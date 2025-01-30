https://sarabic.ae/20250130/إعلام-أمريكا-تتخلف-عن--دول-بريكس-في-القوة-الاقتصادية-1097321146.html
إعلام: أمريكا تتخلف عن دول "بريكس" في القوة الاقتصادية
إعلام: أمريكا تتخلف عن دول "بريكس" في القوة الاقتصادية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تفقد نفوذها ولم تعد مركز العالم الأحادي القطب، وتفقد قوتها الاقتصادية لصالح مجموعة "بريكس" وتركز بشكل متزايد على... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T16:40+0000
2025-01-30T16:40+0000
2025-01-30T16:40+0000
مجموعة بريكس
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094021567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c2eefba88ddcd9bccc082b643cb856b.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "العالم الذي تلا الحرب الباردة والذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية أصبح الآن عالماً متعدد الأقطاب، لم تعد الدول تنجذب بشكل طبيعي نحو دائرة نفوذ واشنطن، ولم تعد أمريكا وحلفاؤها الأكقر قربا مجتمعين يشكلون أكبر كتلة اقتصادية في العالم".وأوضح المقال أن العديد من البلدان في العالم الجديد المتعدد الأقطاب تفضل التفاعل ليس مع لاعب سياسي كبير واحد، بل مع عدة لاعبين في وقت واحد.وأشارت المقال في "مجلة الشؤون الأمريكية" إلى أن "الأخطاء الأخيرة في السياسة الخارجية الأمريكية وإدراك المعايير المزدوجة في ردود الفعل المختلفة تجاه الصراعات في أوكرانيا وغزة أدت إلى تقويض سمعة البلاد".ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين دول، تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل.
https://sarabic.ae/20250121/لافروف-يعلق-على-تصريحات-ترامب-حول-فرض-تعرفات-جمركية-على-دول-بريكس---1097000182.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094021567_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da887da2ef7b981632f20423177f4d27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مجموعة بريكس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
مجموعة بريكس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام: أمريكا تتخلف عن دول "بريكس" في القوة الاقتصادية
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تفقد نفوذها ولم تعد مركز العالم الأحادي القطب، وتفقد قوتها الاقتصادية لصالح مجموعة "بريكس" وتركز بشكل متزايد على الشؤون الداخلية.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "العالم الذي تلا الحرب الباردة والذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية أصبح الآن عالماً متعدد الأقطاب، لم تعد الدول تنجذب بشكل طبيعي نحو دائرة نفوذ واشنطن، ولم تعد أمريكا وحلفاؤها الأكقر قربا مجتمعين يشكلون أكبر كتلة اقتصادية في العالم".
وتابع: "مجموعة "بريكس" الموسعة حديثا، والتي تضم الآن عشرة أعضاء، تمثل أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز حصة دول مجموعة السبع".
وأوضح المقال أن العديد من البلدان في العالم الجديد المتعدد الأقطاب تفضل التفاعل ليس مع لاعب سياسي كبير واحد، بل مع عدة لاعبين في وقت واحد.
وأشار المقال إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تركز بشكل متزايد على شؤونها الداخلية، وأصبحت التعريفات التجارية السمة الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية.
وأشارت المقال في "مجلة الشؤون الأمريكية" إلى أن "الأخطاء الأخيرة في السياسة الخارجية الأمريكية وإدراك المعايير المزدوجة في ردود الفعل المختلفة تجاه الصراعات في أوكرانيا وغزة أدت إلى تقويض سمعة البلاد".
ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين دول،
تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل.