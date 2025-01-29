https://sarabic.ae/20250129/ريال-مدريد-ومان-سيتي-وبايرن-ميونخ-تعرف-على-المتأهلين-إلى-ملحق-دور-الـ16-في-دوري-أبطال-أوروبا-1097293984.html
ريال مدريد ومان سيتي وبايرن ميونخ... تعرف على المتأهلين إلى ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد ومان سيتي وبايرن ميونخ... تعرف على المتأهلين إلى ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
سبوتنيك عربي
انتهت مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنظامها الجديد لموسم 2024 - 2025. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T23:51+0000
2025-01-29T23:51+0000
2025-01-29T23:51+0000
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وتأهلت 8 أندية (أصحاب المراكز من الأول حتى الثامن) إلى دور الـ16 مباشرة وهم: "ليفربول، برشلونة، أرسنال، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، ليل، وأستون فيلا"، بعدما استطاعت هذه الفرق جمع أكبر عدد من النقاط.وسيتم تحديد الفرق الثمانية الأخرى المتأهلة إلى دور الـ16 بعد مواجهة الفرق من المراكز التاسع إلى الـ16 أمام الفرق من المراكز الـ17 إلى 24 في مواجهة إقصائية من ذهاب وإياب بالملحق ليتحدد 8 فرق أخرى إلى دور الـ16.وتأهل إلى ملحق دور الـ16 كل من: "أتالانتا، بوروسيا دورتموند، بايرن ميونخ، ريال مدريد، ميلان، أيندهوفن، بنفيكا، موناكو، بريست، فينورد، يوفنتوس، سلتيك، مانشستر سيتي، كلوب بروج، سبورتنج لشبونة، وباريس سان جيرمان".وودعت الفرق من المراكز الـ25 إلى 36 بطولة دوري الأبطال وانتهى الموسم الأوروبي بالنسبة لهم، فيما ستقام قرعة تحديد مواجهات الملحق يوم الجمعة المقبل 31 يناير/ كانون الثاني في تمام الساعة الواحدة ظهرا.ووفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فإن المواجهات التي تحددها القرعة المرتقبة يوم الجمعة المقبل ستكون على النحو التالي:المركز 9 أو 10 ضد المركز 23 أو 24.المركز 11 أو 12 ضد المركز 21 أو 22.المركز 13 أو 14 ضد المركز 19 أو 20.المركز 15 أو 16 ضد المركز 17 أو 18.ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب الملحق يومي 11 و12 فبراير / شباط المقبل، والإياب يوم 18 و19 من نفس الشهر.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار دوري أبطال أوروبا, منوعات, رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, مانشستر سيتي, نادي بايرن ميونخ, نادي باريس سان جيرمان, الأخبار
أخبار دوري أبطال أوروبا, منوعات, رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, مانشستر سيتي, نادي بايرن ميونخ, نادي باريس سان جيرمان, الأخبار
ريال مدريد ومان سيتي وبايرن ميونخ... تعرف على المتأهلين إلى ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
انتهت مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنظامها الجديد لموسم 2024 - 2025.
وتأهلت 8 أندية (أصحاب المراكز من الأول حتى الثامن) إلى دور الـ16 مباشرة وهم: "ليفربول، برشلونة، أرسنال، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، ليل، وأستون فيلا"، بعدما استطاعت هذه الفرق جمع أكبر عدد من النقاط.
وسيتم تحديد الفرق الثمانية الأخرى المتأهلة إلى دور الـ16 بعد مواجهة الفرق من المراكز التاسع إلى الـ16 أمام الفرق من المراكز الـ17 إلى 24 في مواجهة إقصائية من ذهاب وإياب بالملحق ليتحدد 8 فرق أخرى إلى دور الـ16.
وتأهل إلى ملحق دور الـ16 كل من: "أتالانتا، بوروسيا دورتموند، بايرن ميونخ، ريال مدريد، ميلان، أيندهوفن، بنفيكا، موناكو، بريست، فينورد، يوفنتوس، سلتيك، مانشستر سيتي، كلوب بروج، سبورتنج لشبونة، وباريس سان جيرمان".
وودعت الفرق من المراكز الـ25 إلى 36 بطولة دوري الأبطال وانتهى الموسم الأوروبي بالنسبة لهم، فيما ستقام قرعة تحديد مواجهات الملحق يوم الجمعة المقبل 31 يناير/ كانون الثاني في تمام الساعة الواحدة ظهرا.
ووفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فإن المواجهات التي تحددها القرعة المرتقبة يوم الجمعة المقبل ستكون على النحو التالي:
المركز 9 أو 10 ضد المركز 23 أو 24.
المركز 11 أو 12 ضد المركز 21 أو 22.
المركز 13 أو 14 ضد المركز 19 أو 20.
المركز 15 أو 16 ضد المركز 17 أو 18.
ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب الملحق يومي 11 و12 فبراير / شباط المقبل، والإياب يوم 18 و19 من نفس الشهر.