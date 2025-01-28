https://sarabic.ae/20250128/الصحفي-الأمريكي-كارلسون-يؤكد-تخطيط-إدارة-بايدن-لـاغتيال-بوتين-فيديو-1097228782.html
الصحفي الأمريكي كارلسون يؤكد تخطيط إدارة بايدن لـ"اغتيال بوتين"... فيديو
الصحفي الأمريكي كارلسون يؤكد تخطيط إدارة بايدن لـ"اغتيال بوتين"... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، عن محاولة إدارة رئيس الولايات المتحدة السابق، جو بايدن، "قتل" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T07:37+0000
2025-01-28T07:37+0000
2025-01-28T07:37+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأردف كارلسون، خلال مقابلة أجراها: "أنتوني بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي السابق)، كان يدفع بقوة نحو إثارة حرب حقيقية، حتى من خلال محاولة اغتيال بوتين على سبيل المثال، الأمر الذي حاولت إدارة بايدن فعله، لقد حاولوا قتل بوتين".وأضاف: "وهذا ضرب من الجنون، من يتحكم بروسيا (بعد قتل بوتين المزعوم)".ووصف كارلسون وزير الخارجية السابق بـ"الشرير والأحمق"، وتكهن بأن بلينكن كان في الواقع يدير البلاد خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مؤكدا: "أرى بصماته في كل مكان".الخارجية الروسية: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في عهد بايدن تدهورت وبلغت حافة الانهيار
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روسيا, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصحفي الأمريكي كارلسون يؤكد تخطيط إدارة بايدن لـ"اغتيال بوتين"... فيديو
كشف الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، عن محاولة إدارة رئيس الولايات المتحدة السابق، جو بايدن، "قتل" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأردف كارلسون، خلال مقابلة أجراها: "أنتوني بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي السابق)، كان يدفع بقوة نحو إثارة حرب حقيقية، حتى من خلال محاولة اغتيال بوتين على سبيل المثال، الأمر الذي حاولت إدارة بايدن فعله، لقد حاولوا قتل بوتين".
وأضاف: "وهذا ضرب من الجنون، من يتحكم بروسيا (بعد قتل بوتين المزعوم)".
إلا أن كارلسون، لم يتوسع بالحديث عن كيفية أو توقيت محاولة القتل، ولم يقدم براهين تثبت صحة تصريحاته.
ووصف كارلسون وزير الخارجية السابق بـ"الشرير والأحمق"، وتكهن بأن بلينكن كان في الواقع يدير البلاد خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مؤكدا: "أرى بصماته في كل مكان".