https://sarabic.ae/20250129/روسيا-تدعو-جمهورية-الكونغو-الديمقراطية-لضمان-حماية-البعثات-الدبلوماسية-الأجنبية-1097257315.html
روسيا تدعو جمهورية الكونغو الديمقراطية لضمان حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية
روسيا تدعو جمهورية الكونغو الديمقراطية لضمان حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية
سبوتنيك عربي
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تدعو جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ضمان حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية في ضوء هجمات... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T03:21+0000
2025-01-29T03:21+0000
2025-01-29T03:21+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "ندين أي هجمات أو أعمال عدوانية ضد البعثات الدبلوماسية الأجنبية، هذه الأفعال ليس لها علاقة بالمظاهرات السلمية".وأضاف: "نطالب كينشاسا بضمان حماية البعثات الأجنبية والموظفين الدبلوماسيين وفقًا لاتفاقية فيينا والالتزامات الدولية".احتجاجات حاشدةوشهدت كينشاسا، أمس الثلاثاء، احتجاجات حاشدة أمام سفارات فرنسا والولايات المتحدة ورواندا ودول أخرى.وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتدخل في الوضع شرقي البلاد حيث تخوض القوات الحكومية معارك مع جماعة "إم23". وتعرض عدد من المباني لأضرار مادية.يذكر أن جماعة "إم 23" المتمردة استأنفت الأعمال القتالية في محافظة كيفو الشمالية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عدة أسابيع، بعد فشل مفاوضات السلام مع الحكومة.واتهمت سلطات الكونغو الديمقراطية رواندا المجاورة بدعم المتمردين، ودعت لسحب قواتها من الجمهورية، فيما ترفض رواندا تلك الاتهامات.
https://sarabic.ae/20250128/متظاهرون-في-الكونغو-الديمقراطية-يهاجمون-سفارات-أمريكا-وفرنسا-وبلجيكا-فيديو-1097245263.html
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الكونغو, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الكونغو, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا تدعو جمهورية الكونغو الديمقراطية لضمان حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تدعو جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ضمان حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية في ضوء هجمات المتظاهرين على البعثات الأجنبية في البلاد.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "ندين أي هجمات أو أعمال عدوانية ضد البعثات الدبلوماسية الأجنبية، هذه الأفعال ليس لها علاقة بالمظاهرات السلمية".
وأضاف: "نطالب كينشاسا بضمان حماية البعثات الأجنبية والموظفين الدبلوماسيين وفقًا لاتفاقية فيينا والالتزامات الدولية".
وشهدت كينشاسا، أمس الثلاثاء، احتجاجات حاشدة أمام سفارات
فرنسا والولايات المتحدة ورواندا ودول أخرى.
وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتدخل في الوضع شرقي البلاد حيث تخوض القوات الحكومية معارك مع جماعة "إم23". وتعرض عدد من المباني لأضرار مادية.
يذكر أن جماعة "إم 23" المتمردة استأنفت الأعمال القتالية في محافظة كيفو الشمالية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عدة أسابيع، بعد فشل مفاوضات السلام مع الحكومة.
واتهمت سلطات الكونغو الديمقراطية رواندا المجاورة بدعم المتمردين، ودعت لسحب قواتها من الجمهورية، فيما ترفض رواندا تلك الاتهامات.