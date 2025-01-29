عبد العاطي: واشنطن تتفق معنا بشأن سد النهضة وتدخل ترامب في اتفاق غزة كان حاسما

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عرب بوينت بودكاست
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من الملعب
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10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
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مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
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بلا قيود
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غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
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29 د
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150 د
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183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
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أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
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29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
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صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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عبد العاطي: واشنطن تتفق معنا بشأن سد النهضة وتدخل ترامب في اتفاق غزة كان حاسما
عبد العاطي: واشنطن تتفق معنا بشأن سد النهضة وتدخل ترامب في اتفاق غزة كان حاسما
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، عددا من الملفات الإقليمية والدولية. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T09:09+0000
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جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، مساء الثلاثاء، أوضح خلالها عبد العاطي أن حواره مع روبيو جرى على هامش جلسة الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان في جنيف.ولفت إلى أن المباحثات شملت مستقبل القضية الفلسطينية واليوم التالي في غزة، إضافة إلى الأوضاع في سوريا وليبيا.وقال عبد العاطي: "هناك تقارب كبير مع الجانب الأمريكي في المواقف وخاصة قضية سد النهضة التي تمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر"، مشيرًا إلى أن واشنطن تعترف بحقوق مصر المائية بصورة كاملة.وأوضح وزير الخارجية المصري إلى أن الفترة الرئاسية الأولى لترامب، شهدت التوصل لاتفاق تشغيل وملء سد النهضة بدعم من واشنطن لكن لم يتم التوقع عليه من إثيوبيا التي تراجعت في يوم التوقيع".وتابع: "كان ذلك الاتفاق يسمح لإثيوبيا بتوليد الكهرباء بنسبة 80 في المئة في موسم الجفاف لتحقيق مصلحتها في تحقيق التنمية وفي ذات الوقت كان يحفظ حق مصر في الحياة".وعن الوضع في غزة، قال وزير الخارجية المصري إن ترامب طرح رؤيته فيما يتعلق بحل الدولتين خلال ولايته الأولى، مضيفا: "نسعى مع إدارته الحالية لتنفيذ تلك الرؤية".وأردف: "لم يكن من الممكن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لولا انخراط إدارة ترامب في المباحثات الخاصة به، قبل توليها مهام منصبها رسميا".
https://sarabic.ae/20201225/إثيوبيا-ترامب-كان-لديه-فهم-خاطئ-عن-سد-النهضة-وسنعمل-مع-بايدن-لشرح-رؤيتنا-1047623402.html
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عبد العاطي: واشنطن تتفق معنا بشأن سد النهضة وتدخل ترامب في اتفاق غزة كان حاسما

09:09 GMT 29.01.2025 (تم التحديث: 09:21 GMT 29.01.2025)
© Getty Images / picture alliance / Contributorوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributor
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قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، عددا من الملفات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، مساء الثلاثاء، أوضح خلالها عبد العاطي أن حواره مع روبيو جرى على هامش جلسة الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان في جنيف.
سد النهضة، إثيوبيا يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2020
إثيوبيا: ترامب كان لديه فهم خاطئ عن سد النهضة وسنعمل مع بايدن لشرح رؤيتنا
25 ديسمبر 2020, 13:11 GMT
ولفت إلى أن المباحثات شملت مستقبل القضية الفلسطينية واليوم التالي في غزة، إضافة إلى الأوضاع في سوريا وليبيا.
وقال عبد العاطي: "هناك تقارب كبير مع الجانب الأمريكي في المواقف وخاصة قضية سد النهضة التي تمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر"، مشيرًا إلى أن واشنطن تعترف بحقوق مصر المائية بصورة كاملة.
وأوضح وزير الخارجية المصري إلى أن الفترة الرئاسية الأولى لترامب، شهدت التوصل لاتفاق تشغيل وملء سد النهضة بدعم من واشنطن لكن لم يتم التوقع عليه من إثيوبيا التي تراجعت في يوم التوقيع".
وتابع: "كان ذلك الاتفاق يسمح لإثيوبيا بتوليد الكهرباء بنسبة 80 في المئة في موسم الجفاف لتحقيق مصلحتها في تحقيق التنمية وفي ذات الوقت كان يحفظ حق مصر في الحياة".
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
أول رد مصري على تصريح ترامب بشأن "نقل سكان غزة"
26 يناير, 20:58 GMT
وعن الوضع في غزة، قال وزير الخارجية المصري إن ترامب طرح رؤيته فيما يتعلق بحل الدولتين خلال ولايته الأولى، مضيفا: "نسعى مع إدارته الحالية لتنفيذ تلك الرؤية".
وأردف: "لم يكن من الممكن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لولا انخراط إدارة ترامب في المباحثات الخاصة به، قبل توليها مهام منصبها رسميا".
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