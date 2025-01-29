روسيا تدعو جمهورية الكونغو الديمقراطية لضمان حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية

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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
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البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: أصبح لدينا لاعب هو سيمهد الأرضية لإنهاء النزاع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
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29 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
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روسيا تدعو جمهورية الكونغو الديمقراطية لضمان حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية
روسيا تدعو جمهورية الكونغو الديمقراطية لضمان حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية
سبوتنيك عربي
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تدعو جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ضمان حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية في ضوء هجمات... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T03:21+0000
2025-01-29T03:21+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "ندين أي هجمات أو أعمال عدوانية ضد البعثات الدبلوماسية الأجنبية، هذه الأفعال ليس لها علاقة بالمظاهرات السلمية".وأضاف: "نطالب كينشاسا بضمان حماية البعثات الأجنبية والموظفين الدبلوماسيين وفقًا لاتفاقية فيينا والالتزامات الدولية".احتجاجات حاشدةوشهدت كينشاسا، أمس الثلاثاء، احتجاجات حاشدة أمام سفارات فرنسا والولايات المتحدة ورواندا ودول أخرى.وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتدخل في الوضع شرقي البلاد حيث تخوض القوات الحكومية معارك مع جماعة "إم23". وتعرض عدد من المباني لأضرار مادية.يذكر أن جماعة "إم 23" المتمردة استأنفت الأعمال القتالية في محافظة كيفو الشمالية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عدة أسابيع، بعد فشل مفاوضات السلام مع الحكومة.واتهمت سلطات الكونغو الديمقراطية رواندا المجاورة بدعم المتمردين، ودعت لسحب قواتها من الجمهورية، فيما ترفض رواندا تلك الاتهامات.
https://sarabic.ae/20250128/متظاهرون-في-الكونغو-الديمقراطية-يهاجمون-سفارات-أمريكا-وفرنسا-وبلجيكا-فيديو-1097245263.html
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روسيا تدعو جمهورية الكونغو الديمقراطية لضمان حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية

03:21 GMT 29.01.2025
© AP Photo / Samy Ntumba Shambuyiتظاهرة في كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية
تظاهرة في كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Samy Ntumba Shambuyi
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تدعو جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ضمان حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية في ضوء هجمات المتظاهرين على البعثات الأجنبية في البلاد.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "ندين أي هجمات أو أعمال عدوانية ضد البعثات الدبلوماسية الأجنبية، هذه الأفعال ليس لها علاقة بالمظاهرات السلمية".
تظاهرة في كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
متظاهرون في الكونغو الديمقراطية يهاجمون سفارات أمريكا وفرنسا وبلجيكا... فيديو
أمس, 14:57 GMT
وأضاف: "نطالب كينشاسا بضمان حماية البعثات الأجنبية والموظفين الدبلوماسيين وفقًا لاتفاقية فيينا والالتزامات الدولية".

احتجاجات حاشدة

وشهدت كينشاسا، أمس الثلاثاء، احتجاجات حاشدة أمام سفارات فرنسا والولايات المتحدة ورواندا ودول أخرى.
وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتدخل في الوضع شرقي البلاد حيث تخوض القوات الحكومية معارك مع جماعة "إم23". وتعرض عدد من المباني لأضرار مادية.
يذكر أن جماعة "إم 23" المتمردة استأنفت الأعمال القتالية في محافظة كيفو الشمالية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عدة أسابيع، بعد فشل مفاوضات السلام مع الحكومة.
واتهمت سلطات الكونغو الديمقراطية رواندا المجاورة بدعم المتمردين، ودعت لسحب قواتها من الجمهورية، فيما ترفض رواندا تلك الاتهامات.
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