https://sarabic.ae/20250128/تصويت-هل-يمكن-أن-تتفوق-التطبيقات-الصينية-على-نظيراتها-الأمريكية-في-الأسواق-العالمية؟-1097241446.html

تصويت... هل يمكن أن تتفوق التطبيقات الصينية على نظيراتها الأمريكية في الأسواق العالمية؟

تصويت... هل يمكن أن تتفوق التطبيقات الصينية على نظيراتها الأمريكية في الأسواق العالمية؟

سبوتنيك عربي

انهارت أسهم عدد من شركات التكنولوجيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بسبب أحد التطبيقات الصينية، ما أدى إلى تراجع أسهم التكنولوجيا الأمريكية بنسبة 17 في المئة. 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T13:16+0000

2025-01-28T13:16+0000

2025-01-28T13:16+0000

وسائط متعددة

استطلاعات الرأي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102662/93/1026629309_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_777d4c24a9c4a7a088c0bfc8dfd2d5ed.jpg

انخفض مؤشر "ناسداك" المركب الأمريكي الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا بأكثر من 3%، في حين هبطت الأسهم الفردية بنسبة 17% أو أكثر في التعاملات، مع اكتساب تطبيق "ديب سيك" الصيني، وهو منافس لبرنامج الدردشة الآلي "تشات جي بي تي" من (OpenAI)، شعبية كبيرة، حسبما أظهرت بيانات التداول.وتصدرت شركة "ديب سيك" الصينية، وهي منافس لبرنامج "تشات جي بي تي"، التابع لشركة OpenAI، مخططات تطبيقات الهاتف المحمول في عدد من البلدان بعد إصدار نسخة جديدة من مساعدها، ما أدى إلى جنون أسواق الأسهم.وأعلنت شركة "ديب سيك" الصينية في 20 يناير/ كانون الثاني، عن إصدار نسخة (R1) من مساعدها الذكي (AI)، والذي يقول موقعها على الإنترنت إنه على قدم المساواة مع "تشات جي بي تي".برأيك... هل من الممكن أن تحل التطبيقات الصينية محل نظيراتها الأمريكية في الأسواق العالمية؟تصويت... ما هي توقعاتك لعام 2025؟تصويت... هل أنت مع شراء "بيتكوين" بعد اقترابه من 100 ألف دولار؟

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

استطلاعات الرأي, опросы