تبادل إطلاق النار على الحدود بين أمريكا والمكسيك

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نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
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الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
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عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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عضو "فتح": تصريحات ترامب تدل على أنه موافق على إنهاء الوجود الفلسطيني
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ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
18:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
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ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
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تبادل إطلاق النار على الحدود بين أمريكا والمكسيك
تبادل إطلاق النار على الحدود بين أمريكا والمكسيك
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل الإعلام الأمريكية، بوقوع حادث تبادل إطلاق النار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T02:16+0000
2025-01-28T02:16+0000
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وحسب وسائل الإعلام، فإن "دورية لحرس الحدود الأمريكي تعرضت لإطلاق نار بالقرب من مدينة فرونتون في ولاية تكساس الأمريكية"، مشيرة إلى أن أفراد حرس الحدود ردوا على النيران، دون سقوط ضحايا أو مصابين من أي طرف.ووقع الحادث عندما حاولت مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين عبور النهر على الحدود الأمريكية المكسيكية.وحسب السلطات الأمريكية، لم يتمكن أي مهاجر من دخول الأراضي الأمريكية، مشيرة إلى أنها تعتقد بأن الأشخاص الذين أطلقوا النار كانوا من أفراد عصابات المخدرات.يأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتخاذ إجراءات لضمان أمن الحدود والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية، حيث تم نشر تعزيزات إضافية من العسكريين.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن المكسيك رفضت، أمس الجمعة، السماح لطائرة عسكرية أمريكية، تقل مهاجرين مرحلين، بالهبوط، ما أدى إلى إحباط مؤقت لخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بترحيل المهاجرين المكسيكيين "غير الشرعيين" إلى بلادهم.ووفقاً لما ذكره مسؤولان في وزارة الدفاع الأمريكية، وشخص ثالث مطلع على الوضع، لقناة "إن بي سي" الأمريكية، قامت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز "سي- 17"، متجهتان إلى غواتيمالا، بنقل نحو 80 شخصاً في كل منهما، وغادرتا الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الجمعة، في حين لم تنطلق رحلة ثالثة، كان مقررا أن تتجه للمكسيك.
https://sarabic.ae/20250125/المكسيك-ترفض-استقبال-رحلة-طيران-قادمة-من-الولايات-المتحدة-على-متنها-مهاجرين-مرحلين-1097126317.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

تبادل إطلاق النار على الحدود بين أمريكا والمكسيك

02:16 GMT 28.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiقوات الجيش الأمريكي والمعدات العسكرية الأمريكية (الأسلحة الأمريكية) تصل بولندا، 7 فبراير 2022
قوات الجيش الأمريكي والمعدات العسكرية الأمريكية (الأسلحة الأمريكية) تصل بولندا، 7 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
أفادت وسائل الإعلام الأمريكية، بوقوع حادث تبادل إطلاق النار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وحسب وسائل الإعلام، فإن "دورية لحرس الحدود الأمريكي تعرضت لإطلاق نار بالقرب من مدينة فرونتون في ولاية تكساس الأمريكية"، مشيرة إلى أن أفراد حرس الحدود ردوا على النيران، دون سقوط ضحايا أو مصابين من أي طرف.
ووقع الحادث عندما حاولت مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين عبور النهر على الحدود الأمريكية المكسيكية.
طائرة عسكرية تحمل مواطنين فرنسيين من مدينة ووهان الصينية المنكوبة بفيروس كورونا على مدرج قاعدة جوية عسكرية يوم الجمعة 31 يناير 2020 في إيستر جنوب فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
المكسيك ترفض استقبال طائرة قادمة من أمريكا تقل مهاجرين مرحلين
25 يناير, 01:05 GMT
وحسب السلطات الأمريكية، لم يتمكن أي مهاجر من دخول الأراضي الأمريكية، مشيرة إلى أنها تعتقد بأن الأشخاص الذين أطلقوا النار كانوا من أفراد عصابات المخدرات.
يأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتخاذ إجراءات لضمان أمن الحدود والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية، حيث تم نشر تعزيزات إضافية من العسكريين.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن المكسيك رفضت، أمس الجمعة، السماح لطائرة عسكرية أمريكية، تقل مهاجرين مرحلين، بالهبوط، ما أدى إلى إحباط مؤقت لخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بترحيل المهاجرين المكسيكيين "غير الشرعيين" إلى بلادهم.
ووفقاً لما ذكره مسؤولان في وزارة الدفاع الأمريكية، وشخص ثالث مطلع على الوضع، لقناة "إن بي سي" الأمريكية، قامت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز "سي- 17"، متجهتان إلى غواتيمالا، بنقل نحو 80 شخصاً في كل منهما، وغادرتا الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الجمعة، في حين لم تنطلق رحلة ثالثة، كان مقررا أن تتجه للمكسيك.
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