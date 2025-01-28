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https://sarabic.ae/20250128/البرازيل-تستدعي-مسؤولا-أمريكيا-كبيرا-على-خلفية-معاملة-مهينة-لمهاجرين-مرحلين-1097222696.html
البرازيل تستدعي مسؤولا أمريكيا كبيرا على خلفية معاملة "مهينة" لمهاجرين مرحلين
البرازيل تستدعي مسؤولا أمريكيا كبيرا على خلفية معاملة "مهينة" لمهاجرين مرحلين
سبوتنيك عربي
استدعت السلطات البرازيلية، مسؤولا أمريكيا كبيرا، لمناقشة ترحيل مهاجرين برازيليين، بعد يوم من اندلاع خلاف كبير بشأن إعادة المهاجرين إلى كولومبيا المجاورة. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت وزارة الخارجية البرازيلية، في بيان لها، أنها "استدعت جابرييل إسكوبار، أعلى مبعوث أمريكي في برازيليا، على خلفية معاملة مهينة لمهاجرين برازيليين"، مشيرة إلى "إسكوبار، التقى بممثلي الوزارة، في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة عمليات الترحيل، بما في ذلك على متن رحلات جوية عسكرية تنقل مهاجرين مقيدين".وقالت الحكومة البرازيلية، في وقت سابق، إنها "ستطلب توضيحات من المسؤولين الأمريكيين بشأن ما أسمته المعاملة المهينة للبرازيليين على متن رحلة ترحيل يوم الجمعة الماضي".ووصل المرحلون البرازيليون إلى البرازيل مكبلين بالأصفاد، بينما أفاد البعض أيضا بسوء المعاملة أثناء الرحلة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.وفي أول يوم له في منصبه، وقّع ترامب علالبرازيلى أوامر تعلن "حالة طوارئ وطنية" على الحدود الجنوبية لأمريكا، وأعلن عن نشر المزيد من القوات في المنطقة، بينما تعهد بترحيل "الأجانب المجرمين"، على حد وصفه.
https://sarabic.ae/20250126/أياديهم-مقيدة-البرازيل-غاضبة-من-فيديو-لمواطنيها-المرحلين-بأوامر-ترامب-1097162647.html
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أخبار البرازيل , الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار البرازيل , الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

البرازيل تستدعي مسؤولا أمريكيا كبيرا على خلفية معاملة "مهينة" لمهاجرين مرحلين

01:01 GMT 28.01.2025
© AP Photo / Darko Bandicالهلال الاحمر ينتشل 13 جثة لمهاجرين غير الشرعيين في الصحراء الليبية
الهلال الاحمر ينتشل 13 جثة لمهاجرين غير الشرعيين في الصحراء الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Darko Bandic
تابعنا عبر
استدعت السلطات البرازيلية، مسؤولا أمريكيا كبيرا، لمناقشة ترحيل مهاجرين برازيليين، بعد يوم من اندلاع خلاف كبير بشأن إعادة المهاجرين إلى كولومبيا المجاورة.
وذكرت وزارة الخارجية البرازيلية، في بيان لها، أنها "استدعت جابرييل إسكوبار، أعلى مبعوث أمريكي في برازيليا، على خلفية معاملة مهينة لمهاجرين برازيليين"، مشيرة إلى "إسكوبار، التقى بممثلي الوزارة، في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة عمليات الترحيل، بما في ذلك على متن رحلات جوية عسكرية تنقل مهاجرين مقيدين".
وقالت الحكومة البرازيلية، في وقت سابق، إنها "ستطلب توضيحات من المسؤولين الأمريكيين بشأن ما أسمته المعاملة المهينة للبرازيليين على متن رحلة ترحيل يوم الجمعة الماضي".
أصفاد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
أياديهم مقيدة.. البرازيل غاضبة من فيديو لمواطنيها المرحلين بأوامر ترامب
26 يناير, 07:07 GMT
ووصل المرحلون البرازيليون إلى البرازيل مكبلين بالأصفاد، بينما أفاد البعض أيضا بسوء المعاملة أثناء الرحلة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشن حملة صارمة على الهجرة غير الشرعية خلال حملته الانتخابية، وبدأ ولايته الثانية بسلسلة من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى "إصلاح الدخول إلى أمريكا".
وفي أول يوم له في منصبه، وقّع ترامب علالبرازيلى أوامر تعلن "حالة طوارئ وطنية" على الحدود الجنوبية لأمريكا، وأعلن عن نشر المزيد من القوات في المنطقة، بينما تعهد بترحيل "الأجانب المجرمين"، على حد وصفه.
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