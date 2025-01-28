https://sarabic.ae/20250128/الشيوخ-الأمريكي-يعرقل-مشروع-قانون-لمعاقبة-الجنائية-الدولية-احتجاجا-على-مذكرة-اعتقال-نتنياهو-1097255610.html

الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرة اعتقال نتنياهو

الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرة اعتقال نتنياهو

سبوتنيك عربي

عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجًا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو... 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T22:52+0000

2025-01-28T22:52+0000

2025-01-28T22:56+0000

بنيامين نتنياهو

المحكمة الجنائية الدولية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتًا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق.وطغت الانتماءات الحزبية على التصويت إلى حد كبير، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبًا ضد مشروع القانون. والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت. "مكافحة المحكمة غير الشرعية"ويهدف مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوًا في المحكمة، ومنها إسرائيل، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.ووافق مجلس النواب على التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتًا مقابل 140.وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون، لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.وحث زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر رفقاءه على رفض مشروع القانون، لكنه اتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها تمارس "تحيزًا لا يمكن تجاهله ضد إسرائيل".وأضاف أن صياغة مشروع القانون جاءت سيئة ويمكن أن تستهدف شركات أمريكية، مثل تلك التي تساعد في حماية المحكمة من المخترقين الإلكترونيين الأجانب.يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".كما أصدرت الجنائية الدولية أيضًا مذكرة اعتقال بحق محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام [الجناح العسكري لحركة "حماس"]، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين".

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https://sarabic.ae/20241121/كم-هو-عدد-الدول-التي-لا-يستطيع-نتنياهو-دخولها-بعد-قرار-المحكم-الجنائية-1095057325.html

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بنيامين نتنياهو, المحكمة الجنائية الدولية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم