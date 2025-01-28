الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
210 د
بلا قيود
عضو "فتح": تصريحات ترامب تدل على أنه موافق على إنهاء الوجود الفلسطيني
17:30 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
18:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:30 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:27 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير عسكري: أصبح لدينا لاعب هو سيمهد الأرضية لإنهاء النزاع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250128/الإنسان-الطائر-والذكاء-الاصطناعي-المارق-القادر-على-الاستنساخ-الذاتي-1097243751.html
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
سبوتنيك عربي
هناك العديد من الأشياء الرائعة التي يمكن للبشر القيام بها، إلا أنه لا يمكننا الطيران بمفردنا ولكن إذا كان بإمكاننا تحقيق ذلك، فما حجم أجنحتنا الذي سيسهّل لنا... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
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راديو
مرايا العلوم
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الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
سبوتنيك عربي
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
بالطبع، تعتمد الإجابة على حجم الشخص. ولكن شخصًا يبلغ وزنه نحو 70 كيلوجرامًا وطوله 1.5 متر على الأقل سيكون طول جناحيه نحو 6 أمتار.هذا الموضوع ومواضيع أخرى نناقشها في حلقة جديدة من برنامج "مرايا العلوم" على أثير إذاعة "سبوتنيك":- أظهر باحثون أن نموذجين لغويين كبيرين شائعين يمكنهما استنساخ نفسيهما.- أصبح شرب المياه القلوية اتجاهًا شائعًا، حيث تزعم العديد من الشركات أنها تقدم مجموعة متنوعة من الفوائد، من تحسين الترطيب إلى الوقاية من الأمراض المزمنة.- باموكالي: "قلعة القطن" التركية المُشكلة من الحجر الجيري الأبيض والتي ألهمت عبادة قديمة.. نظرة على صخور الترافرتين ومنحدرات الحجر الجيري وبرك المياه الحرارية.- إن القارة القطبية الجنوبية أنتارتيكا - تذوب، وبدأت التفاصيل الحاسمة تتبلور حول كيفية حدوث ذلك بالضبط.يمكنك الاستماع إلى الحلقة كاملة في ملف الصوت المرفق.
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مرايا العلوم, аудио
مرايا العلوم, аудио

الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي

14:18 GMT 28.01.2025
راديو
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
تابعنا عبر
هناك العديد من الأشياء الرائعة التي يمكن للبشر القيام بها، إلا أنه لا يمكننا الطيران بمفردنا ولكن إذا كان بإمكاننا تحقيق ذلك، فما حجم أجنحتنا الذي سيسهّل لنا المهمة؟
بالطبع، تعتمد الإجابة على حجم الشخص. ولكن شخصًا يبلغ وزنه نحو 70 كيلوجرامًا وطوله 1.5 متر على الأقل سيكون طول جناحيه نحو 6 أمتار.
هذا الموضوع ومواضيع أخرى نناقشها في حلقة جديدة من برنامج "مرايا العلوم" على أثير إذاعة "سبوتنيك":
- أظهر باحثون أن نموذجين لغويين كبيرين شائعين يمكنهما استنساخ نفسيهما.
تقول الدراسة الحديثة إن التكرار الذاتي الناجح دون مساعدة بشرية هو الخطوة الأساسية للذكاء الاصطناعي للتفوق على البشر، وهو إشارة مبكرة للذكاء الاصطناعي المارق.
- أصبح شرب المياه القلوية اتجاهًا شائعًا، حيث تزعم العديد من الشركات أنها تقدم مجموعة متنوعة من الفوائد، من تحسين الترطيب إلى الوقاية من الأمراض المزمنة.
بينما تشير الأدلة العلمية إلى أن فوائدها المزعومة قد تكون مبالغاً فيها.
- باموكالي: "قلعة القطن" التركية المُشكلة من الحجر الجيري الأبيض والتي ألهمت عبادة قديمة.. نظرة على صخور الترافرتين ومنحدرات الحجر الجيري وبرك المياه الحرارية.
- إن القارة القطبية الجنوبية أنتارتيكا - تذوب، وبدأت التفاصيل الحاسمة تتبلور حول كيفية حدوث ذلك بالضبط.

يبلغ سمك الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية كيلومترين في المتوسط ويغطي ضعف مساحة أستراليا تقريبا، ويحتوي على ما يكفي من المياه العذبة لرفع مستويات سطح البحر العالمية بمقدار 58 مترا.

يمكنك الاستماع إلى الحلقة كاملة في ملف الصوت المرفق.
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