https://sarabic.ae/20250129/الأردن-السفارة-الأمريكية-تأمر-11-منظمة-مدنية-بوقف-أنشطتها-1097269603.html
الأردن.. السفارة الأمريكية تأمر 11 منظمة مدنية بوقف أنشطتها
الأردن.. السفارة الأمريكية تأمر 11 منظمة مدنية بوقف أنشطتها
سبوتنيك عربي
أوقفت 11 منظمة مدنية أنشطتها بعد توجيهات من السفارة الأمريكية في الأردن بسبب قرار توقف الدعم المالي لمدة 3 أشهر. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T10:14+0000
2025-01-29T10:14+0000
2025-01-29T10:14+0000
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ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن السفارة الأمريكية في عمان أبلغت المنظمات التي تعمل على برامج ممولة من الخارجية الأمريكية بتجميد جميع الفعاليات بما في ذلك ورش التدريب المقررة سابقا. وقالت إن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لقرار وقف برامج الدعم والتمويل الخاصة بالعمل المدني. وبينما حاولت المنظمات إيجاد وسيلة لمواصلة أنشطتها التي كانت مقررة قبل صدور القرار، إلا أن السفارة الأمريكية في عمان أبلغت المسؤولين عن تلك المنظمات أن هذا الأمر غير ممكن.ولفتت السفارة الأمريكية في الأردن إلى أن هذا الأمر جزءا من قرار تجميد جميع المخصصات المالية التابعة لصناديق أمريكية تابعة لوزارة الخارجية بجميع أنحاء العالم.
https://sarabic.ae/20231207/برلماني-أردني-هناك-ضرورة-لمراجعة-التحالفات-الاستراتيجية--1083856069.html
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أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
الأردن.. السفارة الأمريكية تأمر 11 منظمة مدنية بوقف أنشطتها
أوقفت 11 منظمة مدنية أنشطتها بعد توجيهات من السفارة الأمريكية في الأردن بسبب قرار توقف الدعم المالي لمدة 3 أشهر.
ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن السفارة الأمريكية في عمان أبلغت المنظمات
التي تعمل على برامج ممولة من الخارجية الأمريكية بتجميد جميع الفعاليات بما في ذلك ورش التدريب المقررة سابقا.
وقالت إن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لقرار وقف برامج الدعم والتمويل
الخاصة بالعمل المدني.
وبينما حاولت المنظمات إيجاد وسيلة لمواصلة أنشطتها التي كانت مقررة قبل صدور القرار، إلا أن السفارة الأمريكية في عمان أبلغت المسؤولين عن تلك المنظمات أن هذا الأمر غير ممكن.
ولفتت السفارة الأمريكية في الأردن
إلى أن هذا الأمر جزءا من قرار تجميد جميع المخصصات المالية التابعة لصناديق أمريكية تابعة لوزارة الخارجية بجميع أنحاء العالم.