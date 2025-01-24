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الخارجية الروسية: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في عهد بايدن تدهورت وبلغت حافة الانهيار

الخارجية الروسية: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في عهد بايدن تدهورت وبلغت حافة الانهيار

سبوتنيك عربي

أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إلى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، "أصبحت هشة للغاية" وحاليا... 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T14:26+0000

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2025-01-24T14:26+0000

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جاء هذا التصريح في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال موجّه لوزير الخارجية سيرغي لافروف، حول تسوية الصراع الأوكراني بوساطة الولايات المتحدة، قال لافروف: "أصبحت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في ظل إدارة جو بايدن، هشة للغاية وتتأرجح الآن على شفا الانهيار".وأضاف لافروف أن ""الحرب الهجينة" التي أطلقتها واشنطن بهدف عقائدي وهو "إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو"، وأن استخدام النظام في كييف كأداة للضرب لم ينجح بالطبع، لكنه أسهم في اكتساب المواجهة الثنائية في جميع الاتجاهات طابعًا منهجيًا طويل الأمد".وأكد لافروف أن الجانب الروسي يعتبر رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقامة اتصال مباشر مع موسكو "أمرا جديرا بالثناء". وتابع لافروف: ونوه لافروف إلى أن روسيا لن تنخدع بالرئيس الجديد القديم ترامب، وليس لديها أي أوهام بشأنه. وأضاف: "خلال فترة ولايته الأولى، وعلى عكس التوقعات، استمرت عملية تدمير العلاقات الثنائية التي أطلقها (الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما)، وفي ما يتعلق بحجم العقوبات المفروضة على روسيا، تفوق دونالد ترامب على أسلافه".وخلص لافروف إلى أنه إذا نجح ترامب بإعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة "إلى ما يشبه الوضع الطبيعي" فسيكون هذا إنجازًا بحد ذاته.خبير غربي يكشف ما ينتظر أوكرانيا خلال أول 100 يوم لترامب في البيت الأبيضالخارجية الروسية: تدخل "الناتو" في أوكرانيا يهدد بالتصعيد وهو أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا

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