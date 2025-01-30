https://sarabic.ae/20250130/أمام-منزل-السنوار-تسليم-دفعة-جديدة-من-الرهائن-الإسرائيليين-فيديو-1097302396.html

أمام منزل السنوار... تسليم دفعة جديدة من الرهائن الإسرائيليين... فيديو

أمام منزل السنوار... تسليم دفعة جديدة من الرهائن الإسرائيليين... فيديو

سبوتنيك عربي

بدء مراسم تسليم دفعة جديدة الرهائن الإسرائيليين، أمام منزل الرئيس الراحل للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، المدمر في خان يونس جنوبي قطاع غزة. 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T08:58+0000

2025-01-30T08:58+0000

2025-01-30T09:08+0000

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وتتم مراسم التسليم وسط حضور شعبي للمواطنين في غزة، ووصول مقاتلين من "كتائب القسام" و"سرايا القدس" إلى خان يونس جنوبي قطاع غزة، لتسليم الرهينتين أربيل يهود، وغادي موزيس، للصليب الأحمر.وتُعد هذه الدفعة الثالثة في المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار، والتي بموجبها سيتم تحرير 110 أسرى فلسطينيين.وكانت حركة حماس، قد سلمت اليوم، من بين الركام بمخيم جباليا الأسيرة آغام بيرغير، بلباس عسكري إسرائيلي للصليب الأحمر.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير، صباح اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن يتم تسليم أسيرتين إسرائيليتين، وهما أربيل يهود وغادي موزيس، من أمام منزل السنوار المدمر في خان يونس.ويوم أمس الأربعاء، أعلن المتحدث باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، أنه "سيتم الإفراج غدا عن 3 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة بينهم أربيل يهود"، التي طالبت إسرائيل بإطلاق سراحها، قبل يوم الجمعة، وذلك في إطار صفقة التبادل بين الجانبين.ويوم أمس الأربعاء، أعلن مكتب "إعلام الأسرى الفلسطينيين" التابع لحركة حماس، أن "إسرائيل ستفرج عن 110 أسرى فلسطينيين في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين الجانبين".وسلّمت كتائب "القسام"، يوم الأحد 19 يناير/ كانون الثاني 2025، 3 محتجزات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة.ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

https://sarabic.ae/20250130/تقرير-تسليم-دفعة-من-المحتجزين-إسرائيليين-أمام-منزل-السنوار-المدمر-في-خان-يونس-فيديو-1097300206.html

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