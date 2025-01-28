https://sarabic.ae/20250128/سفينة-تاريخية-إيطالية-ترسو-في-مدينة-جدة-لأول-مرة-ما-القصة-1097232543.html

سفينة تاريخية إيطالية ترسو في مدينة جدة لأول مرة... ما القصة؟.. فيديو

سفينة تاريخية إيطالية ترسو في مدينة جدة لأول مرة... ما القصة؟.. فيديو

سبوتنيك عربي

وصلت سفينة شراعية تابعة للبحرية الإيطالية إلى ميناء جدة غربي المملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن تظل فيها حتى الـ30 من الشهر الجاري. 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T10:05+0000

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السفينة التي تحمل اسم "أمريغو فيسبوتشي" تمثل رمزا تاريخيا للتقاليد البحرية الإيطالية، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، التي وصفتها بـ"عجوز البحرية الإيطالية".وأشارت الصحيفة إلى قول قائد السفينة الكابتن جوزيبي لاي، إن هذه الزيارة تتزامن مع انطلاق معرض "فيلاجيو إيطاليا" المتنقل، مشيرًا إلى أن زيارة هذه السفينة إلى ميناء جدة هي الأولى منذ تأسيس البحرية الإيطالية عام 1931.وتابع لاي: "توصف هذه السفينة بالسيدة العجوز، وتمثل زيارتها إلى جدة خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة أنها تحمل إرثاً بحريا وثقافيا إيطاليا مهما.وتابع: "هذه السفينة تقدم لمحة فريدة عن الثقافة الإيطالية التي تجمع بين التقاليد والحداثة".وبحسب الصحيفة، فإن السفينة التاريخية "أمريغو فيسبوتشي" بدأت جولتها العالمية من ميناء جنوة الإيطالية في 1 يوليو/ تموز 2023.ومنذ ذلك الحين زارت السفينة 31 دولة، ورست خلالها في 33 ميناء ضمن 5 قارات.وقبل وصولها إلى جدة، كانت المحطات السابقة للسفينة في مرسيليا ومسقط، بينما من المقرر أن تواصل رحلتها الحالية إلى مدينة العقبة الأردنية ثم الإسكندرية المصرية قبل عودتها المقررة إلى إيطاليا في مارس/ أذار 2025.

https://sarabic.ae/20230729/العثور-على-سفينة-شحن-رومانية-يعود-تاريخها-إلى-ما-قبل-الميلاد-فيديو-1079542216.html

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