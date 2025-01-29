ريال مدريد ومان سيتي وبايرن ميونخ... تعرف على المتأهلين إلى ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: أصبح لدينا لاعب هو سيمهد الأرضية لإنهاء النزاع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
12:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع بقاء القواعد العسكرية الروسية في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250129/ريال-مدريد-ومان-سيتي-وبايرن-ميونخ-تعرف-على-المتأهلين-إلى-ملحق-دور-الـ16-في-دوري-أبطال-أوروبا-1097293984.html
ريال مدريد ومان سيتي وبايرن ميونخ... تعرف على المتأهلين إلى ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد ومان سيتي وبايرن ميونخ... تعرف على المتأهلين إلى ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
سبوتنيك عربي
انتهت مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنظامها الجديد لموسم 2024 - 2025. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T23:51+0000
2025-01-29T23:51+0000
مجتمع
أخبار دوري أبطال أوروبا
منوعات
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
مانشستر سيتي
نادي بايرن ميونخ
نادي باريس سان جيرمان
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1c/1062826638_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e65fdf63302b4bb0c027d35ae5c92a7f.jpg
وتأهلت 8 أندية (أصحاب المراكز من الأول حتى الثامن) إلى دور الـ16 مباشرة وهم: "ليفربول، برشلونة، أرسنال، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، ليل، وأستون فيلا"، بعدما استطاعت هذه الفرق جمع أكبر عدد من النقاط.وسيتم تحديد الفرق الثمانية الأخرى المتأهلة إلى دور الـ16 بعد مواجهة الفرق من المراكز التاسع إلى الـ16 أمام الفرق من المراكز الـ17 إلى 24 في مواجهة إقصائية من ذهاب وإياب بالملحق ليتحدد 8 فرق أخرى إلى دور الـ16.وتأهل إلى ملحق دور الـ16 كل من: "أتالانتا، بوروسيا دورتموند، بايرن ميونخ، ريال مدريد، ميلان، أيندهوفن، بنفيكا، موناكو، بريست، فينورد، يوفنتوس، سلتيك، مانشستر سيتي، كلوب بروج، سبورتنج لشبونة، وباريس سان جيرمان".وودعت الفرق من المراكز الـ25 إلى 36 بطولة دوري الأبطال وانتهى الموسم الأوروبي بالنسبة لهم، فيما ستقام قرعة تحديد مواجهات الملحق يوم الجمعة المقبل 31 يناير/ كانون الثاني في تمام الساعة الواحدة ظهرا.ووفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فإن المواجهات التي تحددها القرعة المرتقبة يوم الجمعة المقبل ستكون على النحو التالي:المركز 9 أو 10 ضد المركز 23 أو 24.المركز 11 أو 12 ضد المركز 21 أو 22.المركز 13 أو 14 ضد المركز 19 أو 20.المركز 15 أو 16 ضد المركز 17 أو 18.ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب الملحق يومي 11 و12 فبراير / شباط المقبل، والإياب يوم 18 و19 من نفس الشهر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1c/1062826638_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4b09e0ca06ae9b58b5609776f5d4284d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار دوري أبطال أوروبا, منوعات, رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, مانشستر سيتي, نادي بايرن ميونخ, نادي باريس سان جيرمان, الأخبار
أخبار دوري أبطال أوروبا, منوعات, رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, مانشستر سيتي, نادي بايرن ميونخ, نادي باريس سان جيرمان, الأخبار

ريال مدريد ومان سيتي وبايرن ميونخ... تعرف على المتأهلين إلى ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

23:51 GMT 29.01.2025
© ANNE-CHRISTINE POUJOULATملعب "سان دوني" بالعاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022
ملعب سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
تابعنا عبر
انتهت مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنظامها الجديد لموسم 2024 - 2025.
وتأهلت 8 أندية (أصحاب المراكز من الأول حتى الثامن) إلى دور الـ16 مباشرة وهم: "ليفربول، برشلونة، أرسنال، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، ليل، وأستون فيلا"، بعدما استطاعت هذه الفرق جمع أكبر عدد من النقاط.
وسيتم تحديد الفرق الثمانية الأخرى المتأهلة إلى دور الـ16 بعد مواجهة الفرق من المراكز التاسع إلى الـ16 أمام الفرق من المراكز الـ17 إلى 24 في مواجهة إقصائية من ذهاب وإياب بالملحق ليتحدد 8 فرق أخرى إلى دور الـ16.
وتأهل إلى ملحق دور الـ16 كل من: "أتالانتا، بوروسيا دورتموند، بايرن ميونخ، ريال مدريد، ميلان، أيندهوفن، بنفيكا، موناكو، بريست، فينورد، يوفنتوس، سلتيك، مانشستر سيتي، كلوب بروج، سبورتنج لشبونة، وباريس سان جيرمان".
وودعت الفرق من المراكز الـ25 إلى 36 بطولة دوري الأبطال وانتهى الموسم الأوروبي بالنسبة لهم، فيما ستقام قرعة تحديد مواجهات الملحق يوم الجمعة المقبل 31 يناير/ كانون الثاني في تمام الساعة الواحدة ظهرا.
ووفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فإن المواجهات التي تحددها القرعة المرتقبة يوم الجمعة المقبل ستكون على النحو التالي:
المركز 9 أو 10 ضد المركز 23 أو 24.
المركز 11 أو 12 ضد المركز 21 أو 22.
المركز 13 أو 14 ضد المركز 19 أو 20.
المركز 15 أو 16 ضد المركز 17 أو 18.
ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب الملحق يومي 11 و12 فبراير / شباط المقبل، والإياب يوم 18 و19 من نفس الشهر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала