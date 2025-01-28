تصويت... هل يمكن أن تتفوق التطبيقات الصينية على نظيراتها الأمريكية في الأسواق العالمية؟

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
210 د
بلا قيود
عضو "فتح": تصريحات ترامب تدل على أنه موافق على إنهاء الوجود الفلسطيني
17:30 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
18:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:30 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:27 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: أصبح لدينا لاعب هو سيمهد الأرضية لإنهاء النزاع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
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29 د
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https://sarabic.ae/20250128/تصويت-هل-يمكن-أن-تتفوق-التطبيقات-الصينية-على-نظيراتها-الأمريكية-في-الأسواق-العالمية؟-1097241446.html
تصويت... هل يمكن أن تتفوق التطبيقات الصينية على نظيراتها الأمريكية في الأسواق العالمية؟
تصويت... هل يمكن أن تتفوق التطبيقات الصينية على نظيراتها الأمريكية في الأسواق العالمية؟
سبوتنيك عربي
انهارت أسهم عدد من شركات التكنولوجيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بسبب أحد التطبيقات الصينية، ما أدى إلى تراجع أسهم التكنولوجيا الأمريكية بنسبة 17 في المئة. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
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انخفض مؤشر "ناسداك" المركب الأمريكي الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا بأكثر من 3%، في حين هبطت الأسهم الفردية بنسبة 17% أو أكثر في التعاملات، مع اكتساب تطبيق "ديب سيك" الصيني، وهو منافس لبرنامج الدردشة الآلي "تشات جي بي تي" من (OpenAI)، شعبية كبيرة، حسبما أظهرت بيانات التداول.وتصدرت شركة "ديب سيك" الصينية، وهي منافس لبرنامج "تشات جي بي تي"، التابع لشركة OpenAI، مخططات تطبيقات الهاتف المحمول في عدد من البلدان بعد إصدار نسخة جديدة من مساعدها، ما أدى إلى جنون أسواق الأسهم.وأعلنت شركة "ديب سيك" الصينية في 20 يناير/ كانون الثاني، عن إصدار نسخة (R1) من مساعدها الذكي (AI)، والذي يقول موقعها على الإنترنت إنه على قدم المساواة مع "تشات جي بي تي".برأيك... هل من الممكن أن تحل التطبيقات الصينية محل نظيراتها الأمريكية في الأسواق العالمية؟تصويت... ما هي توقعاتك لعام 2025؟تصويت... هل أنت مع شراء "بيتكوين" بعد اقترابه من 100 ألف دولار؟
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استطلاعات الرأي, опросы
استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... هل يمكن أن تتفوق التطبيقات الصينية على نظيراتها الأمريكية في الأسواق العالمية؟

13:16 GMT 28.01.2025
© AP Photo / Andy Wongتطبيقات للهواتف الذكية
تطبيقات للهواتف الذكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Andy Wong
تابعنا عبر
انهارت أسهم عدد من شركات التكنولوجيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بسبب أحد التطبيقات الصينية، ما أدى إلى تراجع أسهم التكنولوجيا الأمريكية بنسبة 17 في المئة.
انخفض مؤشر "ناسداك" المركب الأمريكي الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا بأكثر من 3%، في حين هبطت الأسهم الفردية بنسبة 17% أو أكثر في التعاملات، مع اكتساب تطبيق "ديب سيك" الصيني، وهو منافس لبرنامج الدردشة الآلي "تشات جي بي تي" من (OpenAI)، شعبية كبيرة، حسبما أظهرت بيانات التداول.
وتصدرت شركة "ديب سيك" الصينية، وهي منافس لبرنامج "تشات جي بي تي"، التابع لشركة OpenAI، مخططات تطبيقات الهاتف المحمول في عدد من البلدان بعد إصدار نسخة جديدة من مساعدها، ما أدى إلى جنون أسواق الأسهم.

وفي متجر تطبيقات "آبل"، احتل مساعد "ديب سيك" المركز الأول في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والإمارات العربية المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية والصين، متفوقًا على "تشات جي بي تي"، الذي جاء في المركز الثاني أو الثالث هناك، ولم يصل إلى المراكز الخمسة الأولى في الصين.

وأعلنت شركة "ديب سيك" الصينية في 20 يناير/ كانون الثاني، عن إصدار نسخة (R1) من مساعدها الذكي (AI)، والذي يقول موقعها على الإنترنت إنه على قدم المساواة مع "تشات جي بي تي".
برأيك... هل من الممكن أن تحل التطبيقات الصينية محل نظيراتها الأمريكية في الأسواق العالمية؟
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