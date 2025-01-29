https://sarabic.ae/20250129/حقوقي-سوداني-يكشف-لـسبوتنيك-الهدف-من-مطالبة-الجنائية-الدولية-ومجلس-الأمن-مجددا-بتسليم-البشير-1097289832.html

حقوقي سوداني يكشف لـ"سبوتنيك" الهدف من مطالبة الجنائية الدولية ومجلس الأمن مجددا بتسليم "البشير"

حقوقي سوداني يكشف لـ"سبوتنيك" الهدف من مطالبة الجنائية الدولية ومجلس الأمن مجددا بتسليم "البشير"

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور أحمد المفتي الحقوقي السوداني، مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، أن كل تصرف من مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية ICC، فيما يتعلق... 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T18:46+0000

2025-01-29T18:46+0000

2025-01-29T18:46+0000

حصري

أخبار العالم الآن

اتفاق السودان

أخبار السودان اليوم

عمر البشير

المحكمة الجنائية الدولية

إلغاء جلسة لمجلس الأمن الدولي

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

محمد حمدان حميدتي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104267/68/1042676843_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_70335a1251050a8a9a9c6b97720cb082.jpg

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن الوجه القانوني البحث للمحكمة الجنائية الدولية، هو ما يصدر من المحكمة بعيدا عن التأثيرات السياسية، أما الوجه الآخر (السياسي) فهو كل ما يصدر من مجلس الأمن لأنه جهاز سياسي بطبيعته.وأوضح المفتي، أن الوجه القانوني البحت، هو مثلما تحدث به، مستر خان المدعي العام للمحكمة الجنائية في زيارته الأخيرة للسودان عندما تحدث عن خيارات أخرى فيما يتعلق بالبشير ومساعديه بخلاف التسليم للمحكمة الجنائية الدولية، مثل تشكيل محكمة مختلطة من القضاء السوداني والقضاء القانوني الدولي، وأيضا إجراء محاكمات وطنية تتوفر فيها القدرة able، والرغبة will، وهما ما يتطلبهما ميثاق روما، لأن اختصاص المحكمة اختصاصا تكميليا للاختصاص القضائي الوطني وليس اختصاصا أصيلا، ولعل السبب في مقترحات خان هو أن النظام القضائي السوداني قد تغير بعد الثورة، والبشير لم يعد هو الرئيس ولابد من أخذ ذلك في الاعتبار.وعن الوجه الآخر لتلك المطالبات (السياسي) يرى مدير مركز الخرطوم، أنه متجذر في الموضوع لأن الإحالة للمحكمة لم تتم من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية، بل تمت من قبل مجلس الأمن بموجب الفقرة 13 من ميثاق روما، وعلاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية عليها تحفظات قانونية جمة، وهي التي جعلت المحكمة تُؤسس خارج إطار الأمم المتحدة، لأن مجلس الأمن لا يملك الإحالة إلى محكمة العدل الدولية ICJ، وهي الجهاز القضائي للأمم المتحدة، ونظامها الأساسي جزء لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، فكيف يمنح الحق في الاحالة للمحكمة الجنائية الدولية ICC.وزعم المفتي، بأن موافقة مجلس الأمن مؤخرا على تسليم البشير وعبد الرحيم ، وأحمد هارون، هي مجرد ضغط لأغراض سياسية وليست قانونية، حيث أن وضعهما الحالي يتعارض مع ميثاق روما، لأن ذلك الوضع نتج بسبب عدم ممارسة مجلس الأمن لسلطته والتي هي عدم تأجيل المحاكمة لأكثر من سن ولا تستطيع المحكمة إجباره على ممارسة تلك السلطة التي تجاوزها مجلس الأمن عمليا من دون الإعلان عن ذلك.ولفت المفتي، إلى أن مطالبة مدعي المحكمة بالتسليم والذي لم يذكره عند آخر زيارة له للسودان، فإننا نعتقد أن سببها هو ما صدرعن بعض أعضاء مجلس الأمن من موافقة علي التسليم بطريقة عرضية وليس بقرار من المجلس، ولعل ذلك تخوفا من فيتو بعض الدول، ولذلك قد يكون الأمر مجرد "بندق في بحر".طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، السلطات السودانية بالكشف عن أماكن تواجد الرئيس السابق عمر البشير، ومساعديْه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أكد أعضاء في مجلس الأمن دعمهم لطلب المحكمة، مشيرين إلى أن الإفلات من العقاب تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليا في السودان.وفي تصريحات سابقة، قال عضو هيئة محامي الرئيس السابق إن البشير، البالغ من العمر 80 عاما، يحتاج متابعة صحية وفحوصات دورية في بعض الاحيان، وبعض المشاكل الصحية التي يعاني منها ربما تتطلب نقله إلى خارج البلاد لتلقي العلاج.ويمثل البشير، أول رئيس سوداني يتم محاكمته حضوريا على خلفية اتهامات عدة أبرزها تقويض النظام الدستوري بالانقلاب على السلطة الدستورية عام 1989.ومنذ عام 2009، تطالب المحكمة الجنائية بتسليم البشير، الذي أطاحت احتجاجات عارمة في نيسان/ ابريل 2019 نظام حكمه.وكان البشير ومساعديْه قيد الاحتجاز عندما اندلعت الحرب الحالية في منتصف نيسان/ أبريل 2023، ولم تكشف السلطات السودانية حتى الآن عن مكانهم بعد اندلاع الحرب، لكن خان قال في إحاطته أمام مجلس الأمن: "نعرف جيداً أين يوجد المطلوب أحمد هارون".وفي تصريحات سابقة، أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن البشير "في مكان آمن"، فيما تتهمه المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوقية السلطات السودانية، بـ"التستر على المطلوبين الثلاثة".ومع اندلاع الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023، تم احتجازه في قاعدة عسكرية في أم درمان التابعة للعاصمة الخرطوم، التي تخضع لسيطرة الجيش.وبينما تأثرت أم درمان بالحرب، فإن تلك الحرب لم تصل إلى مدينة مروي، التي تبعد عنها نحو 340 كيلومترا إلى الشمال.

https://sarabic.ae/20250128/المحكمة-الجنائية-الدولية-تطالب-السودان-بتسليم-عمر-البشير-1097222487.html

https://sarabic.ae/20250129/السودان-الدعم-السريع-تعلن-مقتل-أحد-أبرز-قادتها-الميدانيين-1097284970.html

الخرطوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار العالم الآن, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, عمر البشير, المحكمة الجنائية الدولية, إلغاء جلسة لمجلس الأمن الدولي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, محمد حمدان حميدتي, الخرطوم