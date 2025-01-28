https://sarabic.ae/20250128/تبادل-إطلاق-النار-على-الحدود-بين-أمريكا-والمكسيك-1097223056.html
تبادل إطلاق النار على الحدود بين أمريكا والمكسيك
تبادل إطلاق النار على الحدود بين أمريكا والمكسيك
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل الإعلام الأمريكية، بوقوع حادث تبادل إطلاق النار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T02:16+0000
2025-01-28T02:16+0000
2025-01-28T02:16+0000
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وحسب وسائل الإعلام، فإن "دورية لحرس الحدود الأمريكي تعرضت لإطلاق نار بالقرب من مدينة فرونتون في ولاية تكساس الأمريكية"، مشيرة إلى أن أفراد حرس الحدود ردوا على النيران، دون سقوط ضحايا أو مصابين من أي طرف.ووقع الحادث عندما حاولت مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين عبور النهر على الحدود الأمريكية المكسيكية.وحسب السلطات الأمريكية، لم يتمكن أي مهاجر من دخول الأراضي الأمريكية، مشيرة إلى أنها تعتقد بأن الأشخاص الذين أطلقوا النار كانوا من أفراد عصابات المخدرات.يأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتخاذ إجراءات لضمان أمن الحدود والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية، حيث تم نشر تعزيزات إضافية من العسكريين.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن المكسيك رفضت، أمس الجمعة، السماح لطائرة عسكرية أمريكية، تقل مهاجرين مرحلين، بالهبوط، ما أدى إلى إحباط مؤقت لخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بترحيل المهاجرين المكسيكيين "غير الشرعيين" إلى بلادهم.ووفقاً لما ذكره مسؤولان في وزارة الدفاع الأمريكية، وشخص ثالث مطلع على الوضع، لقناة "إن بي سي" الأمريكية، قامت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز "سي- 17"، متجهتان إلى غواتيمالا، بنقل نحو 80 شخصاً في كل منهما، وغادرتا الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الجمعة، في حين لم تنطلق رحلة ثالثة، كان مقررا أن تتجه للمكسيك.
https://sarabic.ae/20250125/المكسيك-ترفض-استقبال-رحلة-طيران-قادمة-من-الولايات-المتحدة-على-متنها-مهاجرين-مرحلين-1097126317.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
تبادل إطلاق النار على الحدود بين أمريكا والمكسيك
أفادت وسائل الإعلام الأمريكية، بوقوع حادث تبادل إطلاق النار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وحسب وسائل الإعلام، فإن "دورية لحرس الحدود الأمريكي تعرضت لإطلاق نار بالقرب من مدينة فرونتون في ولاية تكساس الأمريكية"، مشيرة إلى أن أفراد حرس الحدود ردوا على النيران، دون سقوط ضحايا أو مصابين من أي طرف.
ووقع الحادث عندما حاولت مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين عبور النهر على الحدود الأمريكية المكسيكية.
وحسب السلطات الأمريكية، لم يتمكن أي مهاجر من دخول الأراضي الأمريكية، مشيرة إلى أنها تعتقد بأن الأشخاص الذين أطلقوا النار كانوا من أفراد عصابات المخدرات.
يأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتخاذ إجراءات لضمان أمن الحدود والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية، حيث تم نشر تعزيزات إضافية من العسكريين.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن المكسيك رفضت، أمس الجمعة، السماح لطائرة عسكرية أمريكية، تقل مهاجرين مرحلين، بالهبوط، ما أدى إلى إحباط مؤقت لخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بترحيل المهاجرين المكسيكيين "غير الشرعيين" إلى بلادهم.
ووفقاً لما ذكره مسؤولان في وزارة الدفاع الأمريكية، وشخص ثالث مطلع على الوضع، لقناة "إن بي سي
" الأمريكية، قامت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز "سي- 17"، متجهتان إلى غواتيمالا، بنقل نحو 80 شخصاً في كل منهما، وغادرتا الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الجمعة، في حين لم تنطلق رحلة ثالثة، كان مقررا أن تتجه للمكسيك.