لغويين كبيرين شائعين يمكنهما استنساخ نفسيهما.
تقول الدراسة الحديثة إن التكرار الذاتي الناجح دون مساعدة بشرية هو الخطوة الأساسية للذكاء الاصطناعي للتفوق على البشر، وهو إشارة مبكرة للذكاء الاصطناعي المارق.
- أصبح شرب المياه القلوية اتجاهًا شائعًا، حيث تزعم العديد من الشركات أنها تقدم مجموعة متنوعة من الفوائد، من تحسين الترطيب إلى الوقاية من الأمراض المزمنة.
بينما تشير الأدلة العلمية إلى أن فوائدها المزعومة قد تكون مبالغاً فيها.
- باموكالي: "قلعة القطن" التركية المُشكلة من الحجر الجيري الأبيض والتي ألهمت عبادة قديمة.. نظرة على صخور الترافرتين ومنحدرات الحجر الجيري وبرك المياه الحرارية.
- إن القارة القطبية الجنوبية أنتارتيكا - تذوب، وبدأت التفاصيل الحاسمة تتبلور حول كيفية حدوث ذلك بالضبط.
يبلغ سمك الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية كيلومترين في المتوسط ويغطي ضعف مساحة أستراليا تقريبا، ويحتوي على ما يكفي من المياه العذبة لرفع مستويات سطح البحر العالمية بمقدار 58 مترا.
يمكنك الاستماع إلى الحلقة كاملة في ملف الصوت المرفق.