https://sarabic.ae/20250129/وزير-الخارجية-المصري-واشنطن-تتوافق-معنا-بشأن-سد-النهضة-وتدخل-ترامب-كان-حاسما-في-اتفاق-غزة-1097264270.html
عبد العاطي: واشنطن تتفق معنا بشأن سد النهضة وتدخل ترامب في اتفاق غزة كان حاسما
عبد العاطي: واشنطن تتفق معنا بشأن سد النهضة وتدخل ترامب في اتفاق غزة كان حاسما
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، عددا من الملفات الإقليمية والدولية. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، مساء الثلاثاء، أوضح خلالها عبد العاطي أن حواره مع روبيو جرى على هامش جلسة الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان في جنيف.ولفت إلى أن المباحثات شملت مستقبل القضية الفلسطينية واليوم التالي في غزة، إضافة إلى الأوضاع في سوريا وليبيا.وقال عبد العاطي: "هناك تقارب كبير مع الجانب الأمريكي في المواقف وخاصة قضية سد النهضة التي تمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر"، مشيرًا إلى أن واشنطن تعترف بحقوق مصر المائية بصورة كاملة.وأوضح وزير الخارجية المصري إلى أن الفترة الرئاسية الأولى لترامب، شهدت التوصل لاتفاق تشغيل وملء سد النهضة بدعم من واشنطن لكن لم يتم التوقع عليه من إثيوبيا التي تراجعت في يوم التوقيع".وتابع: "كان ذلك الاتفاق يسمح لإثيوبيا بتوليد الكهرباء بنسبة 80 في المئة في موسم الجفاف لتحقيق مصلحتها في تحقيق التنمية وفي ذات الوقت كان يحفظ حق مصر في الحياة".وعن الوضع في غزة، قال وزير الخارجية المصري إن ترامب طرح رؤيته فيما يتعلق بحل الدولتين خلال ولايته الأولى، مضيفا: "نسعى مع إدارته الحالية لتنفيذ تلك الرؤية".وأردف: "لم يكن من الممكن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لولا انخراط إدارة ترامب في المباحثات الخاصة به، قبل توليها مهام منصبها رسميا".
https://sarabic.ae/20201225/إثيوبيا-ترامب-كان-لديه-فهم-خاطئ-عن-سد-النهضة-وسنعمل-مع-بايدن-لشرح-رؤيتنا-1047623402.html
https://sarabic.ae/20250126/أول-رد-مصري-على-تصريح-ترامب-بشأن-نقل-سكان-غزة-1097186075.html
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عبد العاطي: واشنطن تتفق معنا بشأن سد النهضة وتدخل ترامب في اتفاق غزة كان حاسما
09:09 GMT 29.01.2025 (تم التحديث: 09:21 GMT 29.01.2025)
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، عددا من الملفات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، مساء الثلاثاء، أوضح خلالها عبد العاطي أن حواره مع روبيو جرى على هامش جلسة الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان في جنيف.
25 ديسمبر 2020, 13:11 GMT
ولفت إلى أن المباحثات شملت مستقبل القضية الفلسطينية
واليوم التالي في غزة، إضافة إلى الأوضاع في سوريا وليبيا.
وقال عبد العاطي: "هناك تقارب كبير مع الجانب الأمريكي في المواقف وخاصة قضية سد النهضة
التي تمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر"، مشيرًا إلى أن واشنطن تعترف بحقوق مصر المائية بصورة كاملة.
وأوضح وزير الخارجية المصري إلى أن الفترة الرئاسية الأولى لترامب، شهدت التوصل لاتفاق تشغيل وملء سد النهضة بدعم من واشنطن لكن لم يتم التوقع عليه من إثيوبيا التي تراجعت في يوم التوقيع".
وتابع: "كان ذلك الاتفاق يسمح لإثيوبيا بتوليد الكهرباء بنسبة 80 في المئة في موسم الجفاف لتحقيق مصلحتها في تحقيق التنمية وفي ذات الوقت كان يحفظ حق مصر في الحياة".
وعن الوضع في غزة
، قال وزير الخارجية المصري إن ترامب طرح رؤيته فيما يتعلق بحل الدولتين خلال ولايته الأولى، مضيفا: "نسعى مع إدارته الحالية لتنفيذ تلك الرؤية".
وأردف: "لم يكن من الممكن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لولا انخراط إدارة ترامب في المباحثات الخاصة به، قبل توليها مهام منصبها رسميا".