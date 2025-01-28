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بوتين: روسيا لديها كل الموارد اللازمة لتطوير صناعة الطيران المسير
بوتين: روسيا لديها كل الموارد اللازمة لتطوير صناعة الطيران المسير
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لديها كل الموارد اللازمة لتطوير صناعة الطيران المسيّر. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع حول تطوير صناعة الطيران المسيّر: "هذا المجال ينبغي أن يصبح أحد المجالات الرئيسية في التطور التكنولوجي في روسيا، لدينا الموارد اللازمة لحل هذه المهام، والأهم من ذلك، الإمكانات الهائلة من علمائنا ومصممينا ومهندسينا وعمالنا ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا".وقال بوتين: "هدفنا أوسع بكثير، بحلول عام 2030، يجب أن تصبح روسيا واحدة من رواد التكنولوجيا العالميين في مجال أنظمة الطائرات المسيّرة".وقال: "من المقرر إنشاء 48 مركزا لتطوير مجال الطائرات المسيرة خلال العقد الحالي، مؤكدا أن 15 مركزا قد تم افتتاحها بالفعل حتى الآن.وطلب بوتين من الحكومة أن تدعم بكفاءة طموحات شركات التكنولوجيا المحلية في دخول الأسواق العالمية.
https://sarabic.ae/20250128/بوتين-اتفاقيات-إسطنبول-لعام-2022-كانت-مبنية-على-مقترحات-أوكرانية-1097249837.html
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روسيا

بوتين: روسيا لديها كل الموارد اللازمة لتطوير صناعة الطيران المسير

20:09 GMT 28.01.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Sputnik . POOL
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لديها كل الموارد اللازمة لتطوير صناعة الطيران المسيّر.
وقال بوتين خلال اجتماع حول تطوير صناعة الطيران المسيّر: "هذا المجال ينبغي أن يصبح أحد المجالات الرئيسية في التطور التكنولوجي في روسيا، لدينا الموارد اللازمة لحل هذه المهام، والأهم من ذلك، الإمكانات الهائلة من علمائنا ومصممينا ومهندسينا وعمالنا ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا".

وأشار إلى أنه وبحلول عام 2030، يجب أن تصبح روسيا واحدة من رواد التكنولوجيا العالميين في مجال الطيران المسيّر.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
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وقال بوتين: "هدفنا أوسع بكثير، بحلول عام 2030، يجب أن تصبح روسيا واحدة من رواد التكنولوجيا العالميين في مجال أنظمة الطائرات المسيّرة".

وأضاف بوتين أنه من الضروري تسريع تطوير الصناعة بشكل جذري، كما ينبغي اتخاذ القرارات ذات الصلة في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه "يجب تمويل التدابير الرئيسية في هذا الشأن بما هو كاف".

وقال: "من المقرر إنشاء 48 مركزا لتطوير مجال الطائرات المسيرة خلال العقد الحالي، مؤكدا أن 15 مركزا قد تم افتتاحها بالفعل حتى الآن.
وطلب بوتين من الحكومة أن تدعم بكفاءة طموحات شركات التكنولوجيا المحلية في دخول الأسواق العالمية.
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