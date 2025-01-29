العالم يحتفل بالعام القمري الصيني الجديد

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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
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البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: أصبح لدينا لاعب هو سيمهد الأرضية لإنهاء النزاع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
12:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250129/1097266841.html
العالم يحتفل بالعام القمري الصيني الجديد
العالم يحتفل بالعام القمري الصيني الجديد
سبوتنيك عربي
جمع فريق "سبوتنيك" مجموعة صور فريدة ومميزة لاحتفالات السنة القمرية الصينية الجديدة حول العالم. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

العالم يحتفل بالعام القمري الصيني الجديد

10:10 GMT 29.01.2025
تابعنا عبر
جمع فريق "سبوتنيك" مجموعة صور فريدة ومميزة لاحتفالات السنة القمرية الصينية الجديدة حول العالم.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورمهرجان "رأس السنة الصينية في موسكو"
مهرجان رأس السنة الصينية في موسكو - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
مهرجان "رأس السنة الصينية في موسكو"
© Getty Images / LightRocket/Nicolò Campoتمت إضاءة مولي أنطونيليانا، المبنى التاريخي الرئيسي في تورينو بإيطاليا، باللون الأحمر وتم عرض الكلمة الصينية "الحظ" على واجهته للاحتفال بالعام الصيني الجديد.
تمت إضاءة مولي أنطونيليانا، المبنى التاريخي الرئيسي في تورينو بإيطاليا، باللون الأحمر وتم عرض الكلمة الصينية الحظ على واجهته للاحتفال بالعام الصيني الجديد. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / LightRocket/Nicolò Campo
تمت إضاءة مولي أنطونيليانا، المبنى التاريخي الرئيسي في تورينو بإيطاليا، باللون الأحمر وتم عرض الكلمة الصينية "الحظ" على واجهته للاحتفال بالعام الصيني الجديد.
© Getty Images / Ezra Acayanيشاهد الفلبينيون الألعاب النارية وعرض الطائرات دون طيار خلال احتفالات السنة القمرية الجديدة في بينوندو، والتي تعتبر أقدم حي صيني في العالم.
يشاهد الفلبينيون الألعاب النارية وعرض الطائرات دون طيار خلال احتفالات السنة القمرية الجديدة في بينوندو، والتي تعتبر أقدم حي صيني في العالم. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Ezra Acayan
يشاهد الفلبينيون الألعاب النارية وعرض الطائرات دون طيار خلال احتفالات السنة القمرية الجديدة في بينوندو، والتي تعتبر أقدم حي صيني في العالم.
© Getty Images / NurPhoto/Adriana Adieشموع في معبد دهاناجون للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في بوجور، جاوة الغربية، إندونيسيا
شموع في معبد دهاناجون للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في بوجور، جاوة الغربية، إندونيسيا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Adriana Adie
شموع في معبد دهاناجون للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في بوجور، جاوة الغربية، إندونيسيا
© Getty Images / Takashi Aoyamaرجل يحرق بعض الأوراق للاحتفال بالعام الصيني الجديد في يوكوهاما باليابان
رجل يحرق بعض الأوراق للاحتفال بالعام الصيني الجديد في يوكوهاما باليابان - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Takashi Aoyama
رجل يحرق بعض الأوراق للاحتفال بالعام الصيني الجديد في يوكوهاما باليابان
© Getty Images / NurPhoto/Noushad Thekkayilاحتفالات رأس السنة الصينية في متحف قطر الوطني في الدوحة، قطر
احتفالات رأس السنة الصينية في متحف قطر الوطني في الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Noushad Thekkayil
احتفالات رأس السنة الصينية في متحف قطر الوطني في الدوحة، قطر
© Getty Images / Ezra Acayanأطفال يرقصون في بينوندو، التي تعتبر أقدم حي صيني في العالم، في ليلة رأس السنة القمرية الجديدة في مانيلا، الفلبين
أطفال يرقصون في بينوندو، التي تعتبر أقدم حي صيني في العالم، في ليلة رأس السنة القمرية الجديدة في مانيلا، الفلبين - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Ezra Acayan
أطفال يرقصون في بينوندو، التي تعتبر أقدم حي صيني في العالم، في ليلة رأس السنة القمرية الجديدة في مانيلا، الفلبين
© AP Photo / Dmitri Lovetskyالمحتفلون يشعلون الألعاب النارية بالقرب من جسر القصر على نهر نيفا، والذي تم رفعه وإضاءته خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في سانت بطرسبرغ، روسيا
المحتفلون يشعلون الألعاب النارية بالقرب من جسر القصر على نهر نيفا، والذي تم رفعه وإضاءته خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في سانت بطرسبرغ، روسيا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky
المحتفلون يشعلون الألعاب النارية بالقرب من جسر القصر على نهر نيفا، والذي تم رفعه وإضاءته خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في سانت بطرسبرغ، روسيا
© Getty Images / Lauren DeCiccaيلتقط الناس صورًا مع الباندا في معرض السنة القمرية الجديدة في مركز للتسوق في بانكوك، تايلاند
يلتقط الناس صورًا مع الباندا في معرض السنة القمرية الجديدة في مركز للتسوق في بانكوك، تايلاند - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Lauren DeCicca
يلتقط الناس صورًا مع الباندا في معرض السنة القمرية الجديدة في مركز للتسوق في بانكوك، تايلاند
© Getty Images / Lauren DeCiccaأشخاص يشعلون البخور في ضريح كوان ييم في الحي الصيني عشية رأس السنة القمرية الجديدة في بانكوك، تايلاند
أشخاص يشعلون البخور في ضريح كوان ييم في الحي الصيني عشية رأس السنة القمرية الجديدة في بانكوك، تايلاند - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Lauren DeCicca
أشخاص يشعلون البخور في ضريح كوان ييم في الحي الصيني عشية رأس السنة القمرية الجديدة في بانكوك، تايلاند
© Getty Images / NurPhoto/Aditya Irawanصبي يرتدي ملابس صينية تقليدية يقف أمام معبد عشية رأس السنة الصينية في جاكرتا بإندونيسيا
صبي يرتدي ملابس صينية تقليدية يقف أمام معبد عشية رأس السنة الصينية في جاكرتا بإندونيسيا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Aditya Irawan
صبي يرتدي ملابس صينية تقليدية يقف أمام معبد عشية رأس السنة الصينية في جاكرتا بإندونيسيا
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