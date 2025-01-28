https://sarabic.ae/20250128/تصويت-هل-يمكن-أن-تتفوق-التطبيقات-الصينية-على-نظيراتها-الأمريكية-في-الأسواق-العالمية؟-1097241446.html
تصويت... هل يمكن أن تتفوق التطبيقات الصينية على نظيراتها الأمريكية في الأسواق العالمية؟
تصويت... هل يمكن أن تتفوق التطبيقات الصينية على نظيراتها الأمريكية في الأسواق العالمية؟
سبوتنيك عربي
انهارت أسهم عدد من شركات التكنولوجيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بسبب أحد التطبيقات الصينية، ما أدى إلى تراجع أسهم التكنولوجيا الأمريكية بنسبة 17 في المئة. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T13:16+0000
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انخفض مؤشر "ناسداك" المركب الأمريكي الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا بأكثر من 3%، في حين هبطت الأسهم الفردية بنسبة 17% أو أكثر في التعاملات، مع اكتساب تطبيق "ديب سيك" الصيني، وهو منافس لبرنامج الدردشة الآلي "تشات جي بي تي" من (OpenAI)، شعبية كبيرة، حسبما أظهرت بيانات التداول.وتصدرت شركة "ديب سيك" الصينية، وهي منافس لبرنامج "تشات جي بي تي"، التابع لشركة OpenAI، مخططات تطبيقات الهاتف المحمول في عدد من البلدان بعد إصدار نسخة جديدة من مساعدها، ما أدى إلى جنون أسواق الأسهم.وأعلنت شركة "ديب سيك" الصينية في 20 يناير/ كانون الثاني، عن إصدار نسخة (R1) من مساعدها الذكي (AI)، والذي يقول موقعها على الإنترنت إنه على قدم المساواة مع "تشات جي بي تي".برأيك... هل من الممكن أن تحل التطبيقات الصينية محل نظيراتها الأمريكية في الأسواق العالمية؟تصويت... ما هي توقعاتك لعام 2025؟تصويت... هل أنت مع شراء "بيتكوين" بعد اقترابه من 100 ألف دولار؟
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استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... هل يمكن أن تتفوق التطبيقات الصينية على نظيراتها الأمريكية في الأسواق العالمية؟
انهارت أسهم عدد من شركات التكنولوجيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بسبب أحد التطبيقات الصينية، ما أدى إلى تراجع أسهم التكنولوجيا الأمريكية بنسبة 17 في المئة.
انخفض مؤشر "ناسداك" المركب الأمريكي الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا بأكثر من 3%، في حين هبطت الأسهم الفردية بنسبة 17% أو أكثر في التعاملات، مع اكتساب تطبيق "ديب سيك" الصيني، وهو منافس لبرنامج الدردشة الآلي "تشات جي بي تي" من (OpenAI)، شعبية كبيرة، حسبما أظهرت بيانات التداول.
وتصدرت شركة "ديب سيك" الصينية، وهي منافس لبرنامج "تشات جي بي تي"، التابع لشركة OpenAI، مخططات تطبيقات الهاتف المحمول في عدد من البلدان بعد إصدار نسخة جديدة من مساعدها، ما أدى إلى جنون أسواق الأسهم.
وفي متجر تطبيقات "آبل"، احتل مساعد "ديب سيك" المركز الأول في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والإمارات العربية المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية والصين، متفوقًا على "تشات جي بي تي"، الذي جاء في المركز الثاني أو الثالث هناك، ولم يصل إلى المراكز الخمسة الأولى في الصين.
وأعلنت شركة "ديب سيك" الصينية في 20 يناير/ كانون الثاني، عن إصدار نسخة (R1) من مساعدها الذكي (AI)، والذي يقول موقعها على الإنترنت إنه على قدم المساواة مع "تشات جي بي تي".
برأيك... هل من الممكن أن تحل التطبيقات الصينية محل نظيراتها الأمريكية في الأسواق العالمية؟