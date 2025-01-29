العالم يحتفل بالعام القمري الصيني الجديد

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© Sputnik . Vladimir Astapkovich/
مهرجان "رأس السنة الصينية في موسكو"
© Getty Images / LightRocket/Nicolò Campoتمت إضاءة مولي أنطونيليانا، المبنى التاريخي الرئيسي في تورينو بإيطاليا، باللون الأحمر وتم عرض الكلمة الصينية "الحظ" على واجهته للاحتفال بالعام الصيني الجديد.
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© Getty Images / LightRocket/Nicolò Campo
تمت إضاءة مولي أنطونيليانا، المبنى التاريخي الرئيسي في تورينو بإيطاليا، باللون الأحمر وتم عرض الكلمة الصينية "الحظ" على واجهته للاحتفال بالعام الصيني الجديد.
© Getty Images / Ezra Acayanيشاهد الفلبينيون الألعاب النارية وعرض الطائرات دون طيار خلال احتفالات السنة القمرية الجديدة في بينوندو، والتي تعتبر أقدم حي صيني في العالم.
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© Getty Images / Ezra Acayan
يشاهد الفلبينيون الألعاب النارية وعرض الطائرات دون طيار خلال احتفالات السنة القمرية الجديدة في بينوندو، والتي تعتبر أقدم حي صيني في العالم.
© Getty Images / NurPhoto/Adriana Adieشموع في معبد دهاناجون للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في بوجور، جاوة الغربية، إندونيسيا
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© Getty Images / NurPhoto/Adriana Adie
شموع في معبد دهاناجون للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في بوجور، جاوة الغربية، إندونيسيا
© Getty Images / Takashi Aoyamaرجل يحرق بعض الأوراق للاحتفال بالعام الصيني الجديد في يوكوهاما باليابان
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© Getty Images / Takashi Aoyama
رجل يحرق بعض الأوراق للاحتفال بالعام الصيني الجديد في يوكوهاما باليابان
© Getty Images / NurPhoto/Noushad Thekkayilاحتفالات رأس السنة الصينية في متحف قطر الوطني في الدوحة، قطر
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© Getty Images / NurPhoto/Noushad Thekkayil
احتفالات رأس السنة الصينية في متحف قطر الوطني في الدوحة، قطر
© Getty Images / Ezra Acayanأطفال يرقصون في بينوندو، التي تعتبر أقدم حي صيني في العالم، في ليلة رأس السنة القمرية الجديدة في مانيلا، الفلبين
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© Getty Images / Ezra Acayan
أطفال يرقصون في بينوندو، التي تعتبر أقدم حي صيني في العالم، في ليلة رأس السنة القمرية الجديدة في مانيلا، الفلبين
© AP Photo / Dmitri Lovetskyالمحتفلون يشعلون الألعاب النارية بالقرب من جسر القصر على نهر نيفا، والذي تم رفعه وإضاءته خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في سانت بطرسبرغ، روسيا
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky
المحتفلون يشعلون الألعاب النارية بالقرب من جسر القصر على نهر نيفا، والذي تم رفعه وإضاءته خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في سانت بطرسبرغ، روسيا
© Getty Images / Lauren DeCiccaيلتقط الناس صورًا مع الباندا في معرض السنة القمرية الجديدة في مركز للتسوق في بانكوك، تايلاند
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© Getty Images / Lauren DeCicca
يلتقط الناس صورًا مع الباندا في معرض السنة القمرية الجديدة في مركز للتسوق في بانكوك، تايلاند
© Getty Images / Lauren DeCiccaأشخاص يشعلون البخور في ضريح كوان ييم في الحي الصيني عشية رأس السنة القمرية الجديدة في بانكوك، تايلاند
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© Getty Images / Lauren DeCicca
أشخاص يشعلون البخور في ضريح كوان ييم في الحي الصيني عشية رأس السنة القمرية الجديدة في بانكوك، تايلاند
© Getty Images / NurPhoto/Aditya Irawanصبي يرتدي ملابس صينية تقليدية يقف أمام معبد عشية رأس السنة الصينية في جاكرتا بإندونيسيا
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© Getty Images / NurPhoto/Aditya Irawan
صبي يرتدي ملابس صينية تقليدية يقف أمام معبد عشية رأس السنة الصينية في جاكرتا بإندونيسيا