https://sarabic.ae/20250123/الكرملين-روسيا-مستعدة-للحوار-المتكافئ-مع-الولايات-المتحدة-لكن-لا-إشارات-بعد-1097067401.html
الكرملين: روسيا مستعدة للحوار المتكافئ مع الولايات المتحدة لكن لا إشارات بعد
الكرملين: روسيا مستعدة للحوار المتكافئ مع الولايات المتحدة لكن لا إشارات بعد
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لحوار متكافئ مع الولايات المتحدة، وموسكو تنتظر إشارات من واشنطن، لكنها لم تتلق أي إشارات... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T10:06+0000
2025-01-23T10:06+0000
2025-01-23T10:06+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لتصريحات ترامب الجديدة بشأن سياسة العقوبات تجاه روسيا: "نحن بالطبع نراقب عن كثب كل الخطابات والتصريحات. نحن نسجل بعناية كل الفروق الدقيقة، ونظل مستعدين للحوار، وقد تحدث الرئيس بوتين عن هذا في مناسبات عديدة. نريد حوار متكافئ، نريد حوار يحترم الطرفين، وهذا الحوار جرى بين الرئيسين، خلال رئاسة ترامب الأولى، ونحن ننتظر الإشارات، ننتظر الإشارات التي لم تصل بعد".وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، قال ترامب إنه لا يريد إيذاء روسيا ودعا إلى إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهدد بفرض عقوبات جديدة ورسوم جمركية على جميع الصادرات الروسية إلى الولايات المتحدة إذا لم تفعل ذلك.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس ترامب أوعز إلى مبعوثه الخاص بشأن أوكرانيا، كيث كيلوغ، بتحقيق نهاية للصراع الأوكراني في غضون 100 يوم.كما عبّر ترامب عن أمله في بدء المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا ثقته بقدرته على تحقيق تسوية شاملة عبر الحوار.ترامب: بوتين ذكي ولم يحترم بايدن.. وزيلينسكي يريد السلامالخارجية الأمريكية: واشنطن لا تريد تكرار الصراع في أوكرانيا في حال التوصل إلى تسوية
https://sarabic.ae/20250122/100-يوم-على-المحك-تعليمات-جديدة-من-ترامب-لإنهاء-أزمة-أوكرانيا-1097032413.html
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: روسيا مستعدة للحوار المتكافئ مع الولايات المتحدة لكن لا إشارات بعد
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لحوار متكافئ مع الولايات المتحدة، وموسكو تنتظر إشارات من واشنطن، لكنها لم تتلق أي إشارات حتى الآن.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لتصريحات ترامب الجديدة بشأن سياسة العقوبات تجاه روسيا: "نحن بالطبع نراقب عن كثب كل الخطابات والتصريحات. نحن نسجل بعناية كل الفروق الدقيقة، ونظل مستعدين للحوار، وقد تحدث الرئيس بوتين عن هذا في مناسبات عديدة. نريد حوار متكافئ، نريد حوار يحترم الطرفين، وهذا الحوار جرى بين الرئيسين، خلال رئاسة ترامب الأولى، ونحن ننتظر الإشارات، ننتظر الإشارات التي لم تصل بعد".
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، قال ترامب إنه لا يريد إيذاء روسيا
ودعا إلى إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهدد بفرض عقوبات جديدة ورسوم جمركية على جميع الصادرات الروسية إلى الولايات المتحدة إذا لم تفعل ذلك.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس ترامب أوعز إلى مبعوثه الخاص بشأن أوكرانيا، كيث كيلوغ، بتحقيق نهاية للصراع الأوكراني
في غضون 100 يوم.
كما عبّر ترامب عن أمله في بدء المفاوضات
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا ثقته بقدرته على تحقيق تسوية شاملة عبر الحوار.