بين الدمار والخيمة... عائلات لبنانية تثبت أن العودة هي الخيار الوحيد... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
210 د
بلا قيود
عضو "فتح": تصريحات ترامب تدل على أنه موافق على إنهاء الوجود الفلسطيني
17:30 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
18:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:30 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير عسكري: أصبح لدينا لاعب هو سيمهد الأرضية لإنهاء النزاع في أوكرانيا
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ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
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29 د
مدار الليل والنهار
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بين الدمار والخيمة... عائلات لبنانية تثبت أن العودة هي الخيار الوحيد... فيديو
بين الدمار والخيمة... عائلات لبنانية تثبت أن العودة هي الخيار الوحيد... فيديو
سبوتنيك عربي
عكست مشاهد عودة العائلات اللبنانية إلى أرضهم في الجنوب إرادة أهل الجنوب في التمسك بأرضهم وتحدي الدمار، في رسالة واضحة بأن العودة هي الخيار الوحيد مهما كانت... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
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وفي خطوة تعكس التمسك بالجذور والأرض، قررت عائلة آل قاسم من بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان البقاء داخل خيمة بجانب منزلهم الذي دُمّر بالكامل خلال الحرب.وعبّرت إحدى أفراد العائلة، مريم قاسم، لوكالة "سبوتينك" عن قوة إرادتها قائلة: "الحمد لله عدنا إلى بلدتنا، هذا بيتي المهدم، أمس قضينا ليلتنا في باحة منزل جارنا، واليوم نصبنا خيمة وسنبيت ليلتنا هنا، قمنا بتأمين الكهرباء عبر مولد، وكل شيء أصبح جاهزًا، ولكن الأهم هو العودة إلى أرضنا، الله يرحم الشهداء، وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله".وفي مشهد آخر مليء بالألم والصمود، رافقت عدسة "سبوتنيك" المواطنة اللبنانية، صبحية رضا، التي دخلت إلى منزلها المدمر جزئيًا للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب، وبصوت يحمل الحزن والإيمان، أكدت صبحية أن ما أصاب منزلها من دمار ليس شيئًا مقارنة بمن قدموا أرواح أبنائهم في سبيل الوطن.وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.وينص أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.
https://sarabic.ae/20250128/لبنان-يوافق-على-استمرار-العمل-بتفاهم-وقف-إطلاق-مع-إسرائيل-حتى-18-فبراير-المقبل-1097223962.html
https://sarabic.ae/20250126/تمديد-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-بين-لبنان-وإسرائيل-وبيروت-تؤكد-التزامها-1097186574.html
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بين الدمار والخيمة... عائلات لبنانية تثبت أن العودة هي الخيار الوحيد... فيديو

13:52 GMT 28.01.2025 (تم التحديث: 13:54 GMT 28.01.2025)
© Sputnikبين الدمار والخيمة... عائلات لبنانية تثبت أن العودة هي الخيار الوحيد
بين الدمار والخيمة... عائلات لبنانية تثبت أن العودة هي الخيار الوحيد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
عكست مشاهد عودة العائلات اللبنانية إلى أرضهم في الجنوب إرادة أهل الجنوب في التمسك بأرضهم وتحدي الدمار، في رسالة واضحة بأن العودة هي الخيار الوحيد مهما كانت الظروف.
وفي خطوة تعكس التمسك بالجذور والأرض، قررت عائلة آل قاسم من بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان البقاء داخل خيمة بجانب منزلهم الذي دُمّر بالكامل خلال الحرب.
وعبّرت إحدى أفراد العائلة، مريم قاسم، لوكالة "سبوتينك" عن قوة إرادتها قائلة: "الحمد لله عدنا إلى بلدتنا، هذا بيتي المهدم، أمس قضينا ليلتنا في باحة منزل جارنا، واليوم نصبنا خيمة وسنبيت ليلتنا هنا، قمنا بتأمين الكهرباء عبر مولد، وكل شيء أصبح جاهزًا، ولكن الأهم هو العودة إلى أرضنا، الله يرحم الشهداء، وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله".
نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
لبنان يوافق على استمرار العمل بتفاهم وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير المقبل
03:57 GMT
وفي مشهد آخر مليء بالألم والصمود، رافقت عدسة "سبوتنيك" المواطنة اللبنانية، صبحية رضا، التي دخلت إلى منزلها المدمر جزئيًا للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب، وبصوت يحمل الحزن والإيمان، أكدت صبحية أن ما أصاب منزلها من دمار ليس شيئًا مقارنة بمن قدموا أرواح أبنائهم في سبيل الوطن.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني ومازال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبان بعضهما بعضا بانتهاكات متكررة.

بدء أهالي جنوب لبنان العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، جنوب لبنان 27 نوفمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
26 يناير, 23:10 GMT
وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.
وينص أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.
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