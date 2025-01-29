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روسيا تفرض قيودا مؤقتة على الطيران في مطاري بولكوفو وقازان لضمان سلامة الرحلات
روسيا تفرض قيودا مؤقتة على الطيران في مطاري بولكوفو وقازان لضمان سلامة الرحلات
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية (روس أفياتسيا)، صباح اليوم الأربعاء، بأنه لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية، تم فرض قيود مؤقتة على عمل مطاري بولكوفو في... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T00:21+0000
2025-01-29T00:21+0000
2025-01-29T00:52+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان نشرته الوكالة على قناتها في "تليغرام" أنه اعتبارًا من الساعة 02:56 بتوقيت موسكو، تم إغلاق حركة الاستقبال والإقلاع مؤقتًا في مطار بولكوفو. كما تم إيقاف حركة الطائرات في مطار قازان اعتبارًا من الساعة 00:55 بتوقيت موسكو.وأضاف البيان أن طواقم الطائرات ومراقبي الحركة الجوية وفرق المطارات تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الرحلات في كلا المطارين.
https://sarabic.ae/20250128/قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-26-طائرة-مسيرة-بمقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-1097256417.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا تفرض قيودا مؤقتة على الطيران في مطاري بولكوفو وقازان لضمان سلامة الرحلات
00:21 GMT 29.01.2025 (تم التحديث: 00:52 GMT 29.01.2025)
أفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية (روس أفياتسيا)، صباح اليوم الأربعاء، بأنه لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية، تم فرض قيود مؤقتة على عمل مطاري بولكوفو في سانت بطرسبرغ وقازان.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان نشرته الوكالة على قناتها في "تليغرام" أنه اعتبارًا من الساعة 02:56 بتوقيت موسكو، تم إغلاق حركة الاستقبال والإقلاع مؤقتًا في مطار بولكوفو. كما تم إيقاف حركة الطائرات في مطار قازان اعتبارًا من الساعة 00:55 بتوقيت موسكو.
وأضاف البيان أن طواقم الطائرات ومراقبي الحركة الجوية وفرق المطارات تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الرحلات في كلا المطارين.