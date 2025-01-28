https://sarabic.ae/20250128/الكرملين-يعلق-على-التصريحات-بشأن-محاولة-إدارة-بايدن-اغتيال-بوتين-1097237665.html
الكرملين يعلق على التصريحات بشأن محاولة إدارة بايدن "اغتيال بوتين"
الكرملين يعلق على التصريحات بشأن محاولة إدارة بايدن "اغتيال بوتين"
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الخاصة الروسية تتخذ باستمرار جميع التدابير لضمان سلامة الرئيس فلاديمير بوتين. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T11:37+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين تعليقا على تصريحات الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، حول نية إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن اغتيال بوتين: "تتخذ الأجهزة الخاصة الروسية باستمرار جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة العامة، وبالطبع سلامة الأشخاص الذين يتمتعون بحماية الدولة، وفي المقام الأول رئيس الدولة".وأردف كارلسون، خلال مقابلة أجراها: "أنتوني بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي السابق)، كان يدفع بقوة نحو إثارة حرب حقيقية، حتى من خلال محاولة اغتيال بوتين على سبيل المثال، الأمر الذي حاولت إدارة بايدن فعله، لقد حاولوا قتل بوتين".إلا أن كارلسون لم يتوسع بالحديث عن كيفية أو توقيت محاولة القتل، ولم يقدم براهين تثبت صحة تصريحاته.
https://sarabic.ae/20250128/الصحفي-الأمريكي-كارلسون-يؤكد-تخطيط-إدارة-بايدن-لـاغتيال-بوتين-فيديو-1097228782.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الكرملين يعلق على التصريحات بشأن محاولة إدارة بايدن "اغتيال بوتين"
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الخاصة الروسية تتخذ باستمرار جميع التدابير لضمان سلامة الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال بيسكوف للصحفيين تعليقا على تصريحات الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، حول نية إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن اغتيال بوتين: "تتخذ الأجهزة الخاصة الروسية باستمرار جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة العامة، وبالطبع سلامة الأشخاص الذين يتمتعون بحماية الدولة، وفي المقام الأول رئيس الدولة".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، عن محاولة إدارة رئيس الولايات المتحدة السابق، جو بايدن، قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأردف كارلسون، خلال مقابلة أجراها: "أنتوني بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي السابق)، كان يدفع بقوة نحو إثارة حرب حقيقية، حتى من خلال محاولة اغتيال بوتين على سبيل المثال، الأمر الذي حاولت إدارة بايدن فعله، لقد حاولوا قتل بوتين".
إلا أن كارلسون لم يتوسع بالحديث عن كيفية أو توقيت محاولة القتل، ولم يقدم براهين تثبت صحة تصريحاته.