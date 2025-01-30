https://sarabic.ae/20250130/إعلام-أمريكا-تتخلف-عن--دول-بريكس-في-القوة-الاقتصادية-1097321146.html

إعلام: أمريكا تتخلف عن دول "بريكس" في القوة الاقتصادية

إعلام: أمريكا تتخلف عن دول "بريكس" في القوة الاقتصادية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تفقد نفوذها ولم تعد مركز العالم الأحادي القطب، وتفقد قوتها الاقتصادية لصالح مجموعة "بريكس" وتركز بشكل متزايد على... 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T16:40+0000

2025-01-30T16:40+0000

2025-01-30T16:40+0000

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "العالم الذي تلا الحرب الباردة والذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية أصبح الآن عالماً متعدد الأقطاب، لم تعد الدول تنجذب بشكل طبيعي نحو دائرة نفوذ واشنطن، ولم تعد أمريكا وحلفاؤها الأكقر قربا مجتمعين يشكلون أكبر كتلة اقتصادية في العالم".وأوضح المقال أن العديد من البلدان في العالم الجديد المتعدد الأقطاب تفضل التفاعل ليس مع لاعب سياسي كبير واحد، بل مع عدة لاعبين في وقت واحد.وأشارت المقال في "مجلة الشؤون الأمريكية" إلى أن "الأخطاء الأخيرة في السياسة الخارجية الأمريكية وإدراك المعايير المزدوجة في ردود الفعل المختلفة تجاه الصراعات في أوكرانيا وغزة أدت إلى تقويض سمعة البلاد".ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين دول، تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل.

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مجموعة بريكس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن